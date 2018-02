[{"available":true,"c_guid":"96ea0460-84a2-4f25-ae34-dae83a10fea4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Edzésen készült fotók helyett élete első, egyedül főzött húsleveséről (pulykanyak-leveséről) posztolt a Facebookon Hosszú Katinka vasárnap. Az úszónő – mint jó ideje – megint egyedül, férje és edzője, Shane Tusup nélkül szerepel a képen.","shortLead":"Edzésen készült fotók helyett élete első, egyedül főzött húsleveséről (pulykanyak-leveséről) posztolt a Facebookon...","id":"20180204_Elso_nyakleveserol_posztolt_Hosszu_Katinka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96ea0460-84a2-4f25-ae34-dae83a10fea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98064a8f-df4b-401a-bd87-d76bc903f1f4","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Elso_nyakleveserol_posztolt_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. február. 04. 18:54","title":"Első nyakleveséről posztolt Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A brit belügyminiszter szerint \"helyénvaló\", hogy London különbséget akar tenni a brit EU-tagság megszűnése előtt, illetve a kilépés után tervezett átmeneti időszakban Nagy-Britanniába érkező EU-állampolgárok letelepedési jogosultságai között.","shortLead":" A brit belügyminiszter szerint \"helyénvaló\", hogy London különbséget akar tenni a brit EU-tagság megszűnése előtt...","id":"20180204_Brit_belugyminiszter_helyenvalo_a_kulonbsegtetel_a_Brexit_elott_es_a_Brexit_utan_erkezo_EUallampolgarok_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a29864-c1ae-412b-a8ee-1946f9abffdc","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Brit_belugyminiszter_helyenvalo_a_kulonbsegtetel_a_Brexit_elott_es_a_Brexit_utan_erkezo_EUallampolgarok_kozott","timestamp":"2018. február. 04. 12:56","title":"Brit belügyminiszter: \"helyénvaló\" a különbségtétel a Brexit előtt és a Brexit után érkező EU-állampolgárok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a526a0-55c3-459b-9d4c-78bfcbe4c52d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A holtak világában játszódó Coco nyerte el az animációs filmek egyik legjelentősebb elismerését, a Los Angelesben szombat este átadott Annie-díjat, amely megbízható barométernek tekinthető az Oscar-esélyek szempontjából is.\r

\r

","shortLead":"A holtak világában játszódó Coco nyerte el az animációs filmek egyik legjelentősebb elismerését, a Los Angelesben...","id":"20180204_Animacios_filmek__a_Coco_gyozelme","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a526a0-55c3-459b-9d4c-78bfcbe4c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a376d03c-f256-4d4b-8986-f5bfe66e32e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Animacios_filmek__a_Coco_gyozelme","timestamp":"2018. február. 04. 15:54","title":"Animációs filmek - a Coco győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pert indít az LMP, hogy kiderüljön, mennyiért veszi Magyarország a földgázt Oroszországtól. A párt továbbra is kitart jelöltjei önálló indulása mellett. ","shortLead":"Pert indít az LMP, hogy kiderüljön, mennyiért veszi Magyarország a földgázt Oroszországtól. A párt továbbra is kitart...","id":"20180204_Az_LMP_beperli_az_MVMet_es_a_fejlesztesi_tarcat_az_orosz_gazszerzodes_kiadasaert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46517bc-4a31-44e0-98c8-3acee35b0d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Az_LMP_beperli_az_MVMet_es_a_fejlesztesi_tarcat_az_orosz_gazszerzodes_kiadasaert","timestamp":"2018. február. 04. 16:46","title":"Az LMP beperli az MVM-et és a fejlesztési tárcát az orosz gázszerződés kiadásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0459e7dd-5a11-4c2d-8666-fdc1f64f7432","c_author":"Dobszay János","category":"gazdasag","description":"Az év végi pénzosztás legfőbb nyertese a református kormányfő egyháza, de különösen sok terven felüli juttatás ment a Hit Gyülekezetének is. Iványi Gábor egyházán viszont az sem segít, hogy ügyében az Alkotmánybíróság is kimondta: mulasztásos alkotmánysértés áldozata.","shortLead":"Az év végi pénzosztás legfőbb nyertese a református kormányfő egyháza, de különösen sok terven felüli juttatás ment...","id":"201802__egyhazi_penzek__kivaltsagosok__titok__aldottak_es_aldatlanok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0459e7dd-5a11-4c2d-8666-fdc1f64f7432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff7ef79-0116-4ca2-8403-c72de90189a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201802__egyhazi_penzek__kivaltsagosok__titok__aldottak_es_aldatlanok","timestamp":"2018. február. 04. 08:00","title":"Ömlik a támogatás a kormánynak kedves egyházakhoz, az engedetleneket büntetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956172c6-c378-4a1f-b181-cf42078d7caf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Foglalót kérnek, aztán eltűnnek, vagy elkezdik a munkát, de nem fejezik be, esetleg befejezik, de rosszul, és kényszertörlés alá kerül a cég – a variációk száma szinte végtelen. Aki biztosan rosszul jár, az a megrendelő. ","shortLead":"Foglalót kérnek, aztán eltűnnek, vagy elkezdik a munkát, de nem fejezik be, esetleg befejezik, de rosszul, és...","id":"20180205_Egyre_tobb_a_visszaeles_a_lakasfelujitasok_soran","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956172c6-c378-4a1f-b181-cf42078d7caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101826d8-8f4f-4f52-86f1-50195e0e9bf6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180205_Egyre_tobb_a_visszaeles_a_lakasfelujitasok_soran","timestamp":"2018. február. 05. 17:04","title":"Egyre több a visszaélés a lakásfelújítások során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3f5b30-cb6a-4323-844a-f0cb6d842343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diáktüntetések után Kálló Dániel, a Független Diákparlament szóvivője bement Mészáros Lőrinc televíziójába, ahol szembetalálta magát Velkovics Vilmossal, aki megpróbálta megsemmisíteni a fiút.","shortLead":"A diáktüntetések után Kálló Dániel, a Független Diákparlament szóvivője bement Mészáros Lőrinc televíziójába, ahol...","id":"20180205_Tanara_megvedte_az_Echo_TVben_lealazott_iskolast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd3f5b30-cb6a-4323-844a-f0cb6d842343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1d869b-608b-4578-b397-5ab23187d4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Tanara_megvedte_az_Echo_TVben_lealazott_iskolast","timestamp":"2018. február. 05. 10:54","title":"Tanára megvédte az Echo TV-ben megalázott iskolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a31c36e-cefc-48cc-89ca-79912ab620c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha minden igaz, egy szellemházzal kevesebb lesz nemsokára Budapesten. ","shortLead":"Ha minden igaz, egy szellemházzal kevesebb lesz nemsokára Budapesten. ","id":"20180205_felallvanyoztak_a_volt_partszekhazat_a_koztarsasag_teren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a31c36e-cefc-48cc-89ca-79912ab620c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b02751-c2f1-43b1-8065-5f8a7b6ec7f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_felallvanyoztak_a_volt_partszekhazat_a_koztarsasag_teren","timestamp":"2018. február. 05. 18:52","title":"Felállványozták a volt pártszékházat a II. János Pál pápa téren – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]