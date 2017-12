[{"available":true,"c_guid":"f2a56508-773f-469d-b5d0-4329563b0f58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hangos a netes sajtó az Apple iPhone-lassítási botrányától, és érthető, ha a konkurensek ezt megpróbálják a maguk javára fordítani.","shortLead":"Hangos a netes sajtó az Apple iPhone-lassítási botrányától, és érthető, ha a konkurensek ezt megpróbálják a maguk...","id":"20171229_androidos_gyartok_nyilatkozatai_nem_lassitjak_a_telefonokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a56508-773f-469d-b5d0-4329563b0f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca1bd60-a908-4a46-9be5-5d066c912226","keywords":null,"link":"/tudomany/20171229_androidos_gyartok_nyilatkozatai_nem_lassitjak_a_telefonokat","timestamp":"2017. december. 29. 17:00","title":"Sorra csapják le az Apple magas labdáját az androidos okostelefonok gyártói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül az autóipari óriások a jövő önvezető autóinak letéteményesei, s ezt a Qualcomm erőfeszítései is alátámasztják.","shortLead":"Nem feltétlenül az autóipari óriások a jövő önvezető autóinak letéteményesei, s ezt a Qualcomm erőfeszítései is...","id":"20171230_kaliforniai_engedely_a_qualcommnak_onvezeto_autok_tesztelesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d4adf0-6024-4f24-8142-ab832cf67598","keywords":null,"link":"/tudomany/20171230_kaliforniai_engedely_a_qualcommnak_onvezeto_autok_tesztelesere","timestamp":"2017. december. 30. 08:03","title":"Önvezető autók? Most már a Qualcomm nevet is megjegyezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lap szerint Clintonnak kötögetnie, Trump szóvivőjének sütnie-főznie, az elnöknek pedig frizurát kellene inkább váltania.","shortLead":"A lap szerint Clintonnak kötögetnie, Trump szóvivőjének sütnie-főznie, az elnöknek pedig frizurát kellene inkább...","id":"20171230_nyugdijba_kuldte_a_vanity_fair_hillary_clintont_botrany_lett_belole","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde57d86-de94-41ef-9197-a12099811bab","keywords":null,"link":"/vilag/20171230_nyugdijba_kuldte_a_vanity_fair_hillary_clintont_botrany_lett_belole","timestamp":"2017. december. 30. 09:56","title":"Nyugdíjba küldte a Vanity Fair Hillary Clintont, botrány lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfffe11-ae6a-4759-adfd-d9e0fe2de933","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz főváros több pontján számíthatnak ellenőrzésekre a szilveszterezők. A belvárosba nem engedik be a teherautókat, a Piazza Navonára pedig legfeljebb 12 ezer embert engednek be egyszerre.","shortLead":"Az olasz főváros több pontján számíthatnak ellenőrzésekre a szilveszterezők. A belvárosba nem engedik be...","id":"20171230_bekemenyitenek_a_hatosagok_szilveszterre_romaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cfffe11-ae6a-4759-adfd-d9e0fe2de933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8089ed4-0efb-42ea-b907-e3ee1f8cadec","keywords":null,"link":"/vilag/20171230_bekemenyitenek_a_hatosagok_szilveszterre_romaban","timestamp":"2017. december. 30. 11:40","title":"Bekeményítenek a hatóságok szilveszterre Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24a286d-092b-4123-9995-0b5b0768bad4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Orfeo együttes nem zárja szomorúan az évet.","shortLead":"Az Orfeo együttes nem zárja szomorúan az évet.","id":"20171229_Az_MMA_elnok_Vashegyi_Gyorgy_Orfeo_zenekar_tamogatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24a286d-092b-4123-9995-0b5b0768bad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0523610c-a5d9-4a60-b56f-74d77dfed63f","keywords":null,"link":"/kultura/20171229_Az_MMA_elnok_Vashegyi_Gyorgy_Orfeo_zenekar_tamogatas","timestamp":"2017. december. 29. 10:17","title":"Az MMA elnök zenekara sem maradt ki a nagy karácsonyi kulturális pénzkiosztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rekordhideg van Amerikában, az nem lehet, hogy nem neki van igaza.","shortLead":"Rekordhideg van Amerikában, az nem lehet, hogy nem neki van igaza.","id":"20171229_Megszolalt_Trump_a_klimaszakerto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805decdd-7b9b-4cf6-aa25-c302e0bf326e","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Megszolalt_Trump_a_klimaszakerto","timestamp":"2017. december. 29. 10:08","title":"Megszólalt Trump, a klímaszakértő: \"Jól jönne egy kis globális felmelegedés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti polgármester egyik cége, az R-Kord a debreceni vasútépítésbe szállhat be, a V-Híd Építő Zrt.-vel közösen majdnem 14 milliárd forintért végezhetik el a munkát.","shortLead":"A felcsúti polgármester egyik cége, az R-Kord a debreceni vasútépítésbe szállhat be, a V-Híd Építő Zrt.-vel közösen...","id":"20171229_Jutott_meg_egy_kozbeszerzes_az_ev_vegere_Meszaros_Lorinc_cegenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3937e38-e2fc-4602-b5dc-10099196fc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Jutott_meg_egy_kozbeszerzes_az_ev_vegere_Meszaros_Lorinc_cegenek","timestamp":"2017. december. 29. 20:53","title":"Jutott még egy közbeszerzés az év végére Mészáros Lőrinc cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Serena Williams után második helyen végzett Hosszú. ","shortLead":"Serena Williams után második helyen végzett Hosszú. ","id":"20171229_Csak_egyvalaki_tudta_megelozni_Hosszu_Katinkat_a_legjobb_noi_sportolok_listajan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b8ee2c-8fed-4fff-a16e-f2e6b254431d","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Csak_egyvalaki_tudta_megelozni_Hosszu_Katinkat_a_legjobb_noi_sportolok_listajan","timestamp":"2017. december. 29. 14:10","title":"Csak egyvalaki tudta megelőzni Hosszú Katinkát a legjobb női sportolók listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]