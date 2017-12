[{"available":true,"c_guid":"aae7196b-e99d-4874-8f2e-e6fbac2e0ac3","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"A Kisrigók immár nemcsak Paulon Viktória blogjának neve, amelyből megismerhetjük három roma testvér örökbefogadásának történetét: a blog szerzője ugyanis mesekönyvet írt ezzel a címmel. A Három gyerek hazatalál alcímű könyv egyfajta eredetmonda. „Tartoztam nekik egy legendával” – írja Paulon Viktória, akivel két éve már beszélgettünk a „népmesei történetről”, most inkább a hétköznapokról volt szó.","shortLead":"A Kisrigók immár nemcsak Paulon Viktória blogjának neve, amelyből megismerhetjük három roma testvér örökbefogadásának...","id":"20171225_Oke_en_cigany_szarmazasu_vagyok_de_te_milyen_szarmazasu_vagy_Paulon_Viktoria_Kisrigok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aae7196b-e99d-4874-8f2e-e6fbac2e0ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09be4fda-67a3-434b-a1ea-998d1af6b333","keywords":null,"link":"/kultura/20171225_Oke_en_cigany_szarmazasu_vagyok_de_te_milyen_szarmazasu_vagy_Paulon_Viktoria_Kisrigok","timestamp":"2017. december. 25. 14:00","title":"\"Nem fáj, hogy nem én szültem őket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0b0036-c3db-4e64-ac00-9b26ea032f01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hegedüs Éva cége szerzett többségi tulajdont a pénzintézetben. ","shortLead":"Hegedüs Éva cége szerzett többségi tulajdont a pénzintézetben. ","id":"20171227_Eladta_reszesedeset_az_allam_a_Granit_Bankban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe0b0036-c3db-4e64-ac00-9b26ea032f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073ecb1c-c158-4c9e-ba0f-f815d74ee8bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Eladta_reszesedeset_az_allam_a_Granit_Bankban","timestamp":"2017. december. 27. 09:25","title":"Eladta részesedését az állam a Gránit Bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df71b84-0810-485e-a121-3a6c3daba577","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Harry herceg amerikai menyasszonya is a brit királyi családdal ünnepelte a karácsonyt, ami mutatja, máris a család teljes jogú tagjává fogadták.","shortLead":"Harry herceg amerikai menyasszonya is a brit királyi családdal ünnepelte a karácsonyt, ami mutatja, máris a család...","id":"20171225_Megszegtek_a_protokollt_Harry_herceg_menyasszonyanak_kedveert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1df71b84-0810-485e-a121-3a6c3daba577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7a0731-9892-4c10-81b2-5811ce8811d7","keywords":null,"link":"/elet/20171225_Megszegtek_a_protokollt_Harry_herceg_menyasszonyanak_kedveert","timestamp":"2017. december. 25. 16:32","title":"Megszegték a protokollt Harry herceg menyasszonyának kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ac6ca7-cf3d-4d91-8702-9665f5d63c81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közvetítőnek jelentkezett Washington és Phenjan között.","shortLead":"Közvetítőnek jelentkezett Washington és Phenjan között.","id":"20171226_Moszkva_kivenne_a_reszet_az_eszakkoreai_atomvalsagbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ac6ca7-cf3d-4d91-8702-9665f5d63c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949ebe12-c56e-482b-b555-52237c8a08f0","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_Moszkva_kivenne_a_reszet_az_eszakkoreai_atomvalsagbol","timestamp":"2017. december. 26. 14:05","title":"Moszkva kivenné a részét az észak-koreai atomválságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be816460-6216-4311-a40c-a07aeef86475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tízéves németjuhász túlélte a balesetet, de aztán feladta a küzdelmet.","shortLead":"A tízéves németjuhász túlélte a balesetet, de aztán feladta a küzdelmet.","id":"20171226_Elpusztult_a_kutya_amely_orakig_ult_a_gazdaja_autoroncsa_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be816460-6216-4311-a40c-a07aeef86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5febd3-c773-414f-9ed7-33301a0298ab","keywords":null,"link":"/elet/20171226_Elpusztult_a_kutya_amely_orakig_ult_a_gazdaja_autoroncsa_mellett","timestamp":"2017. december. 26. 10:30","title":"Elpusztult a kutya, amely órákig ült a gazdája autóroncsa mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e820121-1386-4441-9f29-f5479bf50d32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pont az ünnepek előtt jelent meg egy amerikai iránymutatás, amelyik, bár konkrétan nem nevezte életveszélyesnek a mobilozást, megijesztette azokat, akik sokat telefonálnak. Itt van most az ellenvélemény: pánikra semmi ok.","shortLead":"Pont az ünnepek előtt jelent meg egy amerikai iránymutatás, amelyik, bár konkrétan nem nevezte életveszélyesnek...","id":"20171227_popular_science_ellenvelemenye_a_mobilozas_veszelyeirol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e820121-1386-4441-9f29-f5479bf50d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c10026a-4571-4d19-b9ee-f5fb45ec720a","keywords":null,"link":"/tudomany/20171227_popular_science_ellenvelemenye_a_mobilozas_veszelyeirol","timestamp":"2017. december. 27. 07:02","title":"Itt az ellenvélemény: mégsem veszélyes a mobilozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621ffea7-3e80-4f31-a47e-31652c8e32ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elítéltek katonákat gyilkoltak meg 2013-ban a Sínai-félszigeten.","shortLead":"Az elítéltek katonákat gyilkoltak meg 2013-ban a Sínai-félszigeten.","id":"20171226_Egyiptomban_felakasztottak_15_terroristat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621ffea7-3e80-4f31-a47e-31652c8e32ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9e8a4d-5eef-407e-873f-130dcb85ef89","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_Egyiptomban_felakasztottak_15_terroristat","timestamp":"2017. december. 26. 13:13","title":"Egyiptomban felakasztottak 15 terroristát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35777339-9b30-47d5-a2ab-0b8310b2ce7b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Huszonöt éve, 1992. december 26-án halt meg Kemény János matematikus, a BASIC programozási nyelv egyik megalkotója, aki John G. Kemeny néven írta be magát a tudománytörténetbe.","shortLead":"Huszonöt éve, 1992. december 26-án halt meg Kemény János matematikus, a BASIC programozási nyelv egyik megalkotója, aki...","id":"20171226_25_eve_halt_meg_kemeny_janos_basic_programozasi_nyelv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35777339-9b30-47d5-a2ab-0b8310b2ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69015f7f-6448-4076-a6c9-bf70202242c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20171226_25_eve_halt_meg_kemeny_janos_basic_programozasi_nyelv","timestamp":"2017. december. 26. 15:03","title":"25 éve halt meg Kemény János, minden programozási nyelvek egyik atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]