[{"available":true,"c_guid":"b89db4c2-de02-46b6-b2ad-6a1fa251385d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia igazságszolgáltatás jogszerűnek találta annak a Párizs környéki kórháznak a döntését, amely elbocsátott egy egyiptomi rezidens orvost, mert nem volt hajlandó megnyírni a szakállát - jelentette az AFP francia hírügynökség szombaton.","shortLead":"A francia igazságszolgáltatás jogszerűnek találta annak a Párizs környéki kórháznak a döntését, amely elbocsátott...","id":"20171230_Jogosan_bocsatott_el_hosszu_szakalla_miatt_egy_orvost_egy_francia_korhaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b89db4c2-de02-46b6-b2ad-6a1fa251385d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b16e4cb-84b6-493a-88ec-4dfcf597d5ab","keywords":null,"link":"/elet/20171230_Jogosan_bocsatott_el_hosszu_szakalla_miatt_egy_orvost_egy_francia_korhaz","timestamp":"2017. december. 30. 20:11","title":"Jogosan bocsátott el hosszú szakálla miatt egy orvost egy francia kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b228e061-151b-4550-ba29-2aabb1a45065","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családi amatőr zenekarból lett sztár-kultuszegyüttes. Szerelmeslevél New Yorkhoz. Egy bátor váltás, ami megszolgálta a kísérletező művészeket. Suhancrock Sheffieldből. A hvg.hu kultúra rovata felkért több kritikust, szakírót, írót és a szavazataik alapján összeszedtük az elmúlt hatvan év legfontosabb zenei albumait. Hatrészes sorozatunkat az utolsó epizóddal, az új évezred első évtizedének lemezeivel zárjuk.","shortLead":"Családi amatőr zenekarból lett sztár-kultuszegyüttes. Szerelmeslevél New Yorkhoz. Egy bátor váltás, ami megszolgálta...","id":"20171230_A_vilag_legjobb_lemezei_a_2000_es_evek_Arcade_Fire_Radiohead_Arctic_Monkeys_White_Stripes_Strokes_MGMT_At_The_Drive_In_XX_PJ_Harvey_Amy_Winehouse","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b228e061-151b-4550-ba29-2aabb1a45065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51162acf-1469-4064-a171-12c0ca7ce51e","keywords":null,"link":"/kultura/20171230_A_vilag_legjobb_lemezei_a_2000_es_evek_Arcade_Fire_Radiohead_Arctic_Monkeys_White_Stripes_Strokes_MGMT_At_The_Drive_In_XX_PJ_Harvey_Amy_Winehouse","timestamp":"2017. december. 30. 17:30","title":"A világ legjobb lemezei - a 2000-es évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d42b1aa-6879-4b22-8483-4ff91751a0da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Atletico most sokkal többet fizetett érte a Chelsea-nek, mint amikor tőlük vitték Londonba a támadót.","shortLead":"Az Atletico most sokkal többet fizetett érte a Chelsea-nek, mint amikor tőlük vitték Londonba a támadót.","id":"20171231_Az_Atletico_komoly_rafizetessel_vasarolta_vissza_Diego_Costat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d42b1aa-6879-4b22-8483-4ff91751a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dcfe68-8aa4-4798-9d16-1badffe62965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171231_Az_Atletico_komoly_rafizetessel_vasarolta_vissza_Diego_Costat","timestamp":"2017. december. 31. 14:29","title":"Az Atletico komoly ráfizetéssel vásárolta vissza Diego Costát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e27283e-fa7a-433a-aaeb-b88a4421600c","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Változik a közösségi közlekedési rend az év utolsó napján: ma éjjel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) sűríti az éjszakai járatokat, a MÁV pedig több kocsival indítja az InterCity vonatokat.","shortLead":"Változik a közösségi közlekedési rend az év utolsó napján: ma éjjel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) sűríti...","id":"20171231_bkk_szilveszteri_menetrend","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e27283e-fa7a-433a-aaeb-b88a4421600c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7690dd6d-accd-4951-9b0c-4e66599ef1c9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171231_bkk_szilveszteri_menetrend","timestamp":"2017. december. 31. 08:57","title":"Most először metrózhatunk haza az éjféli koccintás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184e3312-1993-4c9a-865e-96257a5eb158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ezzel teljesen megtérült a Disney-nek, hogy megvette a Lucasfilmet.","shortLead":"És ezzel teljesen megtérült a Disney-nek, hogy megvette a Lucasfilmet.","id":"20171230_Tobb_mint_4_milliard_dollar_bevetelt_hoztak_az_uj_Star_Warsfilmek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=184e3312-1993-4c9a-865e-96257a5eb158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d240eb-9ebc-415a-b5a7-1e3c6dd54cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20171230_Tobb_mint_4_milliard_dollar_bevetelt_hoztak_az_uj_Star_Warsfilmek","timestamp":"2017. december. 30. 17:21","title":"Több mint 4 milliárd dollár bevételt hoztak az új Star Wars-filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nagy-britanniai bejegyzésű EXMO Finance munkatársát december 26-án rabolták el. Egyelőre nem világos, pontosan ki fizette ki érte a váltságdíjat. ","shortLead":"A nagy-britanniai bejegyzésű EXMO Finance munkatársát december 26-án rabolták el. Egyelőre nem világos, pontosan ki...","id":"20171230_bitcoinban_fizettek_ki_a_valtsagdijat_az_egyik_kriptovalutavalto_elemzojeert_kijevben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb823ec-4ac1-4edd-821b-c729d3c709c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171230_bitcoinban_fizettek_ki_a_valtsagdijat_az_egyik_kriptovalutavalto_elemzojeert_kijevben","timestamp":"2017. december. 30. 10:52","title":"Bitcoinban fizették ki a váltságdíjat az egyik kriptovaluta-váltó elemzőjéért Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8934e57-6316-40af-9d12-12ddfc3c14d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elején még az áremelések miatti tiltakozások már kormányellenes tüntetésbe csaptak át. A Forradalmi Gárda megfenyegette a tüntetőket.","shortLead":"Az elején még az áremelések miatti tiltakozások már kormányellenes tüntetésbe csaptak át. A Forradalmi Gárda...","id":"20171231_Halottjai_is_vannak_az_irani_kormanyellenes_tunteteseknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8934e57-6316-40af-9d12-12ddfc3c14d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1211ee-2c9a-4b5e-b3cb-e1975660c187","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_Halottjai_is_vannak_az_irani_kormanyellenes_tunteteseknek","timestamp":"2017. december. 31. 08:22","title":"Halottjai is vannak az iráni kormányellenes tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Karim Benzemának a combja sérült meg, Zlatan Ibrahimovic pedig térdfájdalmai miatt nem állhat pályára. ","shortLead":"Karim Benzemának a combja sérült meg, Zlatan Ibrahimovic pedig térdfájdalmai miatt nem állhat pályára. ","id":"20171230_A_Real_Madrid_es_a_Manchester_United_jatekosa_sem_jatszhat_egy_ideig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e954d739-a9d1-4f5b-8f74-ca32f08e051f","keywords":null,"link":"/sport/20171230_A_Real_Madrid_es_a_Manchester_United_jatekosa_sem_jatszhat_egy_ideig","timestamp":"2017. december. 30. 21:47","title":"A Real Madrid és a Manchester United játékosa sem játszhat egy ideig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]