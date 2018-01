[{"available":true,"c_guid":"c30b984c-40cb-4607-bd99-95cfaa72f9db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rettegj, félj és borzadj – ezt kívánja Orbán Viktor és a propagandagépezet. Teszi ezt puszta kalkulációból: aki (alaptalanul) fél, annak a biztonságérzetét lehet nyújtani (erőfeszítés nélkül). Ezt a stratégiát elemezte a csütörtökön megjelenő HVG-ben Dobszay János és Riba István.","shortLead":"Rettegj, félj és borzadj – ezt kívánja Orbán Viktor és a propagandagépezet. Teszi ezt puszta kalkulációból: aki...","id":"20180110_Orban_szamara_egyertelmu_ki_mint_fel_ugy_szavaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c30b984c-40cb-4607-bd99-95cfaa72f9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b7f01b-8e42-4033-bc1b-9fc47f3d6bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Orban_szamara_egyertelmu_ki_mint_fel_ugy_szavaz","timestamp":"2018. január. 10. 16:00","title":"Orbán számára egyértelmű: ki mint fél, úgy szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edc5326-5744-4e29-95ec-a4b22a164ebe","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Üzbegisztánban még a Biblia birtoklása is jogsértő. De a NER-t ez sem zavarja. Business as usual.","shortLead":"Üzbegisztánban még a Biblia birtoklása is jogsértő. De a NER-t ez sem zavarja. Business as usual.","id":"20180111_keresztenyuldozes_uzbegisztan_oktatasi_kulturalis_megallapodas_emberi_jogok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6edc5326-5744-4e29-95ec-a4b22a164ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9ae065-5af9-48b7-8a06-c70c8c5adce5","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_keresztenyuldozes_uzbegisztan_oktatasi_kulturalis_megallapodas_emberi_jogok","timestamp":"2018. január. 11. 13:00","title":"Keresztényüldöző, embertelen rezsimmel kötöttünk oktatási-kulturális megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3357593-e616-4591-8e2a-a593c863c832","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem kiszivárgott egy információ a tavasz legizgalmasabbnak ígérkező telefonjáról, hanem a Samsung árulta el, mikor is jelentik be a Galaxy S9-et.","shortLead":"Ezúttal nem kiszivárgott egy információ a tavasz legizgalmasabbnak ígérkező telefonjáról, hanem a Samsung árulta el...","id":"20180110_samsung_galaxy_s9_megjelenes_bemutato_mwc_2018_mikor_jon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3357593-e616-4591-8e2a-a593c863c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e855fef0-9726-4304-8431-c3824053f346","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_samsung_galaxy_s9_megjelenes_bemutato_mwc_2018_mikor_jon","timestamp":"2018. január. 10. 13:03","title":"Hivatalos a dátum: meddig kell még várni, mikor jön a Samsung Galaxy S9?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26233c02-1c75-4c1d-a285-5b89084faa85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedély nélkül szolgáltatott és kötött magához hűségidővel új ügyfeleket a társaság – az NMHH szerint már nem először.","shortLead":"Engedély nélkül szolgáltatott és kötött magához hűségidővel új ügyfeleket a társaság – az NMHH szerint már nem először.","id":"20180110_121_millio_forintos_birsagot_kapott_a_UPC_sulyos_jogsertes_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26233c02-1c75-4c1d-a285-5b89084faa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a949923-5bdf-4da4-8457-42c9f80a2f28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_121_millio_forintos_birsagot_kapott_a_UPC_sulyos_jogsertes_miatt","timestamp":"2018. január. 10. 13:05","title":"121 millió forintos bírságot kapott a UPC súlyos jogsértés miatt, de fellebez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c59e420-c134-495b-8776-0d693ef47f4e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Negyven éve tért haza a Szent Korona, 2001-ben koronaúsztatás is volt. Idén ez nem lesz, de a választási kampányt alakíthatja az emlékév – írja a csütörtökön megjelent HVG.","shortLead":"Negyven éve tért haza a Szent Korona, 2001-ben koronaúsztatás is volt. Idén ez nem lesz, de a választási kampányt...","id":"20180111_A_kampanyba_is_beleszolhat_a_Szent_Koronaev","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c59e420-c134-495b-8776-0d693ef47f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee87c8e-cca5-49c9-9a99-7e82655eeecb","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_A_kampanyba_is_beleszolhat_a_Szent_Koronaev","timestamp":"2018. január. 11. 11:21","title":"A kampányba is beleszólhat a Szent Korona-év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad8c937-9204-47e8-be34-990ede214044","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sajtószabadság úttörőjeként említette hazája sajtóját a török elnök a \"dolgozó újságírók\" szerdán ünnepelt törökországi napján. Az országban 165 zsurnalisztát tartanak fogva.","shortLead":"A sajtószabadság úttörőjeként említette hazája sajtóját a török elnök a \"dolgozó újságírók\" szerdán ünnepelt...","id":"20180110_erdogan_torok_sajto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad8c937-9204-47e8-be34-990ede214044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2e7fad-c308-492c-8d5c-94482e88a5b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180110_erdogan_torok_sajto","timestamp":"2018. január. 10. 16:44","title":"Erdogan olyat mondott a török sajtóról, hogy a fal adja a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7707c0e-05b7-415e-b518-4ac7345d6b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Gyula, Gyurcsány Ferenc, Juhász Péter – együtt tárgyalt a három párt, de az MSZP elzárkózó volt.","shortLead":"Molnár Gyula, Gyurcsány Ferenc, Juhász Péter – együtt tárgyalt a három párt, de az MSZP elzárkózó volt.","id":"20180111_Az_MSZP_racsukta_az_ajtot_az_Egyuttre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7707c0e-05b7-415e-b518-4ac7345d6b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1952febd-bec7-480a-9b52-6c673e2d4d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_Az_MSZP_racsukta_az_ajtot_az_Egyuttre","timestamp":"2018. január. 11. 15:53","title":"Az MSZP rácsukta az ajtót az Együttre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Forradalmasíthatják a népszámlálást az amerikai kutatók azzal, hogy a mesterséges intelligenciát is bevetik. A gép két hét alatt végzett azzal a feladattal, ami korábban 5 évet vett igénybe. Ráadásul azt is képes volt megmondani, hogy hol hogyan szavaznak az emberek.","shortLead":"Forradalmasíthatják a népszámlálást az amerikai kutatók azzal, hogy a mesterséges intelligenciát is bevetik. A gép két...","id":"20180110_google_street_view_mesterseges_intelligencia_gepi_latas_nepszamlalas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea9311b-2a7d-422e-9d79-468fec6446df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_google_street_view_mesterseges_intelligencia_gepi_latas_nepszamlalas","timestamp":"2018. január. 10. 12:03","title":"Ránézett a mesterséges intelligencia a Street View-ra, és tűpontosan megmondta, mit kell tudni az ott lakókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]