[{"available":true,"c_guid":"f41d7c7b-1310-4c65-908c-889ed7645f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint a régebbi telefonok lassítása egy jó dolog. Ezzel együtt elnézést kértek a felhasználóktól.","shortLead":"Az Apple szerint a régebbi telefonok lassítása egy jó dolog. Ezzel együtt elnézést kértek a felhasználóktól.","id":"20171229_apple_bocsanatkeres_iphone_lassitas_akkumulator_oregedes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41d7c7b-1310-4c65-908c-889ed7645f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357d1e3b-9650-40d6-97d8-fc7d4efbc124","keywords":null,"link":"/tudomany/20171229_apple_bocsanatkeres_iphone_lassitas_akkumulator_oregedes","timestamp":"2017. december. 29. 10:03","title":"Bocsánatot kért az Apple az iPhone-ok szándékos lassítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac45a426-b8c4-4803-a0d3-ff51aaa467b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazán kár lenne a pezsgőket fejfájós, másnapos szilveszteri emlékekhez kötni, esetleg éppen „mindegy, csak koccintsunk valamivel” alapon letudni a következő újévkezdésig. Miként a boroknál, a pezsgőknél is érdemes több pincészetet, stílust, borvidékeket és szőlőfajtákat megismerni, hogy kiválaszthassuk azt, amelyik – legalábbis számunkra – az igazi. Eközben ráadásul nemcsak megszokásainkkal, hanem néhány tévhittel is leszámolhatunk.



","shortLead":"Igazán kár lenne a pezsgőket fejfájós, másnapos szilveszteri emlékekhez kötni, esetleg éppen „mindegy, csak koccintsunk...","id":"20171229_Tiz_pezsgos_tevhit_amivel_meg_iden_erdemes_leszamolni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac45a426-b8c4-4803-a0d3-ff51aaa467b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386c6e2b-fdb0-49f3-8c49-d04a9e3c4896","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Tiz_pezsgos_tevhit_amivel_meg_iden_erdemes_leszamolni","timestamp":"2017. december. 29. 12:30","title":"Tíz pezsgős tévhit, amivel még idén érdemes leszámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfae9ef7-b4b7-4eb0-b97e-3a0bcc134042","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak ütött, köpött is. A 35 éves férfival szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt emeltek vádat.","shortLead":"Nem csak ütött, köpött is. A 35 éves férfival szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt emeltek vádat.","id":"20171228_kamillatea_miatt_utotte_meg_a_gyogyszereszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfae9ef7-b4b7-4eb0-b97e-3a0bcc134042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75402e2-dba7-419e-a1a0-147495c9dee1","keywords":null,"link":"/itthon/20171228_kamillatea_miatt_utotte_meg_a_gyogyszereszt","timestamp":"2017. december. 28. 11:37","title":"Kamillatea miatt ütötte meg a gyógyszerészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lap szerint Clintonnak kötögetnie, Trump szóvivőjének sütnie-főznie, az elnöknek pedig frizurát kellene inkább váltania.","shortLead":"A lap szerint Clintonnak kötögetnie, Trump szóvivőjének sütnie-főznie, az elnöknek pedig frizurát kellene inkább...","id":"20171230_nyugdijba_kuldte_a_vanity_fair_hillary_clintont_botrany_lett_belole","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde57d86-de94-41ef-9197-a12099811bab","keywords":null,"link":"/vilag/20171230_nyugdijba_kuldte_a_vanity_fair_hillary_clintont_botrany_lett_belole","timestamp":"2017. december. 30. 09:56","title":"Nyugdíjba küldte a Vanity Fair Hillary Clintont, botrány lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afb3099-99f0-4fcb-9f1b-1339e35882fc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azért, mert emelkedik a minimálbér. ","shortLead":"Azért, mert emelkedik a minimálbér. ","id":"20171228_tobb_lesz_jovore_a_gyed","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4afb3099-99f0-4fcb-9f1b-1339e35882fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d60d3f-ddd2-4428-99f9-2baf27dd81dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_tobb_lesz_jovore_a_gyed","timestamp":"2017. december. 28. 13:53","title":"Több lesz jövőre a gyed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96d5da3-d1ee-41f4-93bf-2df1201b0e6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Franciaországból Angliába tartó kamion rakterében tartózkodott az eritreai férfi. Az után halt meg, hogy a kamion az árokba borult","shortLead":"Egy Franciaországból Angliába tartó kamion rakterében tartózkodott az eritreai férfi. Az után halt meg, hogy a kamion...","id":"20171229_Most_a_francia_partoknal_halt_meg_egy_kamionban_megbujo_menekult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a96d5da3-d1ee-41f4-93bf-2df1201b0e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7bb9b-6d0c-452a-a05c-08dae98b7a5d","keywords":null,"link":"/vilag/20171229_Most_a_francia_partoknal_halt_meg_egy_kamionban_megbujo_menekult","timestamp":"2017. december. 29. 14:59","title":"Most a francia partoknál halt meg egy kamionban megbújó menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék jövő évi, első féléves ütemtervében több ellenzéki párt alapítvány is szerepel.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék jövő évi, első féléves ütemtervében több ellenzéki párt alapítvány is szerepel.","id":"20171229_epp_a_kormanypartoknak_lesz_nyugtuk_az_asztol_a_kovetkezo_felevben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4667658b-7c74-4b38-9bd5-1a5069d0c8d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_epp_a_kormanypartoknak_lesz_nyugtuk_az_asztol_a_kovetkezo_felevben","timestamp":"2017. december. 29. 15:20","title":"Épp a kormánypártoknak lesz nyugtuk az ÁSZ-tól a következő félévben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f3f459-cd2d-4028-8a8e-8e5a4bf0039c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezerrel tolták a szelfiket és nagyot pörögtek az Ifjú Kereszténydemokraták Szövetségének tagjai a KDNP országos választmányának legutóbbi ülésén. Az IKSZ-esek csilivili imázsvideójához ráadásul sikerült arcpirítóan dögös aláfestő zenét választani. \r

\r

\r

","shortLead":"Ezerrel tolták a szelfiket és nagyot pörögtek az Ifjú Kereszténydemokraták Szövetségének tagjai a KDNP országos...","id":"20171229_ot_miatyankot_kell_mondania_annak_aki_meghallgatja_az_ifju_kdnpsek_alafestojet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f3f459-cd2d-4028-8a8e-8e5a4bf0039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a193c50-8c3d-4807-a947-2f1c30d33696","keywords":null,"link":"/itthon/20171229_ot_miatyankot_kell_mondania_annak_aki_meghallgatja_az_ifju_kdnpsek_alafestojet","timestamp":"2017. december. 29. 20:48","title":"Öt miatyánkot kell mondania annak, aki meghallgatja az ifjú KDNP-sek aláfestőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]