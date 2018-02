[{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alakítanának a 100E járat menetrendjén, a 200E nonstop lenne és több jegykiadó automatát helyeznének ki.","shortLead":"Alakítanának a 100E járat menetrendjén, a 200E nonstop lenne és több jegykiadó automatát helyeznének ki.","id":"20180202_a_bkk_hozzanyul_a_repteri_buszokhoz_varjak_a_hozzaszolasokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19197df5-e408-43b7-a531-f6b5db6ffd45","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_a_bkk_hozzanyul_a_repteri_buszokhoz_varjak_a_hozzaszolasokat","timestamp":"2018. február. 02. 16:32","title":"A BKK hozzányúl a reptéri buszokhoz, várják a hozzászólásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a8d470-43fc-4de0-85b4-d00ebc49357e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint pletyka: maga a Nintendo erősítette meg, hogy hivatalos Mario Kart játék érkezik okostelefonokra.","shortLead":"Több mint pletyka: maga a Nintendo erősítette meg, hogy hivatalos Mario Kart játék érkezik okostelefonokra.","id":"20180202_nintendo_mario_kart_tour_erkezeik_androidra_es_iosre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a8d470-43fc-4de0-85b4-d00ebc49357e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234d2353-e879-4e00-8703-2ae19b989054","keywords":null,"link":"/tudomany/20180202_nintendo_mario_kart_tour_erkezeik_androidra_es_iosre","timestamp":"2018. február. 02. 19:00","title":"Mindegy, hogy androidos vagy iPhone-ja van: egy igen népszerű játék érkezik okostelefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c61a5fd-f2e3-4767-9521-f518fe9e9083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atv.hu úgy tudja, Orbán két hét múlva tartja meg a hagyományos év eleji beszédét. ","shortLead":"Az atv.hu úgy tudja, Orbán két hét múlva tartja meg a hagyományos év eleji beszédét. ","id":"20180202_Megint_a_Varkert_Bazarban_ertekeli_az_evet_Orban_Viktor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c61a5fd-f2e3-4767-9521-f518fe9e9083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca97af98-b75e-4f98-967d-87821fd13be4","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Megint_a_Varkert_Bazarban_ertekeli_az_evet_Orban_Viktor","timestamp":"2018. február. 02. 20:20","title":"Megint a Várkert Bazárban értékeli az évet Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c474240-e16c-486d-b206-ad115bd60430","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétezer lakást épít meglévő áruházai tetejére az Aldi Berlinben. A cég Budapesten is versenyképes lehetne új projektjével.","shortLead":"Kétezer lakást épít meglévő áruházai tetejére az Aldi Berlinben. A cég Budapesten is versenyképes lehetne új...","id":"20180203_Az_ALDI_uj_projektje_65_ezer_forintert_nyujt_majd_alberletet_a_berlinieknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c474240-e16c-486d-b206-ad115bd60430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4be8d73-92f8-4199-9475-285842c13bbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180203_Az_ALDI_uj_projektje_65_ezer_forintert_nyujt_majd_alberletet_a_berlinieknek","timestamp":"2018. február. 03. 10:04","title":"Az Aldi új projektje: 65 ezer forintért nyújt majd albérletet a berlinieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthon a béranyaság is tiltott, ilyen ügyben egy esetben indult eljárás. ","shortLead":"Itthon a béranyaság is tiltott, ilyen ügyben egy esetben indult eljárás. ","id":"20180202_A_kormany_nem_tud_arrol_hogy_terhes_nok_arulnak_szuletendo_gyermekuket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453b313f-6af6-4e50-8453-7d8865b9a83b","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_A_kormany_nem_tud_arrol_hogy_terhes_nok_arulnak_szuletendo_gyermekuket","timestamp":"2018. február. 02. 17:53","title":"A kormány nem tud arról, hogy terhes nők árulnák születendő gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Olyan termékeket fognak vizsgálni, amelyek a legtöbb tagállamban forgalomban vannak. A vizsgálatok eredményét várhatóan az év végéig közzéteszik.","shortLead":"Olyan termékeket fognak vizsgálni, amelyek a legtöbb tagállamban forgalomban vannak. A vizsgálatok eredményét várhatóan...","id":"20180202_Rosszabb_minosegu_etelek_KeletEuroaba_Az_EB_is_utananez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500871ae-3b01-478d-b0d2-b8336d3fd9db","keywords":null,"link":"/kkv/20180202_Rosszabb_minosegu_etelek_KeletEuroaba_Az_EB_is_utananez","timestamp":"2018. február. 02. 16:19","title":"Rosszabb minőségű ételek Kelet-Európában? Az EB is utánanéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061ed9ff-4349-436a-a969-e36f7fa4660f","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A testnevelésórák vagy a többi készségtárgy értékelésével kapcsolatos viták arra is felhívják a figyelmet, ami a többi tantárgynál is alapvetően fontos lenne: hogy a gyerekek közel sem egyformák. A tesiterror pedig leginkább pedagógusfüggő: egy jó tornatanár nem alázza meg a gyerekeket, ha nem tud kötélre mászni, inkább biztatja, hogy lehet belőle kiváló súlylökő.","shortLead":"A testnevelésórák vagy a többi készségtárgy értékelésével kapcsolatos viták arra is felhívják a figyelmet, ami a többi...","id":"20180202_Az_eletorom_ma_szinte_szitokszo_az_iskolaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=061ed9ff-4349-436a-a969-e36f7fa4660f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32c6f91-0d54-4910-853a-da574f564800","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Az_eletorom_ma_szinte_szitokszo_az_iskolaban","timestamp":"2018. február. 02. 11:10","title":"#tesiterror, #rajzterror, #enekterror: az életöröm ma szinte szitokszó az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyilatkozók szerint arra utaló jel nincs, hogy Szíria új vegyi fegyvereket fejlesztett volna ki, de valószínűleg korszerűsítette a célba juttató eszközöket. ","shortLead":"A nyilatkozók szerint arra utaló jel nincs, hogy Szíria új vegyi fegyvereket fejlesztett volna ki, de valószínűleg...","id":"20180202_Trump_kesz_fontolora_venni_a_katonai_csapast_a_szir_hadsereg_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3c8cf7-14c8-4d22-8d8d-bbaf66c71863","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_Trump_kesz_fontolora_venni_a_katonai_csapast_a_szir_hadsereg_ellen","timestamp":"2018. február. 02. 05:08","title":"Trump kész fontolóra venni a katonai csapást a szír hadsereg ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]