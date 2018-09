Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0920d793-a44d-495c-98a4-9cf1428b19c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami nagyon hideg, főleg úgy, hogy napközben tombol az indián nyár.","shortLead":"Ami nagyon hideg, főleg úgy, hogy napközben tombol az indián nyár.","id":"20180917_42_fok_volt_hajnalban_Nyirlugoson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0920d793-a44d-495c-98a4-9cf1428b19c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e726e2-ce40-4909-9dd3-269303b330d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_42_fok_volt_hajnalban_Nyirlugoson","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:27","title":"4,2 fok volt hajnalban Nyírlugoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41781a52-a281-43b6-8f03-22826ba9ac72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tartunk attól, hogy lopni lehetne ezekről a kártyákról.","shortLead":"Nem tartunk attól, hogy lopni lehetne ezekről a kártyákról.","id":"20180917_Tudja_a_kartyas_fizetesek_kozul_mennyi_az_egyerinteses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41781a52-a281-43b6-8f03-22826ba9ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe04bcf-ff9c-41c5-8011-3ef4d49b9537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Tudja_a_kartyas_fizetesek_kozul_mennyi_az_egyerinteses","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:11","title":"Tudja, a kártyás fizetések közül mennyi egyérintéses?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef034e9c-a3a4-42d8-a879-24e674079a34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem győzték meg a történetek.","shortLead":"Nem győzték meg a történetek.","id":"20180918_Sean_Penn_aggodik_hogy_a_Me_Too_szetvalasztja_a_noket_es_a_ferfiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef034e9c-a3a4-42d8-a879-24e674079a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41c76ec-440b-4c13-8102-2dbe472c58a4","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Sean_Penn_aggodik_hogy_a_Me_Too_szetvalasztja_a_noket_es_a_ferfiakat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:23","title":"Sean Penn aggódik, hogy a Me Too szétválasztja a nőket és a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d42a9d9-b7a5-4f74-bc5c-80a4aac6670c","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Nem csak politikai értelemben, a képviselők szociográfiai összetételét tekintve is tömbösödött, egyszínűbbé vált a parlament – derül ki a HVG kutatásából. ","shortLead":"Nem csak politikai értelemben, a képviselők szociográfiai összetételét tekintve is tömbösödött, egyszínűbbé vált...","id":"201829__parlamenti_szociografia__politikai_elit__hvgkutatas__az_ajtok_zarodnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d42a9d9-b7a5-4f74-bc5c-80a4aac6670c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bc1faf-72a9-494b-ac55-c3af33f36065","keywords":null,"link":"/itthon/201829__parlamenti_szociografia__politikai_elit__hvgkutatas__az_ajtok_zarodnak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:50","title":"Tudja, kik döntenek Magyarország sorsáról? Megnéztük \"A\" képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36aafe12-2788-4c73-9b38-f0bdcf1e6d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem ismeri el a konstantinápolyi pátriárka joghatóságának felsőbbségét az orosz ortodox egyház - jelentette ki Ilarion volokolamszki metropolita, a moszkvai patriarchátus egyházközi külügyeinek irányítója vasárnap az RT televíziónak nyilatkozva.","shortLead":"Nem ismeri el a konstantinápolyi pátriárka joghatóságának felsőbbségét az orosz ortodox egyház - jelentette ki Ilarion...","id":"20180916_Ukrajna_miatt_osszeveszett_a_moszkvai_es_a_konstantinapolyi_patriarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36aafe12-2788-4c73-9b38-f0bdcf1e6d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2f6aac-0290-42cf-be44-1d45c1efc313","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Ukrajna_miatt_osszeveszett_a_moszkvai_es_a_konstantinapolyi_patriarka","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:11","title":"Ukrajna miatt összeveszett a moszkvai és a konstantinápolyi pátriárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában nagy kiterjedésű napelem- és szélfarmok kiépítésével – állítják a kutatók, akik egy szimulációs modell segítségével vizsgálták meg, hogy milyen hatása lenne, ha a Föld legnagyobb sivatagjának egészét beborítanák szélturbinákkal és napelemekkel.","shortLead":"Több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában nagy kiterjedésű napelem- és szélfarmok...","id":"20180917_szahara_sivatag_aszaly_csapadek_mennyiseg_novelese_napelem_szelturbina_szimulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c3e885-9dd7-4a66-b819-7b4f48edfc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_szahara_sivatag_aszaly_csapadek_mennyiseg_novelese_napelem_szelturbina_szimulacio","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:03","title":"\"Szó szerint ledöbbentünk\" – a tudósok megnézték, mi történne, ha napelemmel borítanák be a Szaharát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95b01a7-aff9-4218-b52c-34ccfb0f841d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyának és autista, rákos fiának október 3-ig kell elhagyniuk otthonukat.","shortLead":"Az anyának és autista, rákos fiának október 3-ig kell elhagyniuk otthonukat.","id":"20180917_Utcara_kerul_az_anya_es_autista_rakos_gyermeke_elarverezik_otthonukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c95b01a7-aff9-4218-b52c-34ccfb0f841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b498024-5294-48ce-9f8b-3e7649d1362f","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Utcara_kerul_az_anya_es_autista_rakos_gyermeke_elarverezik_otthonukat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:40","title":"Utcára kerül az anya és autista, rákos gyermeke, elárverezik otthonukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Argentínában korrupció miatt vádat emeltek Cristina Kirchner szenátor asszony ellen, aki 2007 és 2015 között az ország elnöke volt. Férjét váltotta.","shortLead":"Argentínában korrupció miatt vádat emeltek Cristina Kirchner szenátor asszony ellen, aki 2007 és 2015 között az ország...","id":"20180918_A_partnak_vagy_a_csaladnak_lopott_sulyos_dollarmilliokat_az_exelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12731caf-2529-4854-9a03-443439a1b641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_A_partnak_vagy_a_csaladnak_lopott_sulyos_dollarmilliokat_az_exelnok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:28","title":"A pártnak vagy a családnak lopott súlyos dollármilliókat az exelnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]