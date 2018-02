[{"available":true,"c_guid":"9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi két év legrosszabb hetét zárta a New York-i tőzsde, miután az S&P 500-as index 3,89 százalékkal esett öt munkanap alatt. A visszaesés azt jelenti, hogy a 2018-as összemelkedés már csak 3,2 százalékos.","shortLead":"Az utóbbi két év legrosszabb hetét zárta a New York-i tőzsde, miután az S&P 500-as index 3,89 százalékkal esett öt...","id":"20180204_Rossz_het_a_New_Yorki_tozsden__itt_a_korrekcio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f6a488-f20e-4f94-b52c-13acd98584ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Rossz_het_a_New_Yorki_tozsden__itt_a_korrekcio","timestamp":"2018. február. 04. 09:03","title":"Rossz hét a New York-i tőzsdén – itt a korrekció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Angliában élő ausztrál zenész a Papp László Budapest Arénában lép fel.","shortLead":"Az Angliában élő ausztrál zenész a Papp László Budapest Arénában lép fel.","id":"20180204_Nick_Cave_koncert_lesz_a_nyaron_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ac10ee-0ea5-4761-8ffb-34f2d4e909fb","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Nick_Cave_koncert_lesz_a_nyaron_Budapesten","timestamp":"2018. február. 04. 19:37","title":"Nick Cave-koncert lesz a nyáron Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b20829-a32c-4083-89d0-f600f9da5f38","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Dizájnon általában külső megjelenést értünk, ám a fogalom ennél jóval szélesebb: nemcsak a termék kinézetét, hanem például a működését is magába foglalja. Olyan kreatív tervezési, problémamegoldó módszer, amelynek a középpontjában az ember áll.","shortLead":"Dizájnon általában külső megjelenést értünk, ám a fogalom ennél jóval szélesebb: nemcsak a termék kinézetét, hanem...","id":"20180204_design_thinking_dizajngondolkodas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08b20829-a32c-4083-89d0-f600f9da5f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cba045-2700-4a26-a227-aabec8a31359","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180204_design_thinking_dizajngondolkodas","timestamp":"2018. február. 04. 19:15","title":"Ott van körülöttünk mindenhol, és befolyásolja életünk minőségét. Mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Néhány nappal a phjongcshangi téli olimpia kezdete előtt újabb doppingbotrány tört ki: a Sunday Times című brit lap és az ARD német tévéállomás beszámolója szerint több száz sífutót annak ellenére nem tiltottak el a versenyzéstől az utóbbi években, hogy az általuk leadott vérminták doppingolásra utaltak. ","shortLead":"Néhány nappal a phjongcshangi téli olimpia kezdete előtt újabb doppingbotrány tört ki: a Sunday Times című brit lap és...","id":"20180204_Ujabb_doppingbotrany__most_a_sifutok_es_ujra_az_oroszok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc17bf9-bc2a-4cb9-916a-f684e18852d2","keywords":null,"link":"/sport/20180204_Ujabb_doppingbotrany__most_a_sifutok_es_ujra_az_oroszok","timestamp":"2018. február. 04. 14:14","title":"Újabb doppingbotrány – most a sífutók, és újra az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7ca660-9dcf-441c-a9f0-5c4c5b9280e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Philadelphia Eagles nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 52. Super Bowlt.","shortLead":"A Philadelphia Eagles nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 52. Super Bowlt.","id":"20180205_Eloszor_nyert_Super_Bowlt_a_Philadelphia_Eagles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da7ca660-9dcf-441c-a9f0-5c4c5b9280e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f984a4-61ad-4793-a18d-e38d474f3a7c","keywords":null,"link":"/sport/20180205_Eloszor_nyert_Super_Bowlt_a_Philadelphia_Eagles","timestamp":"2018. február. 05. 05:26","title":"Először nyert Super Bowlt a Philadelphia Eagles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Némi iróniával a hangjában nyilatkozott a Spice Girls körüli eseményekről a lánycsapat tagja, Mel C.","shortLead":"Némi iróniával a hangjában nyilatkozott a Spice Girls körüli eseményekről a lánycsapat tagja, Mel C.","id":"20180204_Spice_Girls_Mel_C_interju_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5304b7b-87ee-4a6e-9209-bc17a49f93bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Spice_Girls_Mel_C_interju_2018","timestamp":"2018. február. 04. 20:40","title":"Spice Girls: \"Mi vagyunk legrosszabbul őrzött titok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 forint feletti benzinártól azért sokan megilletődnének.","shortLead":"500 forint feletti benzinártól azért sokan megilletődnének.","id":"20180203_benzinar_legdragabb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf949d47-0d37-4c53-bc73-764d66ffc457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180203_benzinar_legdragabb","timestamp":"2018. február. 03. 14:49","title":"Öt ország, ahol nagyon nem szeretnénk tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán mondanunk sem kell, mennyire veszélyes, ha egy drónnal vakai egy repülőgép közelébe merészkedik, a jelek szerint azonban mégis van olyan, aki erről még nem hallott. Vagy hallott, csak nem érdekli.","shortLead":"Talán mondanunk sem kell, mennyire veszélyes, ha egy drónnal vakai egy repülőgép közelébe merészkedik, a jelek szerint...","id":"20180205_repulogep_leszallas_dron_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f050eb45-9233-40e2-8406-d68035878313","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_repulogep_leszallas_dron_video","timestamp":"2018. február. 05. 10:03","title":"Rémisztően közel repült egy drón egy leszállóban lévő repülőgéphez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]