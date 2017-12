Miközben az autóipari forradalom hevében leginkább az elektromos meghajtásra és az önvezető funkciókra koncentrálunk, a fejlesztők szerencsére egy másik, igen fontos szempontról sem feledkeznek meg: a biztonságról. Bár könnyen belátható, hogy az önvezető mód tökéletesítése és elterjedése erre is komoly hatással lesz majd, most még az a legfontosabb, hogy minél masszívabbak, strapabíróbbak legyenek a kocsik, amely nemcsak az utasokat, de a közlekedés más résztvevőit, gyalogosokat, kerékpárosokat is képes megvédeni.

A törésteszteket végző szervezetek egyre szigorúbb szempontok szerint pontozzák az újonnan készült autókat, így a gyártóknak is muszáj lépést tartaniuk ezekkel az elvárásokkal. Nem véletlenül, hiszen könnyen lehet, hogy az az autó, ami néhány évvel ezelőtt még öt csillagot kapott a törésteszteken, az ma már a sor végén kullog.

Az autók biztonságát számos szervezet teszteli, a magyar autósoknak elsősorban a független európai szervezet, az EuroNCAP eredményeit érdemes figyelemmel kísérni, a szakemberek ugyanis az európai piacon (is) kapható modellek töréstesztjeit végzik el. A tesztelésnél a szervezet a kettős értékelési rendszert alkalmazza, amelynek lényege, hogy a kocsikat az alap biztonsági rendszer mellett a kiegészítő biztonsági csomaggal is kipróbálják. Ennek révén a vásárlók is láthatják, milyen különbség lehet az alapcsomag és pluszkiegészítőkkel ellátott autók között.

A standard csomaggal szerelt autók közül idén 41(!) új autó kapott öt csillagot az EuroNCAP-től, ezek az alábbiak:

© EuroNCAP

© EuroNCAP

© EuroNCAP

A biztonsági csomaggal szerelt autókból már jóval kevesebbet tesztelt a szervezet – összesen hatot. Ezek közül három kapta meg a maximális öt csillagot, a másik három négy csillaggal zárta az évet.

© EuroNCAP

Azonban a lista hátsó felére is került jó néhány autó. A 2017-es évben egyedül a Fiat Punto kapott nulla csillagot, minden idők legrosszabb eredményéről itt írtunk korábban. Az olaszok kis autóját néhány hete tesztelték le, így ennyin múlt csupán, hogy ne a Ford Mustangé legyen az év legkevésbé biztonságos autója cím. Az amerikai izomautót előtte csupán két csillaggal jutalmazták. A lista hátsó felébe (0-tól 3 csillagig) összesen 19 kocsi került be.

© EuroNCAP

© EuroNCAP

A fenti ábrából is látszik, miért hasznos, hogy az EuroNCAP az alap biztonsági rendszer mellett a kiegészítő biztonsági csomaggal is teszteli a kocsikat. Míg előbbivel a Kia Rio és a Kia Stonic csupán három csillagot kapott, addig utóbbival mindkettő ötcsillagos eredményt ért el. A két modell a pluszrendszereknek köszönhetően a gyalogosok védelme, valamint a balesetmegelőző rendszerek terén javított nagyon sokat az eredményén.

Németek, svédek a csúcson

2017 legbiztonságosabbnak ítélt autói közül (legalábbis ami az EuroNCAP eredményeit illeti) az is jól látszik, mely gyártók kapták a legtöbb ötös értékelést. A legjobb értékelést idén a Volvo XC60 zsebelhette be, a svédeknek emellett másik két autójuk, a V90 és az S90 is öt csillagot kapott. A Volvo olyannyira jól szerepelt idén (is), hogy a TOP 5-ben mindhárom modelljük megtalálható. De nincs oka szégyenkezni a Volkswagennek sem, a németek Arteonja a második legjobb értékelést kapta idén, míg a T-Roc az ötödik helyen fért be a toplistába. Ugyanakkor a német autóipar idén is erőset húzott, a 41-es listában ugyanis a Volkswagen mellett ott a Mercedes és a BMW is, de a Volkswagen-csoport márkáiból ott van például a Seat és a Skoda is.

A Volkswagen már tavaly is ott volt az élmezőnyben, akkor a Tiguannal kapta meg az ötcsillagos értékelést, 2016-ban azonban az első helyen a Toyota Prius végzett. Bár idén nem az övék lett a legjobb értékelés, alapvetően a japán cég is remek évet zárt, a CH-R mellett ugyanis a Yaris is megkapta a legjobbnak járó értékelést az EuroNCAP-től.

A Fordnak és a Fiatnak sem ez volt a legjobb éve

Idén viszont nemcsak javultak, de romlottak is a statisztikák. Míg 2016-ban "csak" hat olyan modell volt, ami 0-3 csillagos között kapott értékelést (egyébként mindegyik három csillagig jutott a Standart csomaggal), addig ez a szám az idei évben 19-re kúszott fel. Ráadásul idén volt egy két- és egy nullacsillagos kocsi is – a fentebb már említett Ford Mustang és a Fiat Punto.

A Ford nem zárt túl jó évet: míg 2016-ban az egyetlen tesztelt modelljük, az Edge öt csillagot kapott, addig az ide évben négy modelljük került a 0-3 csillagos kategóriába. De az olaszoknál sem az idei volt a csúcs év, a Fiat három modellje mellett az Alfa Romeo Giulietta is 4 csillag alatt teljesített.

Hosszú távú következtetést persze mindebből még nehéz levonni, hiszen egy-egy márka átlagteljesítménye a törésteszteken nagyban függ attól is, hány modellt dobnak piacra az adott évben. A törésteszteket azonban egy új autó vásárlása előtt mindenképpen érdemes átböngészni, mert ha a biztonság az első – és miért ne a biztonság lenne az első –, akkor komoly különbségek vannak az autók között.

