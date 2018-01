Ahogy elnézzük, az autóipar hatalmas gépezete 2018-ban cseppet sem lassít, vagyis menetrendszerűen termeli majd az újdonságokat. Az biztos, hogy nagyon mennek még a szabadidő-autók, így igazi óriásokkal gyarapodik idén ez a csoport, de jön egy-két élményszámba menően szép vagy sportos autó is.

Mercedes A-osztály

A Mercedes 1997-ben mutatta be az első A-osztályt, amelyből 2004-ben jött ki a második generáció, 2012-ben pedig napvilágot látott az aktuális, 18 centivel alacsonyabb harmadik sorozat is. Az immár 5 esztendős múltra visszatekintő, W176 kódjelű "kismerci" felett azonban mára enyhén eljárt az idő, így nem csoda, hogy a cég a 2015-ös ráncfelvarrást követően az év elején elő fog rukkolni a W177-es negyedik generációval. A hivatalos bejelentésre egyelőre még várnunk kell, azonban az új modell belsejét nemrégiben már felfedte a gyártó. A csúcsfelszereltséghez két, egyenként 10,25 colos kijelző tartozik, az eggyel olcsóbb kivitelekben egy 7 colos és egy 10,25 colos kijelző lesz, a "fapad" pedig két 7 colos panelt jelent majd.

Az új A-osztályban ezen kívül masszázsfunkciós fűthető/hűthető luxusülések is elérhetők lesznek, a személyre szabható belső világítás pedig 64 apró színes LED-fényforrást vonultat majd fel. A beltér mérete jelentősen növekszik: vállmagasságban 9-22 , könyökmagasságban 35-36, a fejtérnél pedig 7-8 milliméter növekményre számíthatunk. A 200 milliméterrel szélesebb szájú csomagtér hossza 115 milliméterrel, térfogata pedig 29 literrel nő. Az újdonság számos különböző benzines, dízel és hibrid változatban készül. A csúcsot a 300 lóerő körüli A40 AMG, illetve a 400 lóerőnél is erősebb A45 AMG jelenti majd.

Ford Focus

A Ford 1998-ban szinte sokkolta a piacot azzal, hogy a konzervatív Escort után egy merőben más vonalvezetésű, teljesen új formavilágú modellel, a Focusszal rukkolt elő. A jelenleg az utakon futó harmadik generáció 2011-ben tűnt fel a színen, és mára már megfáradt kissé. Nem kell azonban sokat várnunk az utódra, ugyanis információink szerint már a márciusi Genfi Autószalonon lekerül a lepel az új Focusról.

Az eddig napvilágot látott kémfotók alapján egy a jelenleginél némileg laposabb és szélesebb modell rajzolódik ki előttünk, ami a korábbinál jelentősen nagyobb tengelytávolsággal és szerényebb hátsó túlnyúlással rendelkezik. A dizájn várhatóan nagymértékben a közelmúltban debütált Fiestáéra fog hasonlítani, így például marad a még mindig Aston Martin utánérzésű orrkialakítás, illetve az emelkedő övvonal. A felszereltségi szintek a következők lesznek: Trend, Titanium, ST-Line, ST és Vignale, illetve a későbbiekben érkezik majd a négykerékhajtású RS sportváltozat.

A jelentős infotainment-, connectivity-előrelépés, és megannyi, a vezetési segédlettel kapcsolatos fejlesztést felvonultató új Focus 1 literes turbós alap benzinmotorja várhatóan 101 lóerős lesz, a csúcsot pedig a 367 lóerős RS jelenti majd. Érkezik továbbá egy mild-hibrid verzió is, melynek 12 kW-os és 40 Nm-es villanymotorja segít majd a fogyasztás csökkentésében. Csakúgy, mint a négyhengeres motor automatikus hengerlekapcsolás funkciója.

Audi A6, Q3, Q4, Q8

A Mercedes nemrégiben jött ki az új E-osztállyal, amire a BMW az ugyancsak vadonatúj 5-ös sorozattal válaszolt. A német "szentháromság" tagjai közül ebben a kategóriában messze az Audié a leginkább elavult modell, hiszen az A6-os már 2011 óta forgalomban van. 2018-ban azonban érkezik a C7-es szériát váltó C8, amely egyrészt jelentős növekedésen megy keresztül, másfelől pedig sok olyan technikát megkap, ami nemrégiben az A8-as nagytesóban debütált. Lesz belőle várhatóan 350 lóerős plugin hibrid változat is, a csúcsot pedig a Porsche Panamera Turbo hajtásláncát virító RS6 képviseli majd, 600 lóerővel.

Hasonlóan idős, egyre inkább ráncosodó modell a kompakt crossoverek piacán versenyző Audi Q3, mely várhatóan ugyancsak idén kapja meg utódját. Előzetes információk szerint az új Q3-as hosszabb és nagyobb tengelytávú lesz az elődjénél, méretesebb csomagtartót és új motorokat is kap. Természetesen plugin hibrid változat is lesz belőle, az RS csúcsmodellről pedig 400 lóerős teljesítményt emlegetnek. Nincs kizárva továbbá, hogy tisztán elektromos változat is lesz a Q3-asból, melyben az elektromos VW Golf továbbfejlesztett hajtásláncával találkozhatunk majd. És a legjobb az egészben, hogy az új Q3-at már Győrben fogják gyártani.

Ugyancsak hazánkban készül majd a Q3 és a Q5 közé szánt, elődmodell nélküli Q4, melynek első koncepciómodell előfutárját még 2014-ban villantotta meg a négykarikás gyártó. Hasonlóképp egyelőre még csak koncepcióautóként láthattuk a Q7-es fölé érkező Q8-ast is, amit az Audi pozsonyi üzemében gyártanak majd. A Q4 és a Q8 azonban egyelőre a kicsit távolabbi jövő, ezek a modellek ugyanis várhatóan csak 2019-ben érkeznek meg a kereskedésekbe.

Ferrari 488 GTO

A Ferrari komoly visszahangot váltott ki azzal, hogy a 458 Italia utódjaként 2015-ben bejelentett 488 GTB-be szívómotor helyett már turbót szerelt. Az olaszok szerencsére ezt a lépést sem szúrták el, sőt, az új modell sokkal keményebb sportkocsi lett, mint amilyen az elődje volt. A 4,5 literes, 570 lóerős szívómotort váltó 3,9 literes biturbó erőforrás 670 lóerős, és 760 Nm nyomatékkal bír, de akadhatnak olyanok, akik még ezt is keveslik.

Számukra készül a 488 GTO, amelynek erőforrása az előzetes információk szerint kereken 700 lóerős lesz, a nyomatéka pedig meg fogja haladni a 800 Nm-t. Az erősebb motor komolyabb hűtést igényel, ezért a GTO-n nagyobb légbeömlők lesznek, mint a GTB-n, a minden korábbinál jobb köridők elérésében pedig a 100 kilogrammal csökkentett tömegnek lesz fontos szerepe. A kipufogó méregdrága titánból készül, és egyes források szerint egy a LaFerrariéhoz hasonló speciális hibrid meghajtást, valamint KERS funkciót (ideiglenes 800 lóerő) is kaphat.

A Ferrari utoljára a 2010-ben debütált 599 GTO esetében használta a GTO típusjelzést, mellyel a 488 GTO formájában legközelebb a Genfi Autószalonon találkozhatunk majd újból. A 340 km/h végsebességű és 2,8 másodperces 0-100 km/h szintidejű 488 GTO előreláthatólag mintegy 20 millió forinttal kerül majd többe, mint egy "mezei" 488 GTB.

Rolls-Royce Cullinan

A szabadidő-autók türannosza lesz a Rolls-Royce Cullinan, vagy akárhogyan is fogják hívni. A várhatóan 100 milliós árkategóriát is elérő, első Rolls-Royce szabadidő-autó alapját az új Phantom képezi, és a hagyományoknak megfelelően hátrafele nyíló hátsó ajtót kaphat. Torsten Müller-Ötvös, a márka vezetőjének ígérete szerint (aki nem is használná a túlzottan vulgáris SUV nevet a kocsira), ez egy "magas építésű luxusjármű" lesz. A megjelent kémfelvételek szerint az autó külsőre inkább az új Phantom szögletességét fogja követni, mint a Ghost finomabb vonalait.

Bár a jármű terepező képességekkel is rendelkezik majd, azért biztosak lehetünk benne, hogy inkább az elsőosztályú luxus, mintsem a praktikusság jellemzi majd a belső teret. A motorterében egyébként a jól ismert, 6,75 literes, V12-es motor frissített változata lesz, amely Rolls-Royce-szinten szintén újdonságként, az első és hátsó tengelyeket is hajtja majd.

Peugeot 508/Citroen C5

Az Opel felvásárlásával biztosan sok házon belüli mozgás indult be a francia vállalatcsoportnál. Ha minden igaz, idén kijön két olyan modell is, amelynek már voltak valaha igazán jó korszakai. A Citroen C5-öt például a hidropnemumatikus felfüggesztéséért nagyon sokan szerették. Az eddig két generációt megélt modell legújabb darabja pedig talán felsejlik már 2018-ban, és a hírek szerint a futurisztikus külsejű kocsi alá itt is kitaláltak már egy nem éppen hagyományos – várhatóan szintén hidraulikus – felfüggesztést.

Ugyanaz igaz a Peugeot üzleti szedánjára az 508-asra is, mint a C5-re, azaz: voltak jobb korszakai. A hírek szerint az újdonság most a 2017-ben debütált 5008-as alapjára épül majd. A belső terében vélhetően a Peugeot által az elmúlt években fejlesztgetett i-Cockpit fedélzeti rendszer köszön vissza, még egy generációval előrébb tartva. A Peugeot motorválasztékát ismerve, a PureTech és BlueHDI motorok variánsai jöhetnek, talán egy plug-in hibrid kíséretében.

Volkswagen T-Cross

Hamarosan már ötféle SUV lesz a Volkswagen modellpalettáján. A legújabb a friss Polóra húzott T-Cross. Vélhetően nyáron érkezik az újdonság, legalábbis akkor lesz látható hivatalosan. A szubkompaktok közé érkező autó a Seat Arona, a Kia Stonic és Hyundai Kona hármast gyarapítja majd konkurensként. A Seat autójával konkrétan azonos gyárban is készül majd, a spanyolországi Navarrában.

Egyébiránt már korábban is látható volt az autó T-Cross Breeze koncepció formájában, ami még egy nyitható tetejű hobbiterepjárót mutatott "á la Range Rover Evoque Convertible", csak egy mérettel kisebb formában. És ha már méretek: a kocsi várhatóan alig lesz több mint 4 méter, ugyanakkor így sem lesz vélhetően a legolcsóbb kis SUV a piacon. Motorválasztékát a VW-konszern mostani benzinmotorjai közül szinte biztosan a háromhengeres 1.0 literes alapozza meg, míg az erősebb változatba az 1.5 literes 150 lóerős kerülhet.

BMW X7, 8-as coupé

A szupernagy SUV-val, az X7-essel egyértelműen a Range Rover, Bentley Bentayga és a Mercedes GLS kategóriájában nyit hadállást a BMW. A platformja azonos az X5-ösével, csak kicsit még tovább nyújtja azt. A motorterébe is az igazi nagyvasak kerülhetnek, hat- és nyolchengeresek, illetve akár egy V12-es is. Ami már tudható: a kocsit Amerikában, Spartanburgban gyártják majd.

A bajorok másik újdonsága egészen más vonalat képvisel: az elegáns sportkupékét. A visszatérő 8-as sorozat pedig biztosan sokak kedvence lesz. Bár a gyártására minden bizonnyal várni kell még, de a végleges modellt 2018-ban már látjuk majd. A koncepcióját ugyan megmutatták élesben is a bajorok, a tesztek pedig nagyban zajlanak, ennek ellenére túl sok konkrétum nem ismert. Abban biztosak lehetünk, hogy az új M5-ös 4.4 literes biturbója 600 lóerő környéki teljesítménnyel itt is feltűnhet, akárcsak a BWM 6-literes V12-ese, már csak emléket állítva is a hajdani 850i-nek.

Jaguar I-Pace

A Jaguar I-Paceről lehet leginkább saját tapasztalatunk is, egyik kollégánk Budapesten is fotózott egy példányt belőle pár hónappal ezelőtt. A Jaguar első elektromos autójával szépen megelőzi nagynevű riválisait, az Audi, a Mercedes és a BMW is még elég távol áll attól, hogy tisztán elektromos crossoverrel rukkoljon ki.

A Jaguar I-Paceben két elektromotor lesz , hajtási egységei pedig egyenként 200 lóerősek, így az összteljesítménye elérheti a 400 lóerőt, amely 4,0 másodperc körüli 0–100 km/h-s gyorsulást eredményezhet. Az elektromos autók esetében legfontosabb hatótáv kérdésében sem áll rosszul az I-Pace, az ígéretek szerint az 500 kilométeres távot elméletben teljesíteni fogja egy feltöltéssel. A 90 kWh-s lítium-ion akkupakkos autó pedig (az angliai piacon leggyakoribb jelenlegi szabvány szerinti gyorstöltővel) 90 perc alatt 80 százalékra tölthető. A kocsi egyértelműen nagy ellenfele lesz a Tesla Model X-nek, amelyből még nem túl sok szaladgál itt Európában.

Toyota Supra

Végül, de nem utolsósorban itt az új Supra, amelynek sztorija, mint a rétestészta nyúlik, ki tudja meddig. De idén talán már láthatjuk végleges formájában is a japán sportkocsit. A Supra léte nagyban függ a még 2012-ben bejelentett BMW–Toyota-együttműködéstől, amelynek keretében a két cég közösen fejleszt motorokat, lítium-ion akkumulátorokat, valamint legérdekesebb részletként, hátsókerék-hajtási rendszereket.

Ennek a programnak a része a BMW Z4 (Z5)/Toyota Supra projekt is, a kisebb motorok esetén bajor négyhengeresekkel, a csúcsváltozatban pedig a Lexus LC500h-ból ismerhető erőforrással. Az LC500h-ban egy 3.5 literes, V6-os, 220 lóerős benzinmotor, illetve egy 179 lóerős elektromos motor dolgozik össze. Az összesített teljesítmény 359 lóerő volna, amivel lényegében senki nem lenne elégedetlen a Suprában sem, ha végre be is futna a Toyota csúcskategóriás sportmodellje.



(A cikkben lévő képek egyike sem feltétlenül tükrözi az autók végleges megjelenését.)