[{"available":true,"c_guid":"4f9a3402-0395-4264-8fdb-2a0c3ef69524","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon adtak ki közös közleményt.","shortLead":"A Facebookon adtak ki közös közleményt.","id":"20180119_Most_mar_biztos_hogy_vege_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_egyik_kozos_projektjenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a3402-0395-4264-8fdb-2a0c3ef69524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc2db2c-159f-4947-9ac4-a782692ab193","keywords":null,"link":"/elet/20180119_Most_mar_biztos_hogy_vege_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_egyik_kozos_projektjenek","timestamp":"2018. január. 19. 10:27","title":"Most már biztos, hogy vége Hosszú Katinka és Shane Tusup egyik közös projektjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788ce2c6-6bd1-470f-9aab-dd1f498a28fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK szerint csúcsidőben akkor sem tudnának több pótlóbuszt járatni a 3-as metró helyett, ha akarnának, és a mostani kapacitás egyébként is kielégíti az igényeket. Az utasszám ennek ellenére jelentősen csökkent a pótlóbuszokon a metróhoz viszonyítva.","shortLead":"A BKK szerint csúcsidőben akkor sem tudnának több pótlóbuszt járatni a 3-as metró helyett, ha akarnának, és a mostani...","id":"20180119_eltunt_negyedmillio_utas_a_3as_metrorol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=788ce2c6-6bd1-470f-9aab-dd1f498a28fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cedb165-bc53-4ebe-b288-e6e43b7ad039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_eltunt_negyedmillio_utas_a_3as_metrorol","timestamp":"2018. január. 19. 15:01","title":"Eltűnt negyedmillió utas a 3-as metróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagászoknak olyan galaxisról sikerült képet készíteniük, amely az ősrobbanás után mindössze 500 millió évvel létezett már.","shortLead":"A csillagászoknak olyan galaxisról sikerült képet készíteniük, amely az ősrobbanás után mindössze 500 millió évvel...","id":"20180120_legregebbi_ismert_galaxis_spt0615_jd_a_tejutrendszerben_hubble_kozeli_felvetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf51d45-4934-4378-a97d-966c892b7904","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_legregebbi_ismert_galaxis_spt0615_jd_a_tejutrendszerben_hubble_kozeli_felvetel","timestamp":"2018. január. 20. 09:03","title":"Különlegesen közeli felvételt készített a Hubble űrteleszkóp a legrégebbi ismert galaxisról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Akart New York-i számvevő lenni, de elbukott. Felvetődött benne, hogy kormányzó is lehetne, de végül George Patakit támogatta. Dolgozott neki Arthur Finkelstein, jó barátja Rudy Giuliani, imádja a lovakat, vezetett bukmékerhálózatot, és hát persze ott volt az ékszer-kereskedelem. Kikutattunk pár érdekességet a leendő budapesti amerikai nagykövetként emlegetett David B. Cornstein életéből. ","shortLead":"Akart New York-i számvevő lenni, de elbukott. Felvetődött benne, hogy kormányzó is lehetne, de végül George Patakit...","id":"20180119_Nyugalmazott_uzletember_lehet_az_uj_amerikai_nagykovet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a84442-ff36-4eef-99a5-2de02f888664","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_Nyugalmazott_uzletember_lehet_az_uj_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. január. 19. 19:05","title":"Ékszerek, haverok, lovak: az út, mely Manhattan háborús zónájából a pesti USA-követségre vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább nőttek a fizetések, a havi bruttó átlagkereset közelíti a 300 ezer forintot, a nettó átlag pedig meghaladja a 200 ezret.","shortLead":"Tovább nőttek a fizetések, a havi bruttó átlagkereset közelíti a 300 ezer forintot, a nettó átlag pedig meghaladja...","id":"20180119_Mar_294_ezer_forint_a_havi_atlagkereset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a5ad63-c29e-499e-97e5-5df84edca2a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_Mar_294_ezer_forint_a_havi_atlagkereset","timestamp":"2018. január. 19. 09:45","title":"Már 294 ezer forint a havi átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dc0371-9f01-4670-85da-f9689e7bb045","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 450 ezer fős Máltára körülbelül százezer vendéget szombatra, az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat megnyitójára. ","shortLead":"A 450 ezer fős Máltára körülbelül százezer vendéget szombatra, az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat...","id":"20180119_malta_fovarosara_figyel_a_kulturalis_vilag_szombattol_pazar_megnyitot_igernek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48dc0371-9f01-4670-85da-f9689e7bb045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f8bb82-c830-4abc-ae3f-6cda586cf86f","keywords":null,"link":"/kultura/20180119_malta_fovarosara_figyel_a_kulturalis_vilag_szombattol_pazar_megnyitot_igernek","timestamp":"2018. január. 19. 20:05","title":"Málta fővárosára figyel a kulturális világ szombattól, pazar megnyitót ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tett eleget a jogszabályi kötelezettségeinek, 200 ezres bírságot kapott Mészáros Lőrinc tőzsdei cége.","shortLead":"Nem tett eleget a jogszabályi kötelezettségeinek, 200 ezres bírságot kapott Mészáros Lőrinc tőzsdei cége.","id":"20180119_Nem_fog_belerokkani_a_Meszarosceg_a_tozdei_buntetesbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da7390b-91ae-49b3-8ca5-adbfdd055903","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_Nem_fog_belerokkani_a_Meszarosceg_a_tozdei_buntetesbe","timestamp":"2018. január. 19. 10:48","title":"Nem fog belerokkanni a Mészáros-cég a tőzsdei büntetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41192f5-68b9-4e34-bf09-095f06a2803f","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Folytatja a harcot Vlagyimir Putyin rendszere ellen az egykori leggazdagabb orosz oligarcha, Mihail Hodorkovszkij. A sokmilliárd dollárt érő Jukosz olajipari vállalattól megfosztott, száműzetésben élő üzletember esélyei nem túl fényesek.","shortLead":"Folytatja a harcot Vlagyimir Putyin rendszere ellen az egykori leggazdagabb orosz oligarcha, Mihail Hodorkovszkij...","id":"20180120_Mihail_Hodorkovszkij__az_uzletben_mindig_esznel_volt_de_Putyinnal_elszamitotta_magat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b41192f5-68b9-4e34-bf09-095f06a2803f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e2daa0-b941-4edf-9c4b-2bae981ffb6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_Mihail_Hodorkovszkij__az_uzletben_mindig_esznel_volt_de_Putyinnal_elszamitotta_magat","timestamp":"2018. január. 20. 15:00","title":"Mihail Hodorkovszkij – az üzletben mindig észnél volt, de Putyinnal elszámította magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]