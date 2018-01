[{"available":true,"c_guid":"f2ebfd61-e742-4147-964e-a7127451eec3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"3D nyomtatóval készült, és Kínában, a Sanghaj agglomerációjához tartozó Fenjingben található.","shortLead":"3D nyomtatóval készült, és Kínában, a Sanghaj agglomerációjához tartozó Fenjingben található.","id":"20180103_a_vilag_elso_nyomtatott_buszmegalloja_Kina_Sanghaj_foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ebfd61-e742-4147-964e-a7127451eec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3e2703-97ff-41ca-a497-abf8ec526e31","keywords":null,"link":"/elet/20180103_a_vilag_elso_nyomtatott_buszmegalloja_Kina_Sanghaj_foto","timestamp":"2018. január. 03. 11:24","title":"Úgy néz ki, mint egy süteménykiszúró, de nem az, hanem a világ első nyomtatott buszmegállója - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d354bf-ccd7-43ed-a5a5-ad4c46061a22","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Huszonöt év után először született jegesmedvebocs brit földön, a skóciai Kincraigben lévő felföldi vadállatparkban karácsony előtt észlelték a gondozók a nőstény Victoria kölykének megszületését - jelentette be szerdán a skóciai királyi állattani társaság.","shortLead":"Huszonöt év után először született jegesmedvebocs brit földön, a skóciai Kincraigben lévő felföldi vadállatparkban...","id":"20180103_Huszonot_evet_vartak_ra_jegesmedve_szuletett_egy_brit_allatkertben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d354bf-ccd7-43ed-a5a5-ad4c46061a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0085946d-e530-44aa-9b47-adf08d4f07ae","keywords":null,"link":"/elet/20180103_Huszonot_evet_vartak_ra_jegesmedve_szuletett_egy_brit_allatkertben","timestamp":"2018. január. 03. 17:36","title":"Huszonöt évet vártak rá: jegesmedve született egy brit állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak olyan országok, ahol magyar szemmel még a hirtelen drasztikusan megemelt üzemanyagárak is igen szimpatikusnak tűnnek.","shortLead":"Vannak olyan országok, ahol magyar szemmel még a hirtelen drasztikusan megemelt üzemanyagárak is igen szimpatikusnak...","id":"20180104_ezzel_a_duplara_emelt_benzinarral_minden_magyar_autos_gyorsan_kibekulne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72b4345-abd4-4d21-b453-baa32ac16415","keywords":null,"link":"/cegauto/20180104_ezzel_a_duplara_emelt_benzinarral_minden_magyar_autos_gyorsan_kibekulne","timestamp":"2018. január. 04. 06:41","title":"Ezzel a duplára emelt benzinárral minden magyar autós gyorsan kibékülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f4bb71-7ba9-43bd-a7e6-f8ecdf3b9ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csanádpalota Autópálya-határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csanádpalota Autópálya-határátkelőhelyen.","id":"20180102_lopott_mercedes_cla_200_csanadpalota","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91f4bb71-7ba9-43bd-a7e6-f8ecdf3b9ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2de0257-af84-4697-967e-83ecefa983cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180102_lopott_mercedes_cla_200_csanadpalota","timestamp":"2018. január. 02. 14:26","title":"10 milliós lopott Mercedest fogtak a rendőrök Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A maharadzsák kincseiből emeltek el pár ékszert. ","shortLead":"A maharadzsák kincseiből emeltek el pár ékszert. ","id":"20180103_A_latogatok_koze_vegyult_tolvajok_loptak_a_velencei_Dozsepalotabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81c95b7-f4c5-49d7-b0cb-8410b44ee6ac","keywords":null,"link":"/elet/20180103_A_latogatok_koze_vegyult_tolvajok_loptak_a_velencei_Dozsepalotabol","timestamp":"2018. január. 03. 21:04","title":"A látogatók közé vegyült tolvajok loptak a velencei Dózse-palotából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd1bad5-66eb-426d-9997-a3068e4454ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétszeres világbajnok pilóta ma lett 49 éves. Állapotáról keveset tudunk.","shortLead":"A hétszeres világbajnok pilóta ma lett 49 éves. Állapotáról keveset tudunk.","id":"20180103_Michael_Schumacher_49_szuletesnap_Forma_1_Ferrari_Mercedes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcd1bad5-66eb-426d-9997-a3068e4454ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18995d8-5a28-4a92-bf91-78d2cdbb14c3","keywords":null,"link":"/elet/20180103_Michael_Schumacher_49_szuletesnap_Forma_1_Ferrari_Mercedes","timestamp":"2018. január. 03. 18:25","title":"Egykori csapatai és a Forma-1 is felköszöntötték a ma születésnapos Michael Schumachert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ffeb5f-df6b-4150-9ba9-3752138addca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem a felére csökkentette az eredeti Surface Book néhány modelljének az árát a Microsoft.","shortLead":"Majdnem a felére csökkentette az eredeti Surface Book néhány modelljének az árát a Microsoft.","id":"20180102_oriasi_arengedmeny_a_surface_bookra_az_amazonon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45ffeb5f-df6b-4150-9ba9-3752138addca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e38c9f5-abd7-4e18-8e61-5a264340c2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_oriasi_arengedmeny_a_surface_bookra_az_amazonon","timestamp":"2018. január. 02. 18:30","title":"Most igazán jó áron vehető meg a Surface Book","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119f120d-9020-4fee-8cac-aae19a1b83c5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A busz a tengerpartra zuhant, teljesen összeroncsolódott, a holttestek szétszóródtak körülötte.","shortLead":"A busz a tengerpartra zuhant, teljesen összeroncsolódott, a holttestek szétszóródtak körülötte.","id":"20180103_sokkolo_buszbaleset_peruban_tobb_tucatnyian_meghaltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=119f120d-9020-4fee-8cac-aae19a1b83c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2387e400-5c88-49f9-8fcd-cab53cf4cf5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180103_sokkolo_buszbaleset_peruban_tobb_tucatnyian_meghaltak","timestamp":"2018. január. 03. 05:30","title":"Sokkoló buszbaleset Peruban, több tucatnyian meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]