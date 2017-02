[{"available":true,"c_guid":"fb227d47-7c65-4d1a-b3e1-facf23b794d6","c_author":"MTI","category":"tudomany.instant_tudomany","description":"Emberi tevékenységből származó mérgező anyagokat talált egy nemzetközi kutatócsoport a Csendes-óceán legmélyének rákszerű élőlényeiben.","shortLead":"Emberi tevékenységből származó mérgező anyagokat talált egy nemzetközi kutatócsoport a Csendes-óceán legmélyének...","id":"20170214_az_oceanok_legmelyere_is_eljutottak_a_mergeink","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb227d47-7c65-4d1a-b3e1-facf23b794d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a2f957-7b86-4440-9a15-9ecbca51514d","keywords":null,"link":"/instant_tudomany/20170214_az_oceanok_legmelyere_is_eljutottak_a_mergeink","timestamp":"2017. február. 14. 12:13","title":"Az óceánok legmélyére is eljutottak a mérgeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csupán négy napig gyűjthetik az aláírásokat a Momentum Mozgalom aktivistái és a népszavazási kezdeményezésükhöz kapcsolódott pártok.","shortLead":"Már csupán négy napig gyűjthetik az aláírásokat a Momentum Mozgalom aktivistái és a népszavazási kezdeményezésükhöz...","id":"20170213_legendas_helyre_koltozott_a_momentumosok_alairasgyujto_pultja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8652cffe-5b1f-438b-bc46-0f5b3d74b826","keywords":null,"link":"/itthon/20170213_legendas_helyre_koltozott_a_momentumosok_alairasgyujto_pultja","timestamp":"2017. február. 13. 10:59","title":"Legendás helyre költözött a momentumosok aláírásgyűjtő pultja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3397f16-8291-4a12-ac68-458569f3936b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új repülőgéptípusoknak engedéyezésük előtt hosszú órákat kell a levegőben körözniük. A Boeingnél úgy gondolták, a körözés helyett legyen egy kicsit izgalmasabb dolga a pilótának – és látványosabb eredménye a tesztnek.","shortLead":"Az új repülőgéptípusoknak engedéyezésük előtt hosszú órákat kell a levegőben körözniük. A Boeingnél úgy gondolták...","id":"20170213_boeing_737_max_felirat_tesztrepules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3397f16-8291-4a12-ac68-458569f3936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d707767-4941-45f3-a396-908448499be3","keywords":null,"link":"/tudomany/20170213_boeing_737_max_felirat_tesztrepules","timestamp":"2017. február. 13. 11:01","title":"9 órát töltött a levegőben egy Boeing, és nem semmi vége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7e2ad0-3d6c-4bc5-8075-803221d3f92f","c_author":"","category":"kkv","description":"Február 6-án hétfőn egy Aer Lingus és egy Ryanair gép elég közel került egymáshoz leszállás közben a dublini repülőtér felett.","shortLead":"Február 6-án hétfőn egy Aer Lingus és egy Ryanair gép elég közel került egymáshoz leszállás közben a dublini repülőtér...","id":"20170213_Nagyon_kozel_kerult_egymashoz_ket_landolo_repulo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c7e2ad0-3d6c-4bc5-8075-803221d3f92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04883eb0-d48d-42cd-9304-64f4df58cbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20170213_Nagyon_kozel_kerult_egymashoz_ket_landolo_repulo","timestamp":"2017. február. 13. 15:03","title":"Nagyon közel került egymáshoz két landoló repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7fa07c-211d-4a2c-8684-a36f8824c4ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közérdekű adatigénylést nyújtott be a Momentum Mozgalom a budapesti olimpiai pályázatért felelős Budapest 2024 Nonprofit Zrt.-nek.","shortLead":"Közérdekű adatigénylést nyújtott be a Momentum Mozgalom a budapesti olimpiai pályázatért felelős Budapest 2024...","id":"20170214_kikerte_a_momentum_az_osszes_olimpias_szerzodest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e7fa07c-211d-4a2c-8684-a36f8824c4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a84ea56-62d4-432f-881a-8683db0ad3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20170214_kikerte_a_momentum_az_osszes_olimpias_szerzodest","timestamp":"2017. február. 14. 11:27","title":"Kikérte a Momentum az összes olimpiás szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64e7e3-8381-4d51-be1d-6eeb3ca9f453","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Népszavazáson elutasították a választók, hogy Svájc legnagyobb kantonja, Graubünden kandidáljon a 2026-os téli olimpia megrendezésére.","shortLead":"Népszavazáson elutasították a választók, hogy Svájc legnagyobb kantonja, Graubünden kandidáljon a 2026-os téli olimpia...","id":"20170213_a_legnagyobb_svajci_kantonnak_sem_kell_az_olimpia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe64e7e3-8381-4d51-be1d-6eeb3ca9f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1a8fdd-7e93-43a3-92da-8a40de55793b","keywords":null,"link":"/vilag/20170213_a_legnagyobb_svajci_kantonnak_sem_kell_az_olimpia","timestamp":"2017. február. 13. 10:15","title":"A legnagyobb svájci kantonnak sem kell az olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7795647f-1123-47c6-823b-22e5bfcebe46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi ott vesztette el tragikus körülmények között a kutyáját, ahová tizenkét évig jártak sétálni. Egy magaslesről lőtte ki az ebet egy vadász, aki állítólag nagyon sajnálta a történteket - írja az Index. ","shortLead":"Egy férfi ott vesztette el tragikus körülmények között a kutyáját, ahová tizenkét évig jártak sétálni. Egy magaslesről...","id":"20170214_vadasz_lott_le_egy_gazdajaval_setalo_kutyat_matyasfoldon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7795647f-1123-47c6-823b-22e5bfcebe46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c98d1a2-a4af-4aff-8386-1d98e3a8f194","keywords":null,"link":"/itthon/20170214_vadasz_lott_le_egy_gazdajaval_setalo_kutyat_matyasfoldon","timestamp":"2017. február. 14. 16:42","title":"Vadász lőtt le egy gazdájával sétáló kutyát Mátyásföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0254d7c-562a-4f97-8942-695adc8b120f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bellona szerint az oroszok odahaza elsumákoltak egy két és fél hónapos leállást eredményező problémát az alig egy éve beindított, a Paks II. erőműbe szánt új reaktortípussal.","shortLead":"A Bellona szerint az oroszok odahaza elsumákoltak egy két és fél hónapos leállást eredményező problémát az alig egy éve...","id":"20170214_Sulyos_konstrukcios_hibaja_lehet_a_Paksra_szant_uj_orosz_reaktornak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0254d7c-562a-4f97-8942-695adc8b120f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8454b294-cdfd-48d5-9e19-f8f39ceba963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170214_Sulyos_konstrukcios_hibaja_lehet_a_Paksra_szant_uj_orosz_reaktornak","timestamp":"2017. február. 14. 14:07","title":"Súlyos konstrukciós hibája lehet a Paksra szánt új orosz reaktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]