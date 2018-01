[{"available":true,"c_guid":"5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet ezreket befogadni, mert akkor elvész az irányítás, mint amikor a férfi átengedi a bukszát az asszonynak, mondta Rétvári Bence Emmi-államtitkár Mezőtúron egy lakossági fórumon. A magyar állam által oltalmazott 1300 emberről nem beszélt.\r

\r

","shortLead":"Nem lehet ezreket befogadni, mert akkor elvész az irányítás, mint amikor a férfi átengedi a bukszát az asszonynak...","id":"20180123_Nincs_kompromisszum__Retvari_nem_bontotta_ki_az_igazsag_minden_szeletet_menekultugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a38ce3d-ddac-445a-9b2f-dda1819a317a","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Nincs_kompromisszum__Retvari_nem_bontotta_ki_az_igazsag_minden_szeletet_menekultugyben","timestamp":"2018. január. 23. 12:35","title":"\"Nincs kompromisszum\" – Rétvári nem bontotta ki az igazság minden szeletét menekültügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20862dae-2f41-4534-99c3-3ef9baf283f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Andy Vajna csatornájának reggeli műsora helyenként olyan, mintha színészek tartanának felolvasópróbát, de már maguk is unnák. Kedd reggel a mikrofonállvány-színvonalon kérdező műsorvezető és a Fidesz frakcióvezetője együtt próbált érdekes beszélgetést imitálni, kevés sikerrel, pedig érezhetően a Jobbik–LMP-mantra volt kiadva leckének, grátisz migránsozással.","shortLead":"Andy Vajna csatornájának reggeli műsora helyenként olyan, mintha színészek tartanának felolvasópróbát, de már maguk is...","id":"20180123_Az_allampolgarok_elvszerubbek_a_partoknal__Gulyas_megvilagosodott_a_Tv2_kanapejan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20862dae-2f41-4534-99c3-3ef9baf283f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a0ada2-9478-4bfa-9649-54609e5ab3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Az_allampolgarok_elvszerubbek_a_partoknal__Gulyas_megvilagosodott_a_Tv2_kanapejan","timestamp":"2018. január. 23. 10:36","title":"„Az állampolgárok elvszerűbbek a pártoknál” – Gulyás megvilágosodott a Tv2 kanapéján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország 2025-re megújítja űrszerkezet-állományát, és 2024-re már lesz olyan űrhajója, amelyet többször felhasználható visszatérő egységgel látnak el. Ezek után döntik majd el, megéri-e létrehozni egy saját űrállomást.","shortLead":"Oroszország 2025-re megújítja űrszerkezet-állományát, és 2024-re már lesz olyan űrhajója, amelyet többször...","id":"20180123_oroszorszag_nem_aprozza_el_sajat_urallomast_akar_2024_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53baf33-bae6-492c-8e21-24bcc86f7f28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_oroszorszag_nem_aprozza_el_sajat_urallomast_akar_2024_utan","timestamp":"2018. január. 23. 18:54","title":"Oroszország nem aprózza el, saját űrállomást akar 2024 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet talált egy újabb civil szervezetet, amelyet a magyar költségvetés és a Soros György által létrehozott donorszervezet egyaránt támogat. ","shortLead":"A Magyar Nemzet talált egy újabb civil szervezetet, amelyet a magyar költségvetés és a Soros György által létrehozott...","id":"20180124_Stop_Soros_Ezt_a_menekulteket_segito_szervezetet_Orbanek_is_20_millioval_tamogatjak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e1d86d-8bdd-453d-a4dc-8b4213b557bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Stop_Soros_Ezt_a_menekulteket_segito_szervezetet_Orbanek_is_20_millioval_tamogatjak","timestamp":"2018. január. 24. 09:20","title":"Stop Soros? Ezt a menekülteket segítő szervezetet Orbánék is 20 millióval támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd60565f-024e-44df-a148-e82e361fde85","c_author":"Hava Nikita","category":"gazdasag","description":"Egy táblázatban gyűjtöttük össze a propagandaminisztérium 2017-es megbízásait. Az összeg az eredeti terv majdnem háromszorosára kúszott, a pénz pedig ugyanannál a néhány cégnél landolt. A sorosozáson kívül filmreklámra és a vizes vb-re is sok ment el.","shortLead":"Egy táblázatban gyűjtöttük össze a propagandaminisztérium 2017-es megbízásait. Az összeg az eredeti terv majdnem...","id":"20180124_Ennyit_koltottek_el_Orbanek_tavaly_propagandara__itt_a_lista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd60565f-024e-44df-a148-e82e361fde85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98024764-c6b1-4e2e-96f0-584c504e2fd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180124_Ennyit_koltottek_el_Orbanek_tavaly_propagandara__itt_a_lista","timestamp":"2018. január. 24. 06:30","title":"Felfoghatatlan számok: mutatjuk, mennyit költöttek Rogánék tavaly propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c7f2a-2aef-45e0-ad2b-31ed4a6aa3db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a helyi lapnak adott interjúban kicsit odaszúrt Szeged vezetőinek. Több fejlesztést ígért a városnak, és arról is beszélt, hogy a kormány 20 milliárd forinttal támogatja a Szeged-Csanádi Egyházmegye iskolafejlesztési tervét.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a helyi lapnak adott interjúban kicsit odaszúrt Szeged vezetőinek. Több...","id":"20180124_lazar_a_szegedi_varosvezetok_nem_konstruktivak_de_a_kormanynak_fontos_szeged","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89c7f2a-2aef-45e0-ad2b-31ed4a6aa3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc0e2a1-8ee0-4a91-8d90-540a57995ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_lazar_a_szegedi_varosvezetok_nem_konstruktivak_de_a_kormanynak_fontos_szeged","timestamp":"2018. január. 24. 09:50","title":"Lázár: A szegedi városvezetők nem konstruktívak, de a kormánynak fontos Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most épp kelekótya paprikajancsinak nevezte a szocialista fővárosi képviselőt.","shortLead":"Most épp kelekótya paprikajancsinak nevezte a szocialista fővárosi képviselőt.","id":"20180124_tarlos_kelekotya_paprikajancsinak_nevezte_horvathot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb441496-eda2-4aa2-8baf-c803896c0483","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_tarlos_kelekotya_paprikajancsinak_nevezte_horvathot","timestamp":"2018. január. 24. 17:38","title":"Tarlós mindig kitalál valami új jelzőt Horváth Csabára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a744595-927e-4f1d-9a7a-ceb9114ccd4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon is neki adtak igazat, a másodfok pedig helybenhagyta a korábbi ítéletet.","shortLead":"Első fokon is neki adtak igazat, a másodfok pedig helybenhagyta a korábbi ítéletet.","id":"20180124_Masodfokon_is_nyert_Gulyas_Marton_az_Origo_es_a_Ripost_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a744595-927e-4f1d-9a7a-ceb9114ccd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451dea8b-2275-4d12-847e-80d3c071b627","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Masodfokon_is_nyert_Gulyas_Marton_az_Origo_es_a_Ripost_ellen","timestamp":"2018. január. 24. 12:59","title":"Másodfokon is nyert Gulyás Márton az Origo és a Ripost ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]