[{"available":true,"c_guid":"3efd51d9-16e0-492c-821e-5c3f1aa86ddc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi az elmúlt hetekben tucatnyi sofőr autójában tehetett kárt, hogy aztán elszállíthassa azokat.","shortLead":"A férfi az elmúlt hetekben tucatnyi sofőr autójában tehetett kárt, hogy aztán elszállíthassa azokat.","id":"20180201_szandekosan_baleseteket_okozo_automentos_aldozata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3efd51d9-16e0-492c-821e-5c3f1aa86ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ed2d62-15d9-47ff-be29-caf0b03ad2e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180201_szandekosan_baleseteket_okozo_automentos_aldozata","timestamp":"2018. február. 01. 20:15","title":"Megszólalt a szándékosan baleseteket okozó autómentős egyik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f6e34-e9bb-477c-8d46-3a8336cdccaf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egységes előírásokat nálunk már tavaly bevezették.","shortLead":"Az egységes előírásokat nálunk már tavaly bevezették.","id":"20180201_Van_amiben_a_magyar_Lidl_leveri_a_kulfoldieket_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=696f6e34-e9bb-477c-8d46-3a8336cdccaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e1838b-e78f-41dd-b376-c26d6ebc725b","keywords":null,"link":"/kkv/20180201_Van_amiben_a_magyar_Lidl_leveri_a_kulfoldieket_is","timestamp":"2018. február. 01. 14:25","title":"Van, amiben a magyar Lidl leveri a külföldieket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efbb13c-9b42-4ab9-8573-83870cfffc93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hányan vállalnának be egy többkilós hamburgert, méteres pizzát, pár liternyi tejszínes turmixot? Nem mintha ennek túl sok köze lenne a gasztronómiához, de úgy tűnik, keletje van az ilyesfajta ember-kaja meccseknek.\r

\r

","shortLead":"Hányan vállalnának be egy többkilós hamburgert, méteres pizzát, pár liternyi tejszínes turmixot? Nem mintha ennek túl...","id":"20180201_A_meret_a_lenyeg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7efbb13c-9b42-4ab9-8573-83870cfffc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d1a7a9-5966-4ffb-a407-a3cd72455196","keywords":null,"link":"/elet/20180201_A_meret_a_lenyeg","timestamp":"2018. február. 01. 18:33","title":"Gyomorpróbáló filmet adtak Budapestről az utazós tévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff23cfb-e2e3-4b7c-a8ca-3011f70d07fc","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Több milliót tudtak visszaadni a banknak, egyéb változás nem nagyon volt vagyonnyilatkozatában.","shortLead":"Több milliót tudtak visszaadni a banknak, egyéb változás nem nagyon volt vagyonnyilatkozatában.","id":"20180201_Duro_Dora_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aff23cfb-e2e3-4b7c-a8ca-3011f70d07fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8be77c-05c4-4f69-8eb7-14678ad49a06","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Duro_Dora_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 01:24","title":"Jókorát törlesztett Dúró Dóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8f5589-2b0a-450e-af62-7c8d63f6657d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszaszigeti polgármester magával vitte a fideszes jelöltet, és mondta, rá kell szavazni a választáson.","shortLead":"A tiszaszigeti polgármester magával vitte a fideszes jelöltet, és mondta, rá kell szavazni a választáson.","id":"20180131_Nemzetkozi_sakkversenybol_is_fideszes_kampanyrendezveny_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8f5589-2b0a-450e-af62-7c8d63f6657d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0d6d54-1b19-461b-91df-1ebddfef6a85","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Nemzetkozi_sakkversenybol_is_fideszes_kampanyrendezveny_lett","timestamp":"2018. január. 31. 17:58","title":"Nemzetközi sakkversenyből is fideszes kampányrendezvény lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-alelnök egy Volkswagen Jettába ruházott be a tavalyi év elején. Készpénzből 600 ezret gyűjtött, elfogyott viszont mind az 5400 dollárja.","shortLead":"A Fidesz-alelnök egy Volkswagen Jettába ruházott be a tavalyi év elején. Készpénzből 600 ezret gyűjtött, elfogyott...","id":"20180201_kubatov_gabor_vagyonnyilatkozat2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc4cb10-8ac6-4916-9903-32261aeef882","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_kubatov_gabor_vagyonnyilatkozat2018","timestamp":"2018. február. 01. 03:11","title":"Vett egy autót, és minden dollárját elköltötte Kubatov Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy megerőszakolta Rose McGowant.","shortLead":"Az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy megerőszakolta Rose McGowant.","id":"20180131_Reg_hallottunk_Harvey_Weinsteinrol_most_megszolalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e312a760-6351-46f2-bc2c-13f9bd766886","keywords":null,"link":"/kultura/20180131_Reg_hallottunk_Harvey_Weinsteinrol_most_megszolalt","timestamp":"2018. január. 31. 13:53","title":"Rég hallottunk Harvey Weinsteinról, most megszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8d1357-1e37-4f4c-9d26-0764c0cecec7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc áttöri a polkorrektség falait, meglovagolja a társadalmi hangulatot, és látványosan támadja azt, amit Orbán burokban tart, és ezért a többi párt sem mer kritizálni. A témák jól futnak, ám a DK támogatottságra még nem tudta váltani offenzíváját, már ha hiszünk a közvélemény-kutatónak, amelyet Gyurcsányék is a leginkább néznek.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc áttöri a polkorrektség falait, meglovagolja a társadalmi hangulatot, és látványosan támadja azt, amit...","id":"20180131_Gyurcsany_megtalalta_a_Fidesz_csodafegyveret","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b8d1357-1e37-4f4c-9d26-0764c0cecec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3027e742-502b-459f-82d9-29ffd7302298","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Gyurcsany_megtalalta_a_Fidesz_csodafegyveret","timestamp":"2018. január. 31. 15:10","title":"Gyurcsány száz pedofil pappal vonul csatába, és pártja büszke rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]