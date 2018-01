[{"available":true,"c_guid":"778b47ba-d458-4008-8b6c-e09953089cb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új tárgyalási javaslatot a Financial Times szellőztette meg.","shortLead":"Az új tárgyalási javaslatot a Financial Times szellőztette meg.","id":"20180116_Brexit_megint_bekemenyit_az_EU_de_ez_jo_lehet_a_magyaroknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778b47ba-d458-4008-8b6c-e09953089cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e88cede-7a29-4044-b86e-5e8391d389a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180116_Brexit_megint_bekemenyit_az_EU_de_ez_jo_lehet_a_magyaroknak","timestamp":"2018. január. 16. 10:45","title":"Brexit: megint bekeményít az EU, de ez jó lehet a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26406d2f-2369-416d-8288-7821f1a36c31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná a kilépésről (Brexit) szóló korábbi döntését – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kedden Strasbourgban arra utalva, hogy a Brexit folyamata még visszafordítható.","shortLead":"Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná...","id":"20180116_tusk_szerint_meg_le_lehet_allitani_a_brexitet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26406d2f-2369-416d-8288-7821f1a36c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8467c545-7918-4cff-966a-c01c1268ce7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_tusk_szerint_meg_le_lehet_allitani_a_brexitet","timestamp":"2018. január. 16. 12:28","title":"Tusk szerint még le lehet állítani a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Május 25-én az összes uniós tagállamban életbe lép az egységes adatvédelmi rendelet (GDPR), megsértését súlyosan szankcionálják. A szakemberek szerint egy kkv-nek alapesetben minimum fél évre lenne szüksége az adaptáláshoz.","shortLead":"Május 25-én az összes uniós tagállamban életbe lép az egységes adatvédelmi rendelet (GDPR), megsértését súlyosan...","id":"20180116_Minden_ceget_erint_rohamtempoban_kell_felkeszulni_az_uj_unios_eloirasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f661fa-8f02-4a3e-a868-40472b33848c","keywords":null,"link":"/kkv/20180116_Minden_ceget_erint_rohamtempoban_kell_felkeszulni_az_uj_unios_eloirasra","timestamp":"2018. január. 16. 10:50","title":"Minden céget érint: rohamtempóban kell felkészülni az új uniós előírásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e255119-4028-4380-9b16-0b8f197210ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simone Biles négyszeres olimpiai bajnok amerikai tornász azt mondta, hogy őt is zaklatta Larry Nassar sportorvos.","shortLead":"Simone Biles négyszeres olimpiai bajnok amerikai tornász azt mondta, hogy őt is zaklatta Larry Nassar sportorvos.","id":"20180116_Kitalalt_a_szexualis_zaklatasrol_a_negyszeres_olimpiai_bajnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e255119-4028-4380-9b16-0b8f197210ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5935a994-ffdf-4aa6-96a8-f8c495763aec","keywords":null,"link":"/sport/20180116_Kitalalt_a_szexualis_zaklatasrol_a_negyszeres_olimpiai_bajnok","timestamp":"2018. január. 16. 10:27","title":"Kitálalt a szexuális zaklatásról a négyszeres olimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d22681e-0064-4ab4-a629-c686fcc6dffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mellár Tamás közgazdász Pécsen indul az országgyűlési választáson. Az MSZP-s Tóth Bertalan nem indul.","shortLead":"Mellár Tamás közgazdász Pécsen indul az országgyűlési választáson. Az MSZP-s Tóth Bertalan nem indul.","id":"20180116_Beallt_az_MSZP_Mellar_Tamas_moge_pecs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d22681e-0064-4ab4-a629-c686fcc6dffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e0c7b2-4bd4-46fb-aeb8-d12df35006ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Beallt_az_MSZP_Mellar_Tamas_moge_pecs","timestamp":"2018. január. 16. 16:52","title":"Beállt az MSZP Mellár Tamás mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad63690-e5e8-4bff-976b-e880b8938a45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb veszélyes őrület indult év elején: fiatalok a közösségi médiában posztolgattak arról, ahogy épp mosószeres kapszulákat fogyasztanak. A Tide-ot áruló üzletek szigorítottak. ","shortLead":"Újabb veszélyes őrület indult év elején: fiatalok a közösségi médiában posztolgattak arról, ahogy épp mosószeres...","id":"20180116_Igy_reagaltak_a_boltok_a_mososzerevesi_challengere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad63690-e5e8-4bff-976b-e880b8938a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af58975d-cb96-4ba6-aa88-beb85635c528","keywords":null,"link":"/kkv/20180116_Igy_reagaltak_a_boltok_a_mososzerevesi_challengere","timestamp":"2018. január. 16. 13:23","title":"Így reagáltak a boltok a mosószerevési challenge-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b0931b-d231-4f67-bca9-3b5892085723","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfőn a dublini National Concert Hallban olyan nevek éltették a legendás Pogues frontemberét, mint Nick Cave, Bono és Johnny Depp. És ha már ott voltak, naná, hogy énekeltek is.\r

\r

","shortLead":"Hétfőn a dublini National Concert Hallban olyan nevek éltették a legendás Pogues frontemberét, mint Nick Cave, Bono és...","id":"20180116_Az_ir_punk_atyja_tulelt_60_evet__es_nem_akarkikkel_koszontotte_ezt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b0931b-d231-4f67-bca9-3b5892085723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2732b20-ede9-4a81-8c73-22f8115770c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180116_Az_ir_punk_atyja_tulelt_60_evet__es_nem_akarkikkel_koszontotte_ezt","timestamp":"2018. január. 16. 14:39","title":"Az ír punk atyja túlélt 60 évet – és nem akárkikkel köszöntötte ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4181bd-7b02-4886-9ba5-2849b5c4c9cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó ezúttal high-tech orgiával társította a futurisztikus designt. Mutatjuk a végeredményt.","shortLead":"A japán gyártó ezúttal high-tech orgiával társította a futurisztikus designt. Mutatjuk a végeredményt.","id":"20180116_ujjlenyomattal_indithato_a_nissan_agressziv_kulcsinu_uj_divatterepjaroja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b4181bd-7b02-4886-9ba5-2849b5c4c9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf6089c-12b3-4743-8e90-8048cd78302d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180116_ujjlenyomattal_indithato_a_nissan_agressziv_kulcsinu_uj_divatterepjaroja","timestamp":"2018. január. 16. 11:27","title":"Ujjlenyomattal indítható és szemmozgatással kezelhető a Nissan agresszív divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]