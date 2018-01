[{"available":true,"c_guid":"5ad75cb1-6a62-436c-b669-f4fe2b7f37ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előbb európai szintű kasszahibára hivatkozva elhalasztotta a kiszállítást, később a teljes rendszert érintő technikai problémát emlegetve végleg törölte a mai napra leadott online rendeléseket a Tesco Magyarország.","shortLead":"Előbb európai szintű kasszahibára hivatkozva elhalasztotta a kiszállítást, később a teljes rendszert érintő technikai...","id":"20180120_tesco_online_vasarlas_europai_kasszahiba_technikaiproblema_online_rendeles_torlese_szemelyes_atvetel_karpotlas_kupon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad75cb1-6a62-436c-b669-f4fe2b7f37ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0aa4da-5dc3-415d-9c88-8fb706bfcaff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_tesco_online_vasarlas_europai_kasszahiba_technikaiproblema_online_rendeles_torlese_szemelyes_atvetel_karpotlas_kupon","timestamp":"2018. január. 20. 15:43","title":"Beütött a teljes rendszerhiba a Tescónál, 3000 forintos kupont adnak a pórul járt vásárlóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3656b7-d7e1-47bf-873b-02fb109823ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a lengyel és német hatóságok által körözött gépkocsikat foglaltak le Nagylakon.","shortLead":"A magyar rendőrök a lengyel és német hatóságok által körözött gépkocsikat foglaltak le Nagylakon.","id":"20180122_audi_bmw_nagylak_lopott_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3656b7-d7e1-47bf-873b-02fb109823ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37103a9b-3de6-460e-b398-62db6e952d53","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_audi_bmw_nagylak_lopott_auto","timestamp":"2018. január. 22. 08:21","title":"ABC-sorrendben vitték volna ki Nagylaknál a lopott autókat a tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valósággal szlalomozott az autópályán, amíg utol nem érte a végzete.","shortLead":"A sofőr valósággal szlalomozott az autópályán, amíg utol nem érte a végzete.","id":"20180122_suzuki_baleset_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d23b64a-b0ea-45ec-9246-5a6eda29a3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_suzuki_baleset_video","timestamp":"2018. január. 22. 04:01","title":"Mentő elé akart bevágni a vadul előző suzukis, de elszámította magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig feltételezettnél jóval régebben, már mintegy hárommilliárd éve is oxigénnel dúsították a vizet bizonyos baktériumok: az oxigéntermelés legrégebbi bizonyítékát találták a Tübingeni Egyetem kutatói.","shortLead":"Az eddig feltételezettnél jóval régebben, már mintegy hárommilliárd éve is oxigénnel dúsították a vizet bizonyos...","id":"20180120_oxigent_termelo_bakteriumok_oxigentermeles_vizben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98380d4d-5ca6-4b97-9526-77c7f007ec6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_oxigent_termelo_bakteriumok_oxigentermeles_vizben","timestamp":"2018. január. 20. 14:03","title":"Megdőlt, amit eddig hittünk: most derült ki, hogy már 3 milliárd éve is oxigén termelődött a vízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.

","id":"20180121_heti_top","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8ecd1a-a7a3-43df-9011-7f7b7d4e008f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180121_heti_top","timestamp":"2018. január. 21. 12:00","title":"Heti TOP: és arról tud, hogy alaposan megváltoztatják a Messengert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff7b656-a31d-4f67-98d8-5cc8cef996e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első Amazon Go már tavasszal megnyitotta volna kapuit, ám további tesztekre volt szükség ahhoz, hogy a cég úttörőnek számító fejlesztése minden téren működőképes legyen.","shortLead":"Az első Amazon Go már tavasszal megnyitotta volna kapuit, ám további tesztekre volt szükség ahhoz, hogy a cég úttörőnek...","id":"20180121_Nagy_nap_lesz_a_hetfo_megnyilik_az_elso_kassza_nelkuli_bolt_ahol_sorbanallas_nelkul_lehet_vasarolgatni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff7b656-a31d-4f67-98d8-5cc8cef996e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12be794-0b27-47fe-92d1-af384bdd3c77","keywords":null,"link":"/kkv/20180121_Nagy_nap_lesz_a_hetfo_megnyilik_az_elso_kassza_nelkuli_bolt_ahol_sorbanallas_nelkul_lehet_vasarolgatni","timestamp":"2018. január. 21. 22:11","title":"Nagy nap lesz a hétfő: megnyílik az első kassza nélküli bolt, ahol sorbanállás nélkül lehet vásárolgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Január 22-én lenne hetvenöt éves Cseh Tamás Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, előadóművész, egy nemzedék kultikus alakja, egy korszaknak és hangulatának legendás tolmácsolója.","shortLead":"Január 22-én lenne hetvenöt éves Cseh Tamás Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, előadóművész, egy nemzedék kultikus...","id":"20180120_Cseh_Tamas_75_eves_lenne_Kienekelte_a_Kadarrendszert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f51dc1-0110-4377-abc8-038b58b83a9e","keywords":null,"link":"/kultura/20180120_Cseh_Tamas_75_eves_lenne_Kienekelte_a_Kadarrendszert","timestamp":"2018. január. 20. 12:48","title":"Cseh Tamás 75 éves lenne. Kiénekelte a Kádár-rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb4f410-1c82-4ecd-afd5-50dc8bc652a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor elmondta, hogy nem áldozatot, hanem erőforrást látnak a roma közösségben.","shortLead":"Orbán Viktor elmondta, hogy nem áldozatot, hanem erőforrást látnak a roma közösségben.","id":"20180120_Orban_A_romak_nem_segelyen_tengodo_magatehetetlen_kisebbseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fb4f410-1c82-4ecd-afd5-50dc8bc652a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee82a6d5-b4fd-4441-b07c-eea403a3f39d","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Orban_A_romak_nem_segelyen_tengodo_magatehetetlen_kisebbseg","timestamp":"2018. január. 20. 12:21","title":"Orbán: A romák nem segélyen tengődő, magatehetetlen kisebbség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]