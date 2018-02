[{"available":true,"c_guid":"62601618-3922-470b-b97a-948dcda2e324","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jelentős eséssel zártak hétfőn a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. ","shortLead":"Jelentős eséssel zártak hétfőn a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. ","id":"20180206_oriasit_zuhant_az_amerikai_tozsde","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62601618-3922-470b-b97a-948dcda2e324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb01d06-4082-4940-ab43-82440390b1b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180206_oriasit_zuhant_az_amerikai_tozsde","timestamp":"2018. február. 06. 05:04","title":"Óriásit zuhant az amerikai tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2042562-9d01-47aa-8816-06c6c377ee01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helikopter egy általános iskola és óvoda közelében csapódott a földbe. ","shortLead":"A helikopter egy általános iskola és óvoda közelében csapódott a földbe. ","id":"20180205_Lakohazakra_zuhant_egy_katonai_helikopter_Japanban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2042562-9d01-47aa-8816-06c6c377ee01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318c849c-6d1f-4f11-801d-fe975d5b4920","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_Lakohazakra_zuhant_egy_katonai_helikopter_Japanban","timestamp":"2018. február. 05. 11:32","title":"Lakóházakra zuhant egy katonai helikopter Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b40597-3180-4e85-8f8e-8299920a7b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bécsi repülőtér egyéni beléptető rendszere után az osztrák szállodák is teret adnak a digitális megoldásoknak. A Gustaffo névre keresztelt beszélő okos robotportás fő célja a vendégek elégedettségének növelése.","shortLead":"A bécsi repülőtér egyéni beléptető rendszere után az osztrák szállodák is teret adnak a digitális megoldásoknak...","id":"20180205_becs_hotel_zeitgeist_gustaffo_robotportas_amazon_alexa_echo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b40597-3180-4e85-8f8e-8299920a7b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918e1b81-c7e8-4f5a-a4a3-af648c77265f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_becs_hotel_zeitgeist_gustaffo_robotportas_amazon_alexa_echo","timestamp":"2018. február. 05. 16:03","title":"Ha szállodába megy, ehhez hozzá kell majd szoknia: Bécsben már tesztelik a robotportást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608915c-ca0f-4790-a3b8-27c722b8e5a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Philadelphia Eagles bajnoki parádéját szerdán, három nappal a tavalyi győztes New England Patriots felett aratott siker után tartják.","shortLead":"A Philadelphia Eagles bajnoki parádéját szerdán, három nappal a tavalyi győztes New England Patriots felett aratott...","id":"20180205_2_millio_szurkolot_varnak_a_super_bowl_gyoztesek_paradejara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b608915c-ca0f-4790-a3b8-27c722b8e5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58195bbb-2ebb-4335-ae77-7966b9880c3a","keywords":null,"link":"/sport/20180205_2_millio_szurkolot_varnak_a_super_bowl_gyoztesek_paradejara","timestamp":"2018. február. 05. 17:12","title":"Iszonyú tömeget várnak a Super Bowl-győztesek parádéjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb8c1f1-2f86-4fb2-891b-a7c0fcc66066","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Szárnyal az export, köszönhetően az agyontámogatott multiknak. 250 milliárdból lettek munkahelyek, csak épp nem olyanok, amelyeké a jövő. A 4. ipari forradalomhoz inkább a nyilatkozatok szintjén kerültünk közelebb, miközben Lengyelország és Csehország ott van az élbolyban.","shortLead":"Szárnyal az export, köszönhetően az agyontámogatott multiknak. 250 milliárdból lettek munkahelyek, csak épp nem...","id":"20180205_ipar_4_0_export_multik_termeles_ipar_4_ipari_forradalom_digitalizacio_strategiai_megallapodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb8c1f1-2f86-4fb2-891b-a7c0fcc66066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919734e2-66cf-4804-8a02-425da8dfc6da","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_ipar_4_0_export_multik_termeles_ipar_4_ipari_forradalom_digitalizacio_strategiai_megallapodas","timestamp":"2018. február. 05. 14:10","title":"Beleragadtunk az összeszerelő üzemi létbe, az újabb ipari forradalom elrohan mellettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33934bb-d638-4d24-8e35-a200945c3fae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok már három elnökjelöltből választhatnak március 18-án.","shortLead":"Az oroszok már három elnökjelöltből választhatnak március 18-án.","id":"20180206_Putyin_hivatalosan_is_elnokjelolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f33934bb-d638-4d24-8e35-a200945c3fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1b7773-25c7-47a2-95aa-0d094d6e6f48","keywords":null,"link":"/vilag/20180206_Putyin_hivatalosan_is_elnokjelolt","timestamp":"2018. február. 06. 11:59","title":"Putyin hivatalosan is elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy AIDS-ről szóló díjnyertes filmet vetítettek volna. ","shortLead":"Egy AIDS-ről szóló díjnyertes filmet vetítettek volna. ","id":"20180205_Homofobok_akadalyoztak_meg_egy_filmvetitest_Romaniaban_sorosoztak_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d78d37-cfc6-4a99-ab4a-93770bb2d475","keywords":null,"link":"/kultura/20180205_Homofobok_akadalyoztak_meg_egy_filmvetitest_Romaniaban_sorosoztak_is","timestamp":"2018. február. 05. 12:14","title":"Homofóbok akadályoztak meg egy filmvetítést Romániában, sorosoztak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd03874b-cbe3-45ad-a748-421963e3048c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-afrikai Lindie Botes tavaly novemberben döntött úgy, hogy megtanul magyarul. Még egy dolgot megfogadott: nem vásárol tankönyvet, kizárólag ingyen elérhető online eszközökkel fogja elsajátítani a nyelvet. Példája ott áll minden magyar előtt is: ha a mi ritka és nehéz nyelvünket meg lehet így tanulni, akkor a sokkal több online forrással szolgáló angol, francia, német vagy spanyol nyelvet is el lehet sajátítani különtanár és pénz nélkül, egy számítógép és egy okostelefon segítségével.","shortLead":"A dél-afrikai Lindie Botes tavaly novemberben döntött úgy, hogy megtanul magyarul. Még egy dolgot megfogadott: nem...","id":"20180205_nyelvtanulas_internetrol_ingyenes_szolgaltatasok_alkalmazasok_del_afrikai_lindie_botes_tanul_2_honap_alatt_magyarul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd03874b-cbe3-45ad-a748-421963e3048c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01d0df6-b3e8-4b21-9251-9d5cc32f597c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_nyelvtanulas_internetrol_ingyenes_szolgaltatasok_alkalmazasok_del_afrikai_lindie_botes_tanul_2_honap_alatt_magyarul","timestamp":"2018. február. 05. 11:03","title":"2 hónapja kezdett el magyarul tanulni a nulláról, neten és appokkal – hallgassa meg, most hogy beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]