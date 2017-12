[{"available":true,"c_guid":"76fdf6b6-98cf-46bb-81a4-c4a874881e01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudni, mitől borult fel a teherautó, a jármű azonban még egy oszlopot is kidöntött.","shortLead":"Azt nem tudni, mitől borult fel a teherautó, a jármű azonban még egy oszlopot is kidöntött.","id":"20171227_teherauto_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76fdf6b6-98cf-46bb-81a4-c4a874881e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9997c42-6761-40ad-92e8-6f4dcdca6a10","keywords":null,"link":"/cegauto/20171227_teherauto_baleset_video","timestamp":"2017. december. 27. 04:01","title":"Felszántotta a kereszteződést a teherautó, fedélzeti kamera rögzítette az esetet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7879dcf8-2c10-4c77-a02d-63ab75e36722","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Brexit miatt gyengülő font is vonzóvá teszi Nagy-Britanniát, ahol már idén rekordot dönthet a turisták száma.","shortLead":"A Brexit miatt gyengülő font is vonzóvá teszi Nagy-Britanniát, ahol már idén rekordot dönthet a turisták száma.","id":"20171227_rekordszamu_turistat_hozhat_a_brexit_jovore_nagy_britannianak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7879dcf8-2c10-4c77-a02d-63ab75e36722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8792f0-f64f-49b5-8ed2-bc78406ee9f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_rekordszamu_turistat_hozhat_a_brexit_jovore_nagy_britannianak","timestamp":"2017. december. 27. 10:57","title":"Rekordszámú turistát hozhat a Brexit jövőre Nagy-Britanniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadd4aaa-0989-45d0-8b1b-d5ee5002afa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elegáns nevű Atelier Startech tuningcég közzétette árlistáját a Bentley Bentayga átalakításához. 