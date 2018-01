[{"available":true,"c_guid":"9419760e-87ae-4a00-b361-37caa5baf3bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő is ember, csak jól titkolja.","shortLead":"Ő is ember, csak jól titkolja.","id":"20180116_Ilyen_amikor_egy_troll_megmutatja_a_lelket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9419760e-87ae-4a00-b361-37caa5baf3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dcbf53-e4a5-457d-94db-2e4fd59e55ad","keywords":null,"link":"/elet/20180116_Ilyen_amikor_egy_troll_megmutatja_a_lelket","timestamp":"2018. január. 16. 09:21","title":"Ilyen, amikor egy troll megmutatja a lelkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dolores O'Riordan tegnapi váratlan halála megmozgatta a lemezpiacot. Nem először és nem utoljára történt ilyen a popipar történetében.","shortLead":"Dolores O'Riordan tegnapi váratlan halála megmozgatta a lemezpiacot. Nem először és nem utoljára történt ilyen...","id":"20180116_Dolores_O_Riordan_Cranberries_lemezeladas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec98cb4e-6b65-4b03-be9c-6fc6db87100c","keywords":null,"link":"/kultura/20180116_Dolores_O_Riordan_Cranberries_lemezeladas","timestamp":"2018. január. 16. 09:36","title":"Az egekbe szöktek a Cranberries lemezeladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5a007c-a51a-449e-8a84-6979afd9426a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádirat szerint Peter Madsen előre megfontolt szándékkal ölte meg a svéd újságírót.","shortLead":"A vádirat szerint Peter Madsen előre megfontolt szándékkal ölte meg a svéd újságírót.","id":"20180116_perverz_fantaziait_elhette_ki_a_tengeralattjaros_gyilkos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c5a007c-a51a-449e-8a84-6979afd9426a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83529dae-476a-4e1f-b3a3-f939f6e236e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_perverz_fantaziait_elhette_ki_a_tengeralattjaros_gyilkos","timestamp":"2018. január. 16. 16:57","title":"Perverz fantáziáit élhette ki a tengeralattjárós gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78cbda3-844c-4ff1-bc1b-6bf588d3124b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Gyűlik a támogatás a 2014-ben összedőlt bözödújfalui katolikus templom újjáépítéséhez. A helye ugyanott lesz, mint régen, de a tározó újbóli feltöltése miatt cölöpökön áll majd.","shortLead":"Gyűlik a támogatás a 2014-ben összedőlt bözödújfalui katolikus templom újjáépítéséhez. A helye ugyanott lesz, mint...","id":"20180115_feltamasztjak_a_roman_falurombolas_szimbolumat_colopokon_all_majd_es_hidon_lehet_megkozeliteni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a78cbda3-844c-4ff1-bc1b-6bf588d3124b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15f154-5a27-45df-88f4-8818d4dbd1ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180115_feltamasztjak_a_roman_falurombolas_szimbolumat_colopokon_all_majd_es_hidon_lehet_megkozeliteni","timestamp":"2018. január. 15. 10:49","title":"Feltámasztják a román falurombolás szimbólumát: cölöpökön áll majd, és hídon lehet megközelíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f0cd5-364d-4c43-88a4-3c3e5f33bbfd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Texastól Maine államig ítéletidő tombol, a légitársaságok egymás után függesztették fel járataikat. Több államban bezárták az iskolákat, hivatalokat, akadozik az áramszolgáltatás is.","shortLead":"Texastól Maine államig ítéletidő tombol, a légitársaságok egymás után függesztették fel járataikat. Több államban...","id":"20180117_lezarasok_riadok_kaosz_ujabb_viharhullam_sopor_vegig_az_egyesult_allamokon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f0cd5-364d-4c43-88a4-3c3e5f33bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ca6031-c354-4a48-9c44-26e933ee6665","keywords":null,"link":"/vilag/20180117_lezarasok_riadok_kaosz_ujabb_viharhullam_sopor_vegig_az_egyesult_allamokon","timestamp":"2018. január. 17. 07:30","title":"Lezárások, riadók, káosz: újabb viharhullám söpör végig az Egyesült Államokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25a88f5-a645-4d13-b9a3-21a2a3febfb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leállítják az Airbus A380-as gyártását, ha a légitársaság nem rendel többet. ","shortLead":"Leállítják az Airbus A380-as gyártását, ha a légitársaság nem rendel többet. ","id":"20180115_Bajban_az_Airbus_az_Emirates_mentheti_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b25a88f5-a645-4d13-b9a3-21a2a3febfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e7db40-3fd7-4554-bd5d-d77e2e5720f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180115_Bajban_az_Airbus_az_Emirates_mentheti_meg","timestamp":"2018. január. 15. 14:49","title":"Bajban az Airbus, az Emirates mentheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eric Clapton egy rádióinterjúban beszélt a hallásproblémájáról. ","shortLead":"Eric Clapton egy rádióinterjúban beszélt a hallásproblémájáról. ","id":"20180115_eric_clapton_valoszinuleg_elvesziti_a_hallasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7514e6f0-fa3e-415f-813a-7881c2eac4fb","keywords":null,"link":"/kultura/20180115_eric_clapton_valoszinuleg_elvesziti_a_hallasat","timestamp":"2018. január. 15. 13:10","title":"Eric Clapton valószínűleg elveszíti a hallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26406d2f-2369-416d-8288-7821f1a36c31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná a kilépésről (Brexit) szóló korábbi döntését – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kedden Strasbourgban arra utalva, hogy a Brexit folyamata még visszafordítható.","shortLead":"Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná...","id":"20180116_tusk_szerint_meg_le_lehet_allitani_a_brexitet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26406d2f-2369-416d-8288-7821f1a36c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8467c545-7918-4cff-966a-c01c1268ce7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_tusk_szerint_meg_le_lehet_allitani_a_brexitet","timestamp":"2018. január. 16. 12:28","title":"Tusk szerint még le lehet állítani a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]