Ugyan még szűk két hónap van hátra az idei, sorrendben már a 88. Genfi Autószalon megnyitójáig, az autógyártó cégek már javában megkezdték a felvezetést a világ legjobban várt autós eseményére. Nemrég például a Skoda villantott egy képet az érkező új Fabiáról, ezúttal pedig egy különlegesség "előzetese" debütált.

A horvátok Rimac nevű cége már korábban is a szédületes(nek ígért) elektromos autójáról volt híres, ezúttal azonban azt ígérik, még a Concept One teljesítményét is képesek voltak felülmúlni.

A Concept Two névre keresztelt koncepcióautó ezek alapján több energiát lesz képes tárolni az akkumulátoraiban (vagyis nagyobb lesz a hatótávolsága), és az elektromotor is erősebb lesz. A Concept One 336 km-t tud megtenni egy feltöltéssel. A teljesítményét tekintve a kocsi 1240 lóerőt fog leadni az aszfaltnak, ami előtt már minden rendes szuperautó is megemeli a kalapját.

A tervek szerint 100 darabot gyártanának belőle, ami azért is nagy szó, mert a Concept One-ból csupán 8 darab készült el (plusz kettő Concept S, ami csak versenypályán használható).

A videó alapján úgy tűnik, a következő generációs Rimac agresszívebb lesz, a fejlesztés középpontjába pedig a légellenállás csökkentése került.

Az ára meglehetősen borsos lesz. Hogy mennyi, azt pontosan nem tudni, de a Concept One 1 millió dollárba (kb. 250 millió forint) került, ehhez képest viszont drágább kocsit ígérnek a horvátok.

