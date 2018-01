[{"available":true,"c_guid":"6865a4b0-2446-4939-ab2a-2d8c3301c5b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelen történetünk főszereplője elképesztő módon sietett, de végülis nem nyert túl sok időt a szabálytalankodásával.","shortLead":"Jelen történetünk főszereplője elképesztő módon sietett, de végülis nem nyert túl sok időt a szabálytalankodásával.","id":"20180119_a_nap_videoja_a_pomazi_autos_aki_nem_varja_meg_a_sorompo_felnyitasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6865a4b0-2446-4939-ab2a-2d8c3301c5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27a95a9-affa-4847-b6cb-b77b9bc255b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_a_nap_videoja_a_pomazi_autos_aki_nem_varja_meg_a_sorompo_felnyitasat","timestamp":"2018. január. 19. 06:41","title":"A nap videója: A pomázi autós, aki nem várja meg a sorompó felnyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944fd8e1-221b-4976-b1c5-59b56f3deb1a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kézműves sörök csarnokává alakítja a Kolosy téri piacot.","shortLead":"Kézműves sörök csarnokává alakítja a Kolosy téri piacot.","id":"201803_sorcsarnok_gerendai_akolosy_teren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=944fd8e1-221b-4976-b1c5-59b56f3deb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25807c4d-f32f-4908-b3ec-11f406f45421","keywords":null,"link":"/kkv/201803_sorcsarnok_gerendai_akolosy_teren","timestamp":"2018. január. 19. 16:08","title":"Az ország talán legnagyobb sörözőjét nyitná meg Gerendai Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8850e0e3-402c-4e68-b981-ccabcfcb323d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A L'Oréal szerint ápolásra váró haj, ezért a kozmetikai cég hirdetéseiben most már fejkendős modell is felbukkan.","shortLead":"A L'Oréal szerint ápolásra váró haj, ezért a kozmetikai cég hirdetéseiben most már fejkendős modell is felbukkan.","id":"20180119_Mi_van_a_hidzsab_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8850e0e3-402c-4e68-b981-ccabcfcb323d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1343292d-7a97-4b7c-86d2-eea1483d311f","keywords":null,"link":"/elet/20180119_Mi_van_a_hidzsab_alatt","timestamp":"2018. január. 19. 14:29","title":"Mi van a hidzsáb alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Autó hajtott a sínekre, pótlóbuszok viszik az utasokat. ","shortLead":"Autó hajtott a sínekre, pótlóbuszok viszik az utasokat. ","id":"20180119_egyaltalan_nem_jar_a_csepeli_hev","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77954408-24cb-4587-a94c-c9f1070be946","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180119_egyaltalan_nem_jar_a_csepeli_hev","timestamp":"2018. január. 19. 17:02","title":"Egyáltalán nem jár a csepeli HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Haladéktalanul rendezze az egészségügyben dolgozók béreit Orbán Viktor úgy, hogy a juttatásuk legyen arányos az elvégzett munka nehézségével és kockázataival is – ezt követeli az ágazati dolgozókat tömörítő két szakszervezet a Népszava információja szerint. Azt is szeretnék, hogy foglalkoztatótól függetlenül valamennyi egészségügyi feladatot ellátó személyre vonatkozzon a béremelés.","shortLead":"Haladéktalanul rendezze az egészségügyben dolgozók béreit Orbán Viktor úgy, hogy a juttatásuk legyen arányos...","id":"20180119_A_kampany_alatt_sztrajkolnak_ha_Orban_nem_lep__uzentek_az_erdekverok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c3bf64-d20f-469d-ba84-fcc94d3af9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_A_kampany_alatt_sztrajkolnak_ha_Orban_nem_lep__uzentek_az_erdekverok","timestamp":"2018. január. 19. 09:45","title":"A kampány alatt sztrájkolnak, ha Orbán nem lép – üzenték az érdekvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerdán jelentette be, szigorít a monetizációs feltételeken, így mostantól nem kaphat tőlük akárki pénzt. A feltételeik azonban nem teljesíthetetlenek.","shortLead":"A YouTube szerdán jelentette be, szigorít a monetizációs feltételeken, így mostantól nem kaphat tőlük akárki pénzt...","id":"20180119_1000_feliratkozo_youtube_hogyan_lehet_youtube_feliratkozok_szerzese_youtube_tippek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe989a4-6252-4b5e-befd-d1337e3d1aee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180119_1000_feliratkozo_youtube_hogyan_lehet_youtube_feliratkozok_szerzese_youtube_tippek","timestamp":"2018. január. 19. 11:03","title":"Hogyan lehet 1000 feliratkozóm YouTube-on? 5 egyszerű tipp, amit érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tudja, miért lett közügy a házasságuk válságából.","shortLead":"Tudja, miért lett közügy a házasságuk válságából.","id":"20180119_hosszu_katinka_Inkabb_csendben_maradok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06589e4-b438-46e5-9f1d-0a3d61c5d4f5","keywords":null,"link":"/sport/20180119_hosszu_katinka_Inkabb_csendben_maradok","timestamp":"2018. január. 19. 19:00","title":"Hosszú Katinka: Inkább csendben maradok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Erről az arkhimédészi pontról köszöntöm Orbán Viktort, aki lebukott: mindenki megtudta, hogy alapjában tisztességes ember, ami végzetes lehet diadalmas politikai pályafutásának ezen az érzékeny pontján.","shortLead":"Erről az arkhimédészi pontról köszöntöm Orbán Viktort, aki lebukott: mindenki megtudta, hogy alapjában tisztességes...","id":"20180119_tgm_derus_magyar_politika","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bf11ee-e629-4d5e-a0ff-2a5bf92d0a87","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_tgm_derus_magyar_politika","timestamp":"2018. január. 19. 11:55","title":"TGM: Derűs magyar politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]