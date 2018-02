[{"available":true,"c_guid":"f7cbf095-5300-4d31-86dd-11ac4ffdbf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős nő lánya öngyilkos akart lenni, de túlélte, kórházba vitték.","shortLead":"Az idős nő lánya öngyilkos akart lenni, de túlélte, kórházba vitték.","id":"20180203_lanya_olhetett_meg_egy_idos_not_fokton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7cbf095-5300-4d31-86dd-11ac4ffdbf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0457ed4-c9b7-43e4-af4d-ad4f0c84629e","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_lanya_olhetett_meg_egy_idos_not_fokton","timestamp":"2018. február. 03. 16:42","title":"Lánya ölhetett meg egy idős nőt Foktőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztítószereket és egy többfunkciós porszívót adtak a mentősöknek. ","shortLead":"Tisztítószereket és egy többfunkciós porszívót adtak a mentősöknek. ","id":"20180202_MSZPsek_vittek_porszivot_a_koszos_budai_mentoallomasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d143952-2c55-4453-b75d-86d6ee8e8c74","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_MSZPsek_vittek_porszivot_a_koszos_budai_mentoallomasra","timestamp":"2018. február. 02. 15:03","title":"MSZP-sek vittek porszívót a koszos budai mentőállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5221682c-9e07-4398-9079-aaac5df0d888","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fapados cég történelmi kompromisszumot kötött, a hét elején egyezményt írt alá a legnagyobb brit pilóta-szakszervezettel. Korábban nem volt még példa ilyesmire a vállalat életében.","shortLead":"A fapados cég történelmi kompromisszumot kötött, a hét elején egyezményt írt alá a legnagyobb brit...","id":"20180202_Ilyen_meg_nem_volt_a_Ryanair_megallapodott_egy_szakszervezettel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5221682c-9e07-4398-9079-aaac5df0d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c5fb6f-be30-4794-a38c-5ec97236d080","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180202_Ilyen_meg_nem_volt_a_Ryanair_megallapodott_egy_szakszervezettel","timestamp":"2018. február. 02. 11:25","title":"Ilyen még nem volt: a Ryanair megállapodott egy szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Stádium Kiadót vezető szexuális zaklatással megvádolt házaspár újabb áldozatai mondták el a történetüket.","shortLead":"A Stádium Kiadót vezető szexuális zaklatással megvádolt házaspár újabb áldozatai mondták el a történetüket.","id":"20180203_Elmeselte_a_noi_ismerosei_hogyan_onkielegitenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428ed5e5-7027-4aa4-b4af-dafad765ba64","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Elmeselte_a_noi_ismerosei_hogyan_onkielegitenek","timestamp":"2018. február. 03. 18:49","title":"„Elmesélte, a női ismerősei hogyan önkielégítenek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4fb427-b491-44c9-9eaf-25ae61bddd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházigazgatók új feladatot kaptak a nyakukba, mert az nem volt elég, hogy egyben kell tartaniuk egy alulfinanszírozott, emberhiánnyal küzdő, rossz körülmények között vergődő egészségügyi rendszert. Központi utasításra heti két pozitív kicsengésű médiamegjelenést is prezentálniuk kell – értesült a Népszava.","shortLead":"A kórházigazgatók új feladatot kaptak a nyakukba, mert az nem volt elég, hogy egyben kell tartaniuk...","id":"20180203_Abszurdisztan_a_korhazi_vezetoknek_heti_ket_jo_hirt_kell_igazolniuk_a_kormanynak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4fb427-b491-44c9-9eaf-25ae61bddd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251d1665-708f-428d-80f7-620013c01fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Abszurdisztan_a_korhazi_vezetoknek_heti_ket_jo_hirt_kell_igazolniuk_a_kormanynak","timestamp":"2018. február. 03. 08:27","title":"Abszurdisztán: a kórházi vezetőknek heti két jó hírt kell igazolniuk a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20590248-8731-4e8a-92a8-37f27765edd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dán királyi palota tavaly szeptemberben jelentette be, hogy Henrik herceg demenciában szenved. Egyiptomi útjuk alatt ráadásul megfertőződött, tüdőgyulladást kapott, és a kórházban derült ki, hogy nagyobb a baj, mint hitték.","shortLead":"A dán királyi palota tavaly szeptemberben jelentette be, hogy Henrik herceg demenciában szenved. Egyiptomi útjuk alatt...","id":"20180202_tudodaganata_van_a_dan_kiralyno_ferjenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20590248-8731-4e8a-92a8-37f27765edd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b92a2e-530b-467b-a094-81cfdc68fcc4","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_tudodaganata_van_a_dan_kiralyno_ferjenek","timestamp":"2018. február. 02. 18:52","title":"Tüdődaganata van a dán királynő férjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1e7b70-a69a-4a57-8b9b-0230f76cce82","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Világszerte több száz szerződést kötöttek, pedig semmi közük nem volt a bankhoz. ","shortLead":"Világszerte több száz szerződést kötöttek, pedig semmi közük nem volt a bankhoz. ","id":"20180202_Nem_aproztak_el_a_Vatikani_Bank_neveben_uzerkedett_egy_spanyol_banda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb1e7b70-a69a-4a57-8b9b-0230f76cce82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cdffb2-0eb5-4ca6-b5c1-9b6fcb17274b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180202_Nem_aproztak_el_a_Vatikani_Bank_neveben_uzerkedett_egy_spanyol_banda","timestamp":"2018. február. 02. 16:56","title":"Nem aprózták el: a Vatikáni Bank nevében üzérkedett egy spanyol banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443d71ab-d70c-45c0-bdfd-b1381f4a669b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebontották a burkolatot az állomások egy részén a 3-as metró északi szakaszán. A rekonstrukció weboldalán közzétett fotókon látható, hogy a kibontott anyagokat és a törmeléket úgynevezett pőrekocsikon szállítják el a megállókból. ","shortLead":"Lebontották a burkolatot az állomások egy részén a 3-as metró északi szakaszán. A rekonstrukció weboldalán közzétett...","id":"20180202_igy_neznek_ki_most_a_3as_metro_lecsupaszitott_allomasai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=443d71ab-d70c-45c0-bdfd-b1381f4a669b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd61b29-4a94-4410-a2b9-b226e38d3abb","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_igy_neznek_ki_most_a_3as_metro_lecsupaszitott_allomasai","timestamp":"2018. február. 02. 18:22","title":"Így néznek ki most a 3-as metró lecsupaszított állomásai – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]