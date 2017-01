Hivatalosan is itt a legújabb Suzuki Swift

Meglehetősen nagy érdeklődés övezi a mostanság elég jó formában lévő Suzuki újdonságainak bármelyikét. A Suzuki Ignis után most itt a Swift is, amely ugyan 25 év után már nem nálunk készül majd, de ettől még hagyományosan sikeres lehet nálunk is.

Amire mindenki kíváncsi: ez történik, ha menet közben megnyomja a Start/Stop gombot

Sok autót ma már nem kulccsal, hanem Start/Stop indítógombbal lehet beindítani és leállítani. De mi történik, ha valaki menet közben nyomja meg a gombot? Mutatjuk.

400 millióért eladó Putyin lehasznált Mercije

Na, azért nem egy átlagos modellről van szó.

Hihetetlen videó: megjósolta a Tesla robotpilótája, hogy baleset fog történni

A Model X néhány pillanattal a baleset előtt már jelzett, és a vészfékezést is megkezdte.

34 évig porosodott a garázsban az egyik legszebb BMW

Az Olaszországban megtalált autó idős kora ellenére kitűnő állapotnak örvend.