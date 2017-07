[{"available":true,"c_guid":"de6b6ce7-e9ce-4b53-a4ad-99571e932fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ingyenes, szabadtéri koncertek hallgathatók minden nap a Duna Arénánál és a Margitszigeti Atlétikai Centrumban is. Olyan ismert zenekarok lépnek fel, mint az Irie Maffia, a Sugarloaf, vagy Oláh Gergő.","shortLead":"Ingyenes, szabadtéri koncertek hallgathatók minden nap a Duna Arénánál és a Margitszigeti Atlétikai Centrumban is...","id":"20170718_Koncertekkel_erosit_a_FINA","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de6b6ce7-e9ce-4b53-a4ad-99571e932fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7b64ff-373f-4510-acc5-8910052ee4d2","keywords":null,"link":"/kultura/20170718_Koncertekkel_erosit_a_FINA","timestamp":"2017. július. 18. 11:11","title":"Sem úszás, sem vízilabda: ingyenes Irie Maffia-koncertet is szervez a FINA ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33316284-d6a0-4951-b2c5-34c149239203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt kilenc évben még fordítva volt, de most már több a kivándorló Budapestről, viszont a vidéket többen választották 2016-ban, mint korábban.","shortLead":"Az elmúlt kilenc évben még fordítva volt, de most már több a kivándorló Budapestről, viszont a vidéket többen...","id":"20170717_Mar_tobben_vandorolnak_el_Budapestrol_mint_ahanyan_az_odakoltoznek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33316284-d6a0-4951-b2c5-34c149239203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c4f713-4484-4e8d-8e9e-9bab1cc9fa9b","keywords":null,"link":"/itthon/20170717_Mar_tobben_vandorolnak_el_Budapestrol_mint_ahanyan_az_odakoltoznek","timestamp":"2017. július. 17. 17:32","title":"Már többen vándorolnak el Budapestről, mint ahányan odaköltöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a NAV a legnagyobb adóhiányt felhalmozók listáját. Egy magánszemély még a legtöbbel tartozó cégeket is lekörözte.","shortLead":"Közzétette a NAV a legnagyobb adóhiányt felhalmozók listáját. Egy magánszemély még a legtöbbel tartozó cégeket is...","id":"20170717_Masfelmilliard_forint_adot_felejtett_el_befizetni_a_rekorder","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abce176a-2582-4652-b48b-4144e57f5577","keywords":null,"link":"/kkv/20170717_Masfelmilliard_forint_adot_felejtett_el_befizetni_a_rekorder","timestamp":"2017. július. 17. 14:43","title":"Másfél milliárd forint adót felejtett el befizetni a rekorder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24629e2-2225-48f3-b4a9-ea3047618df3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer kormányellenes tüntető vonult az utcákra vasárnap Varsóban és más lengyel városokban \"a bíróságok védelmében\" szlogennel, a bíróságokról szóló új törvények ellen tiltakozva.\r

\r

","shortLead":"Több ezer kormányellenes tüntető vonult az utcákra vasárnap Varsóban és más lengyel városokban \"a bíróságok védelmében\"...","id":"20170716_lengyelorszagtuntetesigazsagszolgaltatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24629e2-2225-48f3-b4a9-ea3047618df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f294273e-d3c2-4bc9-b33d-2ba455a98078","keywords":null,"link":"/vilag/20170716_lengyelorszagtuntetesigazsagszolgaltatas","timestamp":"2017. július. 16. 21:23","title":"Varsóban is zúgott a „Dik-tá-tor!” – a bírák függetlenségéért tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a7f4a9-1f9f-487b-aedc-d09c78eaa4f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nap telt el a kormány saját maga által szabott július 15-i plakáteltávolítási határideje óta, de Budapest-szerte sok helyen még mindig kint virítanak a Soros-arcképek. A burkolt célt tehát - hogy a Netanjahu-látogatás idején az izraeli kormányfő és kísérete már ne találkozzon a zsidó közösség érzékenységét sértő poszterekkel - nem sikerült teljesíteni. A kormányszóvivő szerint mindez csak \"technikai ügy\".","shortLead":"Két nap telt el a kormány saját maga által szabott július 15-i plakáteltávolítási határideje óta, de Budapest-szerte...","id":"20170717_Meg_hetfon_is_Soros_nevetett_a_kampany_vegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a7f4a9-1f9f-487b-aedc-d09c78eaa4f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5923b504-e136-4abe-acf4-a3ea79b642d5","keywords":null,"link":"/itthon/20170717_Meg_hetfon_is_Soros_nevetett_a_kampany_vegen","timestamp":"2017. július. 17. 16:56","title":"Még hétfőn is Soros nevetett a (kampány) végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b0a443-f1b1-4f3a-b472-77f2f0d96a0b","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Első szezonjában megbukott próbálkozásból csinált világraszóló sikert a Baywatch tévésorozattal David Hasselhoff, aki most a nevét és arcát is adja a mozifilmes újragondoláshoz. A kritikusok fintorognak.","shortLead":"Első szezonjában megbukott próbálkozásból csinált világraszóló sikert a Baywatch tévésorozattal David Hasselhoff, aki...","id":"201728__baywatch__david_hasselhoff__giccsparade__alommelo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3b0a443-f1b1-4f3a-b472-77f2f0d96a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546153ec-b090-4bec-af52-0f73cc16752a","keywords":null,"link":"/kultura/201728__baywatch__david_hasselhoff__giccsparade__alommelo","timestamp":"2017. július. 16. 13:30","title":"Kevés lehet a Hasselhoff-reneszánszhoz a moziban újraélesztett Baywatch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c3cc4a-5834-4a4d-b4bf-c739d5e1e20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzből két gyerek még ki tudott menekülni, a gyújtogató maga a ház tulajdonosa volt, a rendőrök elkapták.","shortLead":"A tűzből két gyerek még ki tudott menekülni, a gyújtogató maga a ház tulajdonosa volt, a rendőrök elkapták.","id":"20170717_Masfel_eves_gyerek_es_apja_is_bennegett_egy_felgyujtott_mezocsati_hazban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c3cc4a-5834-4a4d-b4bf-c739d5e1e20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f8f6e5-b175-48c2-b6ff-060ccf727d55","keywords":null,"link":"/itthon/20170717_Masfel_eves_gyerek_es_apja_is_bennegett_egy_felgyujtott_mezocsati_hazban","timestamp":"2017. július. 17. 16:15","title":"Másfél éves gyerek és apja is bennégett egy felgyújtott mezőcsáti házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bc31bb-16d1-4da2-a950-4e47dba84ea5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megrendelő feltüntetése nélkül, de erős ellenzéki üzenettel jelentek meg új plakátok Budapesten. ","shortLead":"A megrendelő feltüntetése nélkül, de erős ellenzéki üzenettel jelentek meg új plakátok Budapesten. ","id":"20170718_Foto_Rejtelyes_uj_plakat_jelent_meg_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19bc31bb-16d1-4da2-a950-4e47dba84ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dac9bf9-75c8-42d7-aaab-d186d78d914b","keywords":null,"link":"/itthon/20170718_Foto_Rejtelyes_uj_plakat_jelent_meg_Budapesten","timestamp":"2017. július. 18. 09:23","title":"Fotó: Rejtélyes új plakát jelent meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]