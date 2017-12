[{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy spanyol bár vendégei mintegy 220 millió eurót nyertek a legnépszerűbb spanyol lottón.","shortLead":"Egy spanyol bár vendégei mintegy 220 millió eurót nyertek a legnépszerűbb spanyol lottón.","id":"20171222_Na_ok_azok_akiknek_biztos_jo_karacsonyuk_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63fa442-1aa5-4a6a-9cd6-3fe4e503059d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171222_Na_ok_azok_akiknek_biztos_jo_karacsonyuk_lesz","timestamp":"2017. december. 22. 20:06","title":"Na, ők azok, akiknek biztos jó karácsonyuk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db1a4e5-06f9-4a40-8178-e87f5cc92bb1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A különleges szövetkezeti kezdeményezés Amerikából indult világhódító útjára.","shortLead":"A különleges szövetkezeti kezdeményezés Amerikából indult világhódító útjára.","id":"201741_dolgozz_hogy_vasarolhass","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0db1a4e5-06f9-4a40-8178-e87f5cc92bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33adb947-ffc5-4c71-b127-b757cb1a03c4","keywords":null,"link":"/kkv/201741_dolgozz_hogy_vasarolhass","timestamp":"2017. december. 24. 08:00","title":"A bolthálózat, ahol mindig minden akciós, de csak bennfenteseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085f31a2-0f1b-4bae-8990-0aa916659cbf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az angol nyelvből ismerős káromkodásokat mutatja be a videó jelnyelves kifejezésekkel, amik közül talán a bullshit a legötletesebb. 