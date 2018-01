Az ilyen és ehhez hasonló Mercedesekben több diktátor is örömét lelte, most pedig miénk lehet az egyik patika állapotú példány.

A Mercedes 1963-ban mutatta be a W112-es típusjelű, 300-as sorozatú modell fölé pozicionált W100-at, mely 600-as Merciként került be a köztudatba. A típust 1964-től egészen 1981-ig, tehát 17 éven át gyártották, és alig 2677 példány készült belőle. Ebből 2190 alapmodell, 304 normál Pullman, 124 hatajtós Pullman és 59 Landaulet kivitelű. Mi pedig most találtunk belőle egy lényegében teljesen gyári állapotú példányt , íme:

A mellékelt fotókon látható autó 1979-ben hagyta el a gyártósort és azóta alig 56 100 kilométert tettek meg vele. Az 5,45 méter hosszú és 3,2 méteres tengelytávolságú Mercedes 600 mozgatásáról egy 6,3 literes lökettérfogatú V8-as frontmotor gondoskodik, mely egy négysebességes automata váltón keresztül juttatja el a 250 lóerőt és 500 Nm-t a hátsó kerekekre.

A 2,6 tonnás luxusautó 205 km/h végsebességre képes, gyári átlagfogyasztása 24 liter 100 kilométerenként. A bézs bőr belsejű járgány kapcsán említést érdemel többek közt a tetőablak, a szervokormány, a központizár, az ülésfűtés, illetve a klímaberendezés.

Az egykoron számos diktátor, államfő és egyéb híresség által kedvelt típus új korában 144 ezer német márkába került. A most eladásra felkínált fekete példány árcéduláján 540 ezer eurós, vagyis átszámítva mintegy 167 millió forintos összeg olvasható. Az eladó pedig nem más, mint a Mercedes saját gyári múzeuma.

