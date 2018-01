[{"available":true,"c_guid":"4ecc87d3-3ca1-48c1-b339-f7c6c3875a47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen és ehhez hasonló Mercedesekben több diktátor is örömét lelte, most pedig miénk lehet az egyik patika állapotú példány.","shortLead":"Az ilyen és ehhez hasonló Mercedesekben több diktátor is örömét lelte, most pedig miénk lehet az egyik patika állapotú...","id":"20180122_167_millio_forintert_barki_diktatornak_erezheti_magat_ebben_a_40_eves_merciben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ecc87d3-3ca1-48c1-b339-f7c6c3875a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bde8521-406a-49e6-93ec-ae1979b07012","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_167_millio_forintert_barki_diktatornak_erezheti_magat_ebben_a_40_eves_merciben","timestamp":"2018. január. 22. 06:41","title":"167 millió forintért bárki diktátornak érezheti magát ebben a 40 éves gigant Merciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25dd87e2-dbc2-42be-949c-786e91d2c806","c_author":"Keresztes Imre","category":"elet","description":"Dávid királynak köszönhetően egykor a zsidók fővárosa volt, ám a csaknem két évezrede tartó háborúskodások során asszírok, babiloniak, perzsák, rómaiak, arabok és törökök uralma alatt is állt Jeruzsálem, három világvallás szent helye. Kétezer éve harcolnak érte, és most is vitatott, kié Jeruzsálem
2018. január. 21. 19:00
Dávid királynak köszönhetően egykor a zsidók fővárosa volt, ám a csaknem két évezrede tartó háborúskodások során asszírok, babiloniak, perzsák, rómaiak, arabok és törökök uralma alatt is állt Jeruzsálem, három világvallás szent helye. Már 15 centi hó esett a Kékesen
2018. január. 21. 10:23
Több megyére az elsőfokú figyelmeztetést is kiadták a havazás veszélye miatt. A szezon és a fazon keverése állami cenzúrát kiáltani a német Facebook-törvény miatt
2018. január. 20. 15:30
A jogszabályok betartatásával akarja kiirtani a gyűlöletbeszédet az internetről Németország, amely a közösségi médiaszolgáltatókat kötelezi a nemkívánatos tartalmak eltávolítására. Elvileg nincs senki magyar most Kabulban
2018. január. 21. 12:34
A kabuli Intercontinental szálloda elleni történt szombaton fegyveres támadás, de a magyar külügy úgy értesült, nincs magyar állampolgár az afganisztáni fővárosban.

","shortLead":"A magyar légiós az 59. percben egy büntetőt értékesített, amellyel beállította a végeredményt.\r

Megdőlt, amit eddig hittünk: most derült ki, hogy már 3 milliárd éve is oxigén termelődött a vízben
2018. január. 20. 14:03
Az eddig feltételezettnél jóval régebben, már mintegy hárommilliárd éve is oxigénnel dúsították a vizet bizonyos baktériumok: az oxigéntermelés legrégebbi bizonyítékát találták a Tübingeni Egyetem kutatói.