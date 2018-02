[{"available":true,"c_guid":"2fa16ff5-405a-46c5-a191-b47bd23ef4ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha processzor, akkor Intel – gondolhatnánk, és nem is rosszul. Több mint húsz éve az Intel a legnagyobb processzorgyártó, pontosabban az volt, eddig. Most viszont egy másik vállalat orozta el előle ezt a címet.","shortLead":"Ha processzor, akkor Intel – gondolhatnánk, és nem is rosszul. Több mint húsz éve az Intel a legnagyobb...","id":"20180203_a_samsung_lett_a_vilag_legnagyobb_processzorgyartoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa16ff5-405a-46c5-a191-b47bd23ef4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7fe025-11ec-46f5-b329-366810984207","keywords":null,"link":"/tudomany/20180203_a_samsung_lett_a_vilag_legnagyobb_processzorgyartoja","timestamp":"2018. február. 03. 10:12","title":"Ön szerint ki a világ legnagyobb chipgyártója? De ne hamarkodja el a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentősöknek maguknak kellene takarítania a mentőautókat, a ruhájukat, és a használt orvosi eszközöket is. ","shortLead":"A mentősöknek maguknak kellene takarítania a mentőautókat, a ruhájukat, és a használt orvosi eszközöket is. ","id":"20180201_Elkepeszto_korulmenyek_uralkodnak_a_legnagyobb_mentoallomason_Budan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b1bc32-53ed-4540-9086-31c672ebd24c","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Elkepeszto_korulmenyek_uralkodnak_a_legnagyobb_mentoallomason_Budan","timestamp":"2018. február. 01. 10:28","title":"Elképesztő körülmények uralkodnak a legnagyobb mentőállomáson Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6caab797-c30e-484b-8443-6f7243753201","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint sokan nem fogadják majd el a nekik felajánlott új munkakört. ","shortLead":"A szakszervezet szerint sokan nem fogadják majd el a nekik felajánlott új munkakört. ","id":"20180202_Tobb_szazan_mondhatnak_fel_a_Tesconal_az_atalakitasok_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6caab797-c30e-484b-8443-6f7243753201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b40126-1aa7-4557-b121-752aa5d728a1","keywords":null,"link":"/kkv/20180202_Tobb_szazan_mondhatnak_fel_a_Tesconal_az_atalakitasok_miatt","timestamp":"2018. február. 02. 19:02","title":"Több százan mondhatnak fel a Tescónál az átalakítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics a negyedik játszmában már fájlalta a csípőjét, de folytatta a játékot, végül kikapott. ","shortLead":"Fucsovics a negyedik játszmában már fájlalta a csípőjét, de folytatta a játékot, végül kikapott. ","id":"20180202_Fucsovics_kikapott_belga_ellenfeletol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024922db-c80e-463a-bfd6-ae24e04d9fa4","keywords":null,"link":"/sport/20180202_Fucsovics_kikapott_belga_ellenfeletol","timestamp":"2018. február. 02. 17:08","title":"Fucsovics kikapott belga ellenfelétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új Woody Allen-film az idei évre várható. Az Amazon Studios egyelőre toporog a kialakult helyzetben.","shortLead":"Az új Woody Allen-film az idei évre várható. Az Amazon Studios egyelőre toporog a kialakult helyzetben.","id":"20180201_Woody_Allen_Amazon_Studios","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b108d53-543a-4494-b50e-dd5bda4daacd","keywords":null,"link":"/kultura/20180201_Woody_Allen_Amazon_Studios","timestamp":"2018. február. 01. 12:01","title":"A Woody Allen filmjeit forgalmazó stúdió egyelőre nem hátrál ki, de ez nem biztos, hogy így is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebd251d-8f84-456a-aa56-30eadd4de7ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszernhez tartozó márka újdonsága egy kompakt crossover, ami elsőként Genfben lesz megtekinthető.","shortLead":"A VW konszernhez tartozó márka újdonsága egy kompakt crossover, ami elsőként Genfben lesz megtekinthető.","id":"20180201_ujabb_cseh_remek_itt_a_skoda_kovetkezo_divatos_modellje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ebd251d-8f84-456a-aa56-30eadd4de7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa573102-27c7-4f2d-b8e2-5989ca202c80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180201_ujabb_cseh_remek_itt_a_skoda_kovetkezo_divatos_modellje","timestamp":"2018. február. 01. 16:17","title":"Újabb cseh remek: itt a Skoda következő divatos modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a383d0f9-a50f-47f1-9ecd-cd8ef28656aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állapotfelmérés miatt hetekig drónok repkednek majd néhány budapesti utcában. A szakember szerint a fotózás bár közérdekből történik, a felvételen szereplő személyes adatokat ettől függetlenül is el kell homályosítani.","shortLead":"Állapotfelmérés miatt hetekig drónok repkednek majd néhány budapesti utcában. A szakember szerint a fotózás bár...","id":"20180201_Fuggonybehuzas_dronok_miatt_nem_lehet_csak_ugy_felveteleket_kesziteni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a383d0f9-a50f-47f1-9ecd-cd8ef28656aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028de25a-73db-46c3-86fd-c18fbf5bf48f","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Fuggonybehuzas_dronok_miatt_nem_lehet_csak_ugy_felveteleket_kesziteni","timestamp":"2018. február. 01. 11:03","title":"Függönybehúzás drónok miatt: nem lehet csak úgy felvételeket készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5f9f3-25f8-444e-b2f1-f1be907b64a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Királyi családhoz cseppet sem méltó események soráról számol be az e heti HVG, amelynek cikke a román király gyerekeinek viselt dolgairól ír.\r

\r

","shortLead":"Királyi családhoz cseppet sem méltó események soráról számol be az e heti HVG, amelynek cikke a román király...","id":"20180201_A_roman_kiralyi_csaladban_tobb_a_botrany_mint_egy_brazil_szappanoperaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5f9f3-25f8-444e-b2f1-f1be907b64a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c1906f-70a5-423b-bf16-0459ca6479ad","keywords":null,"link":"/vilag/20180201_A_roman_kiralyi_csaladban_tobb_a_botrany_mint_egy_brazil_szappanoperaban","timestamp":"2018. február. 01. 12:22","title":"A román királyi családban több a botrány, mint egy brazil szappanoperában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]