[{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bruttó 5 forinttal csökkenti a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol, a gázolaj ára nem változik – értesült piaci forrásokból az MTI hétfőn.","shortLead":"Bruttó 5 forinttal csökkenti a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol, a gázolaj ára nem...","id":"20170306_benzinar_csokken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5434ce-86d2-4187-9704-d39c43cda278","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170306_benzinar_csokken","timestamp":"2017. március. 06. 14:24","title":"Érdemes várni a tankolással, olcsóbb lesz a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2a04e-eca2-4a61-a211-e08ec41ea77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy birkózás lesz: az esőt lassan legyőzi a nap és a szél, szombaton már majdnem 20 fok is lehet, de vasárnapra visszatérnek felhők és a csapadék.



","shortLead":"Nagy birkózás lesz: az esőt lassan legyőzi a nap és a szél, szombaton már majdnem 20 fok is lehet, de vasárnapra...","id":"20170305_Kicsit_dadogva_kicsit_beremego_kezzel_de_itt_a_tavasz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a2a04e-eca2-4a61-a211-e08ec41ea77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4c9b1a-7d45-4615-9b84-23448bd4e9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20170305_Kicsit_dadogva_kicsit_beremego_kezzel_de_itt_a_tavasz","timestamp":"2017. március. 05. 14:37","title":"Kicsit dadogva, kicsit beremegő kézzel, de itt a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690347af-5d97-45c8-9b2b-30a99bc6727b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Második alkalommal osztották ki a Magyar Filmdíjakat vasárnap Budapesten, a Magyar Filmakadémia tagjai összesen 23 kategóriában szavazhattak a legjobbakról. Emellett közönségdíjat is kiosztottak.","shortLead":"Második alkalommal osztották ki a Magyar Filmdíjakat vasárnap Budapesten, a Magyar Filmakadémia tagjai összesen 23...","id":"20170305_Magyar_Filmdijak_tarolt_A_martfui_rem_es_a_tiszta_szivvel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=690347af-5d97-45c8-9b2b-30a99bc6727b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9726040b-2d68-429e-a067-20ad4c277d32","keywords":null,"link":"/kultura/20170305_Magyar_Filmdijak_tarolt_A_martfui_rem_es_a_tiszta_szivvel","timestamp":"2017. március. 05. 21:28","title":"Magyar Filmdíjak: tarolt A martfűi rém és a Tiszta szívvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3f2c2e-b979-4c4f-b740-e9fd10801250","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hírek szerint Magyarország jöhet szóba Románia és Szlovákia mellett egy motorgyártó üzem helyszíneként.","shortLead":"A hírek szerint Magyarország jöhet szóba Románia és Szlovákia mellett egy motorgyártó üzem helyszíneként.","id":"20170306_Mitsubishigyar_telepulhet_Magyarorszagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c3f2c2e-b979-4c4f-b740-e9fd10801250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59efb16a-89c9-42a3-bfe1-6eb1249d9cb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20170306_Mitsubishigyar_telepulhet_Magyarorszagra","timestamp":"2017. március. 06. 11:54","title":"Még egy autógyártó jöhet: versenyben vagyunk egy Mitsubishi-gyárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6f61e1-36ae-4a0f-acc8-cc86ee2104e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberek és állatok túlélésében és az olyan rendellenességekben, mint a függőség vagy az elhízás központi szerepet betöltő rendszer, a jutalmazó agyi pálya útvonalának úttörő kutatásaiért három, Nagy-Britanniában dolgozó neurológus kapta meg az Agy-díjat.","shortLead":"Az emberek és állatok túlélésében és az olyan rendellenességekben, mint a függőség vagy az elhízás központi szerepet...","id":"20170306_Igy_viccelodjon_a_brit_tudosokkal_harman_most_kaptak_meg_az_egymillio_euros_Agydijat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c6f61e1-36ae-4a0f-acc8-cc86ee2104e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10475d81-82f0-4f50-bb89-37750d6a3a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20170306_Igy_viccelodjon_a_brit_tudosokkal_harman_most_kaptak_meg_az_egymillio_euros_Agydijat","timestamp":"2017. március. 06. 20:20","title":"Így viccelődjön a brit tudósokkal; hárman most kapták meg az egymillió eurós Agy-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4331b5ed-b3eb-418b-94d4-45d4410b5a80","c_author":"MTI","category":"tudomany.instant_tudomany","description":"Bár a magyarok büszkeségének nagyon jólesett, hogy a rudabányait személyében új ásványfajt fedeztünk fel, az ELTE szakértője elmondta az MTI-nek, hogy ez egyáltalán nem olyan ritka, mint gondolnánk, évente 20-30 alkalommal is előfordul. A magyar siker a jó szakmai együttműködés eredménye.","shortLead":"Bár a magyarok büszkeségének nagyon jólesett, hogy a rudabányait személyében új ásványfajt fedeztünk fel, az ELTE...","id":"20170305_Tudta_Evente_2030_uj_asvanyfajt_fedeznek_fel_a_vilagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4331b5ed-b3eb-418b-94d4-45d4410b5a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4611844-8e5f-4f90-b769-e69ca06bcdb7","keywords":null,"link":"/instant_tudomany/20170305_Tudta_Evente_2030_uj_asvanyfajt_fedeznek_fel_a_vilagon","timestamp":"2017. március. 05. 17:16","title":"Tudta? Évente 20-30 új ásványfajt fedeznek fel a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddc6a1-95e4-4efa-b5a3-227d1fe92bf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"November elején derült ki, melyik az a 7 autó, ami bekerült az idei Az Év Autója-díj végső esélyesei közé. Az akkor indult szavazást most lezárjuk, és megmutatjuk, mi lett a végeredmény.","shortLead":"November elején derült ki, melyik az a 7 autó, ami bekerült az idei Az Év Autója-díj végső esélyesei közé. Az akkor...","id":"20170306_az_ev_autoja_2017_olvasoi_szavazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ddc6a1-95e4-4efa-b5a3-227d1fe92bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24bde67-1caa-4b30-b853-17cd8362a51c","keywords":null,"link":"/cegauto/20170306_az_ev_autoja_2017_olvasoi_szavazas","timestamp":"2017. március. 06. 10:21","title":"Önök megszavazták: ennek az autónak adnák olvasóink Az Év Autója 2017-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caaaf2d-9d4b-4f5d-beb9-94cd8c9f3a4a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromnapos versenyen Hosszú mindhárom, Kapás pedig két nap is nyert aranyérmet. Verrasztó Dávid három arany után vasárnap egy bronzot tudott szerezni.","shortLead":"A háromnapos versenyen Hosszú mindhárom, Kapás pedig két nap is nyert aranyérmet. Verrasztó Dávid három arany után...","id":"20170305_Hosszu_es_Kapas_is_nyert_aranyat_Marseilleben__ma_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2caaaf2d-9d4b-4f5d-beb9-94cd8c9f3a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7a8941-99ff-47b2-94f7-9579b7b4b26d","keywords":null,"link":"/sport/20170305_Hosszu_es_Kapas_is_nyert_aranyat_Marseilleben__ma_is","timestamp":"2017. március. 05. 19:38","title":"Hosszú és Kapás is nyert aranyat Marseille-ben - ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]