[{"available":true,"c_guid":"d9e4fbf8-7363-4c85-8da4-08f2e051ed45","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Star Wars nyolcadik része vezeti továbbra is a bevételi listát az amerikai mozikban ezen a hétvégén is. Csaknem 69 millió dollárt (mintegy 18,4 milliárd forintot) hozott a filmgyártók becslése szerint.","shortLead":"A Star Wars nyolcadik része vezeti továbbra is a bevételi listát az amerikai mozikban ezen a hétvégén is. Csaknem 69...","id":"20171224_sw_last_jedi_nezettseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9e4fbf8-7363-4c85-8da4-08f2e051ed45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b94e094-6f0f-479f-95dd-8fffe7bea1ea","keywords":null,"link":"/kultura/20171224_sw_last_jedi_nezettseg","timestamp":"2017. december. 24. 21:45","title":"Legyőzhetetlenek Az utolsó jedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5c6d8-3eb0-4b1d-820a-46ca34d8115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 26 éves monori férfi két fiatal fiú karácsony estéjét keserítette meg. ","shortLead":"Egy 26 éves monori férfi két fiatal fiú karácsony estéjét keserítette meg. ","id":"20171226_karacsony_este_rabolt_kessel_telefonokat_de_elkaptak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5c6d8-3eb0-4b1d-820a-46ca34d8115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6914d8-35f1-4cfa-b3f5-5a183edd4cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20171226_karacsony_este_rabolt_kessel_telefonokat_de_elkaptak","timestamp":"2017. december. 26. 16:28","title":"Karácsony este rabolt késsel telefonokat, de elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kártyás fizetés sem lehetséges most az online felületeket, dolgoznak a hiba javításán.","shortLead":"A kártyás fizetés sem lehetséges most az online felületeket, dolgoznak a hiba javításán.","id":"20171226_leallt_az_otp_netbankja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26804a10-a1fb-4612-bfaa-38d22f3d4359","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171226_leallt_az_otp_netbankja","timestamp":"2017. december. 26. 19:55","title":"Leállt az OTP netbankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df71b84-0810-485e-a121-3a6c3daba577","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Harry herceg amerikai menyasszonya is a brit királyi családdal ünnepelte a karácsonyt, ami mutatja, máris a család teljes jogú tagjává fogadták.","shortLead":"Harry herceg amerikai menyasszonya is a brit királyi családdal ünnepelte a karácsonyt, ami mutatja, máris a család...","id":"20171225_Megszegtek_a_protokollt_Harry_herceg_menyasszonyanak_kedveert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1df71b84-0810-485e-a121-3a6c3daba577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7a0731-9892-4c10-81b2-5811ce8811d7","keywords":null,"link":"/elet/20171225_Megszegtek_a_protokollt_Harry_herceg_menyasszonyanak_kedveert","timestamp":"2017. december. 25. 16:32","title":"Megszegték a protokollt Harry herceg menyasszonyának kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a745e466-0fb8-45d4-a307-478fc321929e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két szerelvény tavalyi ütközése után megoldásokat keresnek a tapadási viszonyok javítására.","shortLead":"A két szerelvény tavalyi ütközése után megoldásokat keresnek a tapadási viszonyok javítására.","id":"20171226_Marad_a_sebessegkorlatozas_a_2es_metro_felszini_szakaszan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a745e466-0fb8-45d4-a307-478fc321929e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8977491-49fc-43b1-a7cd-1fc0ffe6f263","keywords":null,"link":"/itthon/20171226_Marad_a_sebessegkorlatozas_a_2es_metro_felszini_szakaszan","timestamp":"2017. december. 26. 12:35","title":"Marad a sebességkorlátozás a 2-es metró felszíni szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88014782-040f-445f-b04c-f7de6814bc52","c_author":"Molnár Csaba","category":"kkv","description":"A Flaar legújabb tervezésű vitorlását az Év Európai Yachtja díjra jelölték, ekkora sikert nemhogy magyar, de egyetlen régiós hajócég sem tud felmutatni.","shortLead":"A Flaar legújabb tervezésű vitorlását az Év Európai Yachtja díjra jelölték, ekkora sikert nemhogy magyar, de egyetlen...","id":"20171226_garazsmuhelybol_europa_elitjebe_lepett_a_ketszemelyes_hajoepito_magyar_vallalkozas_flaar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88014782-040f-445f-b04c-f7de6814bc52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd84056b-7d8b-4f45-9b83-5620d745a03e","keywords":null,"link":"/kkv/20171226_garazsmuhelybol_europa_elitjebe_lepett_a_ketszemelyes_hajoepito_magyar_vallalkozas_flaar","timestamp":"2017. december. 26. 07:00","title":"Garázsműhelyből Európa elitjébe lépett egy magyar hajóépítő vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c6c06-a919-42ab-aa8b-e64b7539de76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A forgatókönyvíró tett pontot - valószínűleg végleg - a vita végére.","shortLead":"A forgatókönyvíró tett pontot - valószínűleg végleg - a vita végére.","id":"20171225_Ennel_tokeletesebb_valasz_nincs_arra_miert_karacsonyi_film_a_Die_Hard","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c6c06-a919-42ab-aa8b-e64b7539de76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000f3be4-1377-4e9c-b88d-27cfe707a77d","keywords":null,"link":"/kultura/20171225_Ennel_tokeletesebb_valasz_nincs_arra_miert_karacsonyi_film_a_Die_Hard","timestamp":"2017. december. 25. 20:47","title":"Ennél tökéletesebb válasz nincs arra, miért karácsonyi film a Die Hard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9cc23ff-e7c5-4fff-8b24-00749488bf5d","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Cinikusok direkt marketingnek neveznék talán Orbán Viktor kommunikációját a Facebookon, pedig ennél összetettebb a rajongói oldalon megjelenő „költői én”. A kormányfő nemcsak politikáját próbálja eladni, hanem igyekszik előnyös képet is kialakítani magáról, amelyen a hétköznapi magyar családapa látszik. Önkényesen kiválogattunk tíz eseményt, amely a Facebook-Orbánnal idén történt.","shortLead":"Cinikusok direkt marketingnek neveznék talán Orbán Viktor kommunikációját a Facebookon, pedig ennél összetettebb...","id":"20171226_Orban_Viktor_eve_a_Facebookon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc23ff-e7c5-4fff-8b24-00749488bf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f85dbac-ed6f-422c-a5db-f2fb4aac30ed","keywords":null,"link":"/itthon/20171226_Orban_Viktor_eve_a_Facebookon","timestamp":"2017. december. 26. 17:00","title":"Orbán Viktor éve a Facebookon: a jós, a divatdiktátor, Bözsi néni kedvence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]