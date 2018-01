[{"available":true,"c_guid":"7f49e12f-0b28-4c09-a6ae-5844760846e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"179 milliárdért hosszabbítják meg Szlovákia irányába az M30-as autópályát, Mészáros Lőrinc üzlettársa is lecsípett egy darabot a munkából.","shortLead":"179 milliárdért hosszabbítják meg Szlovákia irányába az M30-as autópályát, Mészáros Lőrinc üzlettársa is lecsípett...","id":"20180119_Kitalalja_ki_vitte_el_az_utobbi_idok_legnagyobb_egyosszegu_kozbeszerzeset_Segitunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f49e12f-0b28-4c09-a6ae-5844760846e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd553cd-f061-47bf-b404-38422ff957d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_Kitalalja_ki_vitte_el_az_utobbi_idok_legnagyobb_egyosszegu_kozbeszerzeset_Segitunk","timestamp":"2018. január. 19. 10:31","title":"Kitalálja ki vitte el az utóbbi idők legnagyobb egyösszegű közbeszerzését? Segítünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dba4961-a660-47f2-b192-d896d2b5b4f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit után jól jönne a gördülékeny közlekedés a brit szigetek és a kontinens között.","shortLead":"A Brexit után jól jönne a gördülékeny közlekedés a brit szigetek és a kontinens között.","id":"20180119_Hiddal_kotne_ossze_NagyBritanniat_Europaval_Boris_Johnson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dba4961-a660-47f2-b192-d896d2b5b4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38996043-3fba-443d-aff1-a7cbbe48048e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_Hiddal_kotne_ossze_NagyBritanniat_Europaval_Boris_Johnson","timestamp":"2018. január. 19. 10:06","title":"Híddal kötné össze Nagy-Britanniát Európával Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad75cb1-6a62-436c-b669-f4fe2b7f37ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előbb európai szintű kasszahibára elhalasztotta a kiszállítást, később a teljes rendszert érintő technikai problémát emlegetve végleg törölte a mai napra leadott online rendeléseket a Tesco Magyarország.","shortLead":"Előbb európai szintű kasszahibára elhalasztotta a kiszállítást, később a teljes rendszert érintő technikai problémát...","id":"20180120_tesco_online_vasarlas_europai_kasszahiba_technikaiproblema_online_rendeles_torlese_szemelyes_atvetel_karpotlas_kupon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad75cb1-6a62-436c-b669-f4fe2b7f37ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0aa4da-5dc3-415d-9c88-8fb706bfcaff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_tesco_online_vasarlas_europai_kasszahiba_technikaiproblema_online_rendeles_torlese_szemelyes_atvetel_karpotlas_kupon","timestamp":"2018. január. 20. 15:43","title":"Beütött a teljes rendszerhiba a Tescónál, 3000 forintos kupont adnak a pórul járt vásárlóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c911af03-1e14-492c-bcdb-57834dc0170a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német férfinek még jogosítványa sincs, ráadásul ittas sem volt, így nem tudni, mi motiválta.","shortLead":"A német férfinek még jogosítványa sincs, ráadásul ittas sem volt, így nem tudni, mi motiválta.","id":"20180119_nemetorszag_traffipax_nemet_traktoros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c911af03-1e14-492c-bcdb-57834dc0170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabcaa74-62b9-4a2b-82f6-da8847dc47ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_nemetorszag_traffipax_nemet_traktoros","timestamp":"2018. január. 19. 15:31","title":"Elege lett a traffipaxokból, hatot döntött ki egyetlen éjszaka alatt a német traktoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788ce2c6-6bd1-470f-9aab-dd1f498a28fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK szerint csúcsidőben akkor sem tudnának több pótlóbuszt járatni a 3-as metró helyett, ha akarnának, és a mostani kapacitás egyébként is kielégíti az igényeket. Az utasszám ennek ellenére jelentősen csökkent a pótlóbuszokon a metróhoz viszonyítva.","shortLead":"A BKK szerint csúcsidőben akkor sem tudnának több pótlóbuszt járatni a 3-as metró helyett, ha akarnának, és a mostani...","id":"20180119_eltunt_negyedmillio_utas_a_3as_metrorol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=788ce2c6-6bd1-470f-9aab-dd1f498a28fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cedb165-bc53-4ebe-b288-e6e43b7ad039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_eltunt_negyedmillio_utas_a_3as_metrorol","timestamp":"2018. január. 19. 15:01","title":"Eltűnt negyedmillió utas a 3-as metróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5890a8-1347-4076-b611-e1b5d077a159","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy pestlőrinci sírásónál több millió forintot, meg egy halom drogot találtak.","shortLead":"Egy pestlőrinci sírásónál több millió forintot, meg egy halom drogot találtak.","id":"20180120_Ket_es_fel_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_egy_budapesti_sirasonal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db5890a8-1347-4076-b611-e1b5d077a159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3036c2-0425-4381-9279-b9e025b3065a","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Ket_es_fel_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_egy_budapesti_sirasonal","timestamp":"2018. január. 20. 09:24","title":"Két és fél ezer adag kábítószert találtak egy budapesti sírásónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190e85a7-31d7-44c5-a658-05e0984d9024","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány fokos lehűléssel ugyan számolni kell majd a következő napokban, de alapvetően enyhébb időre készülhetünk.","shortLead":"Néhány fokos lehűléssel ugyan számolni kell majd a következő napokban, de alapvetően enyhébb időre készülhetünk.","id":"20180119_Egyelore_nyoma_sincs_a_kemeny_telnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=190e85a7-31d7-44c5-a658-05e0984d9024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3ae278-d437-45b9-9fa4-b5765499804e","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_Egyelore_nyoma_sincs_a_kemeny_telnek","timestamp":"2018. január. 19. 06:54","title":"Egyelőre nyoma sincs a kemény télnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b3e58c-0239-47e5-ae40-f27f08da4dc0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 78. évében meghalt Peter Mayle brit író, számos romantikus regény, köztük a Bor, mámor, Provence című nagy sikerű kötet szerzője.","shortLead":"Életének 78. évében meghalt Peter Mayle brit író, számos romantikus regény, köztük a Bor, mámor, Provence című nagy...","id":"20180119_meghalt_a_bor_mamor_provance_iroja_peter_mayle","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b3e58c-0239-47e5-ae40-f27f08da4dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eea1895-7e30-4614-b3ea-32f7efd8bd2c","keywords":null,"link":"/kultura/20180119_meghalt_a_bor_mamor_provance_iroja_peter_mayle","timestamp":"2018. január. 19. 19:30","title":"Meghalt a Bor, mámor, Provence írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]