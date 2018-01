A két nagy prémiummárka csúcskategóriás ütközete lenne, ha a hamarosan jelentkező új BMW 8-as sorozattal szemben az Audi is megcsinálná a látványosságnak tekinthető A8 Coupét.

© Audi

Legalábbis, a brit Autocar szerint van esély ilyesmire, a négykarikások dizájnfőnöke Marc Lichte szerint ugyanis, bár üzletileg nem feltétlen a legsikeresebb egy ilyen termék, de ha a piacon megjelennek, az ilyen termékek, mint a BMW 8-as sorozat, vagy a Mercedes S-Class Coupé, vagy akár a Volvo-féle Polstar 1, akkor lehet helye egy Audinak is a sorban. Akármennyire is kívánatos egy ilyen autó, 2019 előtt semmi esélye viszont, még csak bemutató szintjén sem, mondta Lichte az Autocarnak.

Addig idén érjük be a bajorok újdonságával. A visszatérő 8-as sorozat biztosan sokak kedvence lesz. A koncepcióját már megmutatták élesben is a bajorok, a tesztek pedig nagyban zajlanak. Abban biztosak lehetünk, hogy az új M5-ös 4.4 literes biturbója 600 lóerő környéki teljesítménnyel itt is feltűnhet, akárcsak a BWM 6-literes V12-ese, már csak emléket állítva is a hajdani 850i-nek.