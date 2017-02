[{"available":true,"c_guid":"8802626e-f29e-4f04-89fe-6e4b7f4270c2","c_author":"Deczki Sarolta","category":"gazdasag","description":"Ennyire hülyének néznek, és ennyire totálisan inkompetens az egész rendszer. Vélemény.","shortLead":"Ennyire hülyének néznek, és ennyire totálisan inkompetens az egész rendszer. Vélemény.","id":"20170211_Vegallomas_kiszallas_MAV_vasut_inkompetencia_burokracia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8802626e-f29e-4f04-89fe-6e4b7f4270c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300e0292-590e-4998-8688-91c803666784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170211_Vegallomas_kiszallas_MAV_vasut_inkompetencia_burokracia","timestamp":"2017. február. 11. 10:15","title":"Végállomás, kiszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5b517-921b-4113-b407-1a715de59084","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős földrengés volt a Fülöp-szigetek déli részén, legkevesebb négy ember életét vesztette, több mint százhúsz megsérült, sok épület és az energiahálózat egy része megrongálódott, fennakadások keletkeztek a közlekedésben.","shortLead":"Erős földrengés volt a Fülöp-szigetek déli részén, legkevesebb négy ember életét vesztette, több mint százhúsz...","id":"20170211_fotok_meg_a_futopalya_is_megrepedt_a_fulopszigeteki_foldrengesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d5b517-921b-4113-b407-1a715de59084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d1f64-6810-4b73-97e1-b4bd6d3bb0e9","keywords":null,"link":"/vilag/20170211_fotok_meg_a_futopalya_is_megrepedt_a_fulopszigeteki_foldrengesben","timestamp":"2017. február. 11. 13:14","title":"Fotók: még a futópálya is megrepedt a Fülöp-szigeteki földrengésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3673d2-b437-4cfa-91a5-803a5aa98cb7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem indul 2019-ben az Európai Bizottság elnöki székéért Jean-Claude Juncker jelenlegi elnök. Erről egy német rádióban beszélt.","shortLead":"Nem indul 2019-ben az Európai Bizottság elnöki székéért Jean-Claude Juncker jelenlegi elnök. Erről egy német rádióban...","id":"20170211_Nem_indul_ujra_az_unio_vezeto_poziciojaert_Orban_osellensege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3673d2-b437-4cfa-91a5-803a5aa98cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9a155a-c5bc-479f-bc0d-bdccbaed9b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20170211_Nem_indul_ujra_az_unio_vezeto_poziciojaert_Orban_osellensege","timestamp":"2017. február. 11. 16:49","title":"Nem indul újra az unió vezető pozíciójáért Orbán ősellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86adfd5-76d1-416e-9c0d-dec0a3e8a891","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hűtőkamrában fagyoskodtunk és rengeteg egyéb teszten is részt vettünk, hogy alaposan megismerkedjünk a hazai szürkeállomány által fejlesztett csúcskategóriás üléskomforttal.



","shortLead":"Hűtőkamrában fagyoskodtunk és rengeteg egyéb teszten is részt vettünk, hogy alaposan megismerkedjünk a hazai...","id":"20170212_gentherm_ferrari_lamborghini_gyarlatogatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a86adfd5-76d1-416e-9c0d-dec0a3e8a891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e359e38-ef23-4645-8db0-99f104cd0d8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20170212_gentherm_ferrari_lamborghini_gyarlatogatas","timestamp":"2017. február. 12. 12:37","title":"Titkos Ferrarik és Lamborghinik üléseiben ültünk Pilisszentivánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce66a3d0-f914-4e5d-b8e4-c92be746da18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostani kínálat talán leginkább lenyűgöző darabja, a 911 R Steve McQueen Edition modell. Ebből bocsátottak árverésre a hét közepén egyet. Kaptak is érte nagyjából 158 milliló forintot érő eurót.\r

","shortLead":"A mostani kínálat talán leginkább lenyűgöző darabja, a 911 R Steve McQueen Edition modell. Ebből bocsátottak árverésre...","id":"20170211_Porsche_911_R_Steve_McQueen_Edition","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce66a3d0-f914-4e5d-b8e4-c92be746da18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a79d99-5fdd-48fb-b067-271b85b07667","keywords":null,"link":"/cegauto/20170211_Porsche_911_R_Steve_McQueen_Edition","timestamp":"2017. február. 12. 09:42","title":"Oké, ez az autó most \"A Porsche\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd9099-d420-4908-9274-64950f702736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20170212_heti_top","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cd9099-d420-4908-9274-64950f702736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a955af56-9ab2-41e0-a77e-113b47feb414","keywords":null,"link":"/tudomany/20170212_heti_top","timestamp":"2017. február. 12. 12:00","title":"Heti TOP: Schobert Norbi volt a héten a magyar internet sztárja – csak nem úgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ca5ff7-bc9c-4d0f-b906-a7e3c84bf9cc","c_author":"MTI-OS","category":"itthon","description":"Négyszázezer munkahelyet vehet el az automatizáció.","shortLead":"Négyszázezer munkahelyet vehet el az automatizáció.","id":"20170212_Ujhelyi_a_robotok_ellen_nem_ved_a_szogesdrot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98ca5ff7-bc9c-4d0f-b906-a7e3c84bf9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82629b6d-33fd-4240-83f2-8dab8dd78e40","keywords":null,"link":"/itthon/20170212_Ujhelyi_a_robotok_ellen_nem_ved_a_szogesdrot","timestamp":"2017. február. 12. 11:53","title":"Ujhelyi: a robotok ellen nem véd a szögesdrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c085b14e-eced-4d9b-a656-19b7dcc96e91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Steinmeier volt külügyminiszter az esélyes jelölt.","shortLead":"Steinmeier volt külügyminiszter az esélyes jelölt.","id":"20170212_Elnokot_valasztanak_Nemetorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c085b14e-eced-4d9b-a656-19b7dcc96e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fb7896-b631-4824-a9e4-89dfcf5d9e1c","keywords":null,"link":"/vilag/20170212_Elnokot_valasztanak_Nemetorszagban","timestamp":"2017. február. 12. 10:42","title":"Elnököt választanak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]