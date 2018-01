[{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gleb Grozovszkij ortodox pap fölött a Leningrád megyei Priozjorszk városi bírósága mondott ítéletet.","shortLead":"Gleb Grozovszkij ortodox pap fölött a Leningrád megyei Priozjorszk városi bírósága mondott ítéletet.","id":"20180117_14_ev_fegyhaz_a_pedofil_papnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a790db45-c366-47b2-904f-c83aea2f6c4c","keywords":null,"link":"/vilag/20180117_14_ev_fegyhaz_a_pedofil_papnak","timestamp":"2018. január. 17. 19:48","title":"14 év fegyház a pedofil papnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb zenészek fantáziáját mozgatták meg Kósa Lajos – lassan úgy tűnik, örökérvényű – sorai.","shortLead":"Újabb zenészek fantáziáját mozgatták meg Kósa Lajos – lassan úgy tűnik, örökérvényű – sorai.","id":"20180118_Elkeszult_a_Nem_stroman_az_edesanyam_punkvaltozata_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b710ce8b-bf4f-42f3-9a0f-2dc789bc9093","keywords":null,"link":"/elet/20180118_Elkeszult_a_Nem_stroman_az_edesanyam_punkvaltozata_is","timestamp":"2018. január. 18. 13:58","title":"Elkészült a Nem stróman az édesanyám punk-változata is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden felkerült egy fotó a netre arról a kezelőfelületről, amiről a rakétatámadásról szóló téves üzenetet is kiküldték. A hawaiiak helyében nem lennénk nyugodtak.
Olyan amatőr programmal küldik ki a riasztást a rakétatámadásról, hogy nem csoda, hogy mellényomtak

Zászló a kézbe, átsétálás a zebrán, zászló vissza a tartóba. Pofonegyszerű megoldás, ami sokat javíthat a gyalogosok biztonságán. Utánajártunk a hazai KRESZ által egyelőre nem ismert rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdéseknek és gyakorlati tippeket is adunk. Pofonegyszerű megoldás, ami sokat javíthat a gyalogosok biztonságán.
Valódi megoldás lesz a sárga zászló a zebrás gázolások ellen?

Rowan Atkinson két autójától is megválik, egyik szebb, mint a másik.
Eladó Mr. Bean patika állapotú Mercedese, és még egy plusz meglepetés is

Még csak 17 nap telt el az évből, de a felcsúti polgármester már 100,36 milliárd forint értékben nyert el közbeszerzést idén.
Mészáros Lőrinc rekordra hajt, idén már 100 milliárdnál tart

Mondhatnánk, hogy ami a sört illeti, uborkaszezon van. De ezt csak azok gondolják így, akik legfeljebb kánikulában a strandon gurítanak le egy korsóval. Ahol rendes sört mérnek, ott télen is támasztják a pultot rendesen a sörisszák. De ezt csak azok gondolják így, akik legfeljebb kánikulában a strandon gurítanak le egy korsóval.
Csapolt legyen, hazai, és ne kerüljön többe nyolcszáz forintnál

A nyáron hatályba lépő új büntetőeljárási törvény alapján nem lehetne letartóztatni azt a 17 éves fiút, aki megölte a barátnőjét. A látszat és a kormányzati kommunikáció ellenére a politika is szeretné, ha kevesebben kerülnének rács mögé.
A késelő 17 éves is elsősorban gyerek, és csak másodsorban bűnelkövető