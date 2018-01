[{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Akart New York-i számvevő lenni, de elbukott. Felvetődött benne, hogy kormányzó is lehetne, de végül George Patakit támogatta. Dolgozott neki Arthur Finkelstein, jó barátja Rudy Giuliani, imádja a lovakat, vezetett bukmékerhálózatot, és hát persze ott volt az ékszer-kereskedelem. Kikutattunk pár érdekességet a leendő budapesti amerikai nagykövetként emlegetett David B. Cornstein életéből. ","shortLead":"Akart New York-i számvevő lenni, de elbukott. Felvetődött benne, hogy kormányzó is lehetne, de végül George Patakit...","id":"20180119_Nyugalmazott_uzletember_lehet_az_uj_amerikai_nagykovet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a84442-ff36-4eef-99a5-2de02f888664","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_Nyugalmazott_uzletember_lehet_az_uj_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. január. 19. 19:05","title":"Ékszerek, haverok, lovak: az út, mely Manhattan háborús zónájából a pesti USA-követségre vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tudja, miért lett közügy a házasságuk válságából.","shortLead":"Tudja, miért lett közügy a házasságuk válságából.","id":"20180119_hosszu_katinka_Inkabb_csendben_maradok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06589e4-b438-46e5-9f1d-0a3d61c5d4f5","keywords":null,"link":"/sport/20180119_hosszu_katinka_Inkabb_csendben_maradok","timestamp":"2018. január. 19. 19:00","title":"Hosszú Katinka: Inkább csendben maradok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf2283a-1f38-403d-be11-9a7e553a404c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár még csak a tesztüzem fut, de már most nagy sikert tudhat magáénak az új orvosi segélyhívó szám Bécsben, hiszen eddig mintegy húszezren vették igénybe a szolgáltatást.\r

\r

","shortLead":"Bár még csak a tesztüzem fut, de már most nagy sikert tudhat magáénak az új orvosi segélyhívó szám Bécsben, hiszen...","id":"20180119_Rosszul_van_vagy_faj_a_hata__Becsben_orvosi_segelyhivo_segit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf2283a-1f38-403d-be11-9a7e553a404c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e67feb-c7e1-44b5-9cbe-a78f8467a72c","keywords":null,"link":"/elet/20180119_Rosszul_van_vagy_faj_a_hata__Becsben_orvosi_segelyhivo_segit","timestamp":"2018. január. 19. 14:04","title":"Rosszul van vagy fáj a háta? – Bécsben orvosi segélyhívó segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe646393-2015-45d3-b426-ec7a9449261e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvoshiány miatt esetenként csak több hét várakozás után tudnak bejutni egy-egy szakorvoshoz itthon a betegek. ","shortLead":"Az orvoshiány miatt esetenként csak több hét várakozás után tudnak bejutni egy-egy szakorvoshoz itthon a betegek. ","id":"20180119_sokszor_hetekbe_telik_mire_a_haziorvostol_szakorvosig_jutnak_itthon_a_betegek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe646393-2015-45d3-b426-ec7a9449261e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7421295-aac9-4e34-af39-55b1703ffe20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_sokszor_hetekbe_telik_mire_a_haziorvostol_szakorvosig_jutnak_itthon_a_betegek","timestamp":"2018. január. 19. 21:46","title":"Sokszor hetekbe telik, mire a háziorvostól szakorvosig jutnak itthon a betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a3402-0395-4264-8fdb-2a0c3ef69524","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon adtak ki közös közleményt.","shortLead":"A Facebookon adtak ki közös közleményt.","id":"20180119_Most_mar_biztos_hogy_vege_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_egyik_kozos_projektjenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a3402-0395-4264-8fdb-2a0c3ef69524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc2db2c-159f-4947-9ac4-a782692ab193","keywords":null,"link":"/elet/20180119_Most_mar_biztos_hogy_vege_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_egyik_kozos_projektjenek","timestamp":"2018. január. 19. 10:27","title":"Most már biztos, hogy vége Hosszú Katinka és Shane Tusup egyik közös projektjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kétszámjegyű növekedésére lehet számítani az idén az új járművek magyarországi piacán a prémium autók szegmensében.","shortLead":"Kétszámjegyű növekedésére lehet számítani az idén az új járművek magyarországi piacán a prémium autók szegmensében.","id":"20180120_Stabil_novekedes_varhato_a_magyarorszagi_premium_autok_piacan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab57683-66e0-4ccc-ba49-eb45fafcfab9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_Stabil_novekedes_varhato_a_magyarorszagi_premium_autok_piacan","timestamp":"2018. január. 20. 09:05","title":"Stabil növekedés várható a magyarországi prémium autók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dba4961-a660-47f2-b192-d896d2b5b4f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit után jól jönne a gördülékeny közlekedés a brit szigetek és a kontinens között.","shortLead":"A Brexit után jól jönne a gördülékeny közlekedés a brit szigetek és a kontinens között.","id":"20180119_Hiddal_kotne_ossze_NagyBritanniat_Europaval_Boris_Johnson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dba4961-a660-47f2-b192-d896d2b5b4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38996043-3fba-443d-aff1-a7cbbe48048e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_Hiddal_kotne_ossze_NagyBritanniat_Europaval_Boris_Johnson","timestamp":"2018. január. 19. 10:06","title":"Híddal kötné össze Nagy-Britanniát Európával Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7096db08-3fcd-41b4-85ff-bbdf8c25e727","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az öregecske gépek mutatnak igazán különlegesen a Teslák, BMW i3-asok közt zöld rendszámmal.","shortLead":"Ezek az öregecske gépek mutatnak igazán különlegesen a Teslák, BMW i3-asok közt zöld rendszámmal.","id":"20180119_skoda_favorit_elektromos_elado","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7096db08-3fcd-41b4-85ff-bbdf8c25e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f302bfe9-f82d-4524-9c83-f7d459c4e790","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_skoda_favorit_elektromos_elado","timestamp":"2018. január. 19. 18:20","title":"Eladó egy Skoda Favorit, amiből nincs nagyon másik, ugyanis elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]