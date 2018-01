Egy török ingatlanmágnás, bizonyos Tufan Kalman vásárolt nemrégiben egy Pagani Zonda 760 Coupét a márka londoni kereskedésétől. A kocsiból eleve csak 13 darab készült, viszont az utcán egyelőre ezt sem lehet majd látni, mert a kereskedés nagyon úgy tűnik, nem helyeztette forgalomba az autót.

© Pagani

A milliomos 3,4 millió fontot fizetett a kocsiért még tavaly és meg is kapta a kocsit hat hónappal később. Csakhogy papírok nélkül, így leginkább csak a garázsában nézegetheti – írja a carbuzz.com.

Az üzletember most perelni készül, mondván sem a papírokat, sem a pénzét nem kapta meg, pedig úgy volt, hogy azt szeptemberig vissza kell kapnia, ha nem lesznek meg a dokumentumok. Természetesen ő büntetőkamatokat is felszámítana az elmaradt tranzakcióra, mert a pénze benne áll a kocsiban, a kifizetett összeget viszont nem kapta vissza az egyeztetett időpontra.

Mint azt a neve is jelzi, a Pagani Zonda 760-at egy 760 lóerős V12 hajtja és 2,6 másodpercen belül eléri a 100-as tempót nulláról. Zonda 760-a több hírességnek is van, így Lewis Hamiltonnak is, aki 2015-ben oda is csapta egy kicsit Zondáját Monacóban.