[{"available":true,"c_guid":"acb2bfff-7efd-4f5b-b1be-d19c7582f5b0","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A polgárok szándékait nem mérlegeli, őket nem vonja be a költségvetés összeállítása során, az átláthatóságot pedig úgyszólván mellékesnek tartja a magyar kormány.\r

\r

","shortLead":"A polgárok szándékait nem mérlegeli, őket nem vonja be a költségvetés összeállítása során, az átláthatóságot pedig...","id":"20180205_Egyre_atlathatatlanabb_a_koltsegvetes_es_a_helyzet_csak_romlik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb2bfff-7efd-4f5b-b1be-d19c7582f5b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e1a343-df2e-4758-9914-1dd4c62e5fe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180205_Egyre_atlathatatlanabb_a_koltsegvetes_es_a_helyzet_csak_romlik","timestamp":"2018. február. 05. 14:40","title":"Egyre átláthatatlanabb a magyar költségvetés, és a helyzet csak romlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keresetet a Magyar Idők információi szerint elutasították.\r

","shortLead":"A keresetet a Magyar Idők információi szerint elutasították.\r

","id":"20180206_belevettek_a_nemzeti_konzultacioba_beperelte_roganekat_ahmed_h","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37b2530-4b69-42fa-9203-fa2d1f8eb648","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_belevettek_a_nemzeti_konzultacioba_beperelte_roganekat_ahmed_h","timestamp":"2018. február. 06. 07:17","title":"Belevették a nemzeti konzultációba, beperelte Rogánékat Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24413b7b-b0c3-4576-8cf4-5672c24447b4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ország egyik legismertebb nyomortelepe a főváros X. kerületében található Hős utca, annak 15/A és 15/B házai. A kerület kapott kétmilliárd forintot a kormánytól a felszámolásra, de az önkormányzat ennél többet senkinek sem mond.","shortLead":"Az ország egyik legismertebb nyomortelepe a főváros X. kerületében található Hős utca, annak 15/A és 15/B házai...","id":"20180205_Hos_utca_getto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24413b7b-b0c3-4576-8cf4-5672c24447b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2b7ce5-7ecd-403f-a525-0db518640169","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Hos_utca_getto","timestamp":"2018. február. 05. 11:15","title":"Hős utca: Pisztolylövést hallani, de a gyerekek csak nézik tovább a tévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"518f378b-f5f8-4da1-b1ee-72f980378699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A III. kerületben még mindig nő az érdeklődés a kis panellakások iránt. Túlárazni őket viszont nem érdemes, mert végérvényesen beragadhatnak a piacon.","shortLead":"A III. kerületben még mindig nő az érdeklődés a kis panellakások iránt. Túlárazni őket viszont nem érdemes, mert...","id":"20180206_Itt_annyiba_kerul_a_panel_mint_a_tegla_megis_viszik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=518f378b-f5f8-4da1-b1ee-72f980378699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388ab78b-5b77-41bb-8f51-a565013b795d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180206_Itt_annyiba_kerul_a_panel_mint_a_tegla_megis_viszik","timestamp":"2018. február. 06. 09:17","title":"Itt annyiba kerül a panel, mint a tégla, mégis viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMIH rabbija korábban bocsánatot kért tettéért, ha valaki a kampányba való beszállásként értékeli azt, hogy megjelent Hollik István szórólapján. De a stúdióban ülve meggondolta magát.","shortLead":"Az EMIH rabbija korábban bocsánatot kért tettéért, ha valaki a kampányba való beszállásként értékeli azt...","id":"20180207_Koves_Slomo_Nem_is_volt_ez_olyan_nagy_hiba_felkerulni_Hollik_szorolapjara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3a7371-f7aa-4ffb-9d95-71e5a5fdbb05","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Koves_Slomo_Nem_is_volt_ez_olyan_nagy_hiba_felkerulni_Hollik_szorolapjara","timestamp":"2018. február. 07. 09:53","title":"Köves Slomó: Nem is volt olyan nagy hiba felkerülni Hollik szórólapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ünneplők alatt összeomlott a Ritz-Carlton bejárata feletti ponyva, kirakatok törtek, autókat borogattak. ","shortLead":"Az ünneplők alatt összeomlott a Ritz-Carlton bejárata feletti ponyva, kirakatok törtek, autókat borogattak. ","id":"20180205_Elszabadult_a_pokol_Philadelphiaban_a_Super_Bowlgyozelem_utan__fotok_videok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2825474c-e93e-46c5-8ee2-d21dd35791d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_Elszabadult_a_pokol_Philadelphiaban_a_Super_Bowlgyozelem_utan__fotok_videok","timestamp":"2018. február. 05. 11:48","title":"Elszabadult a pokol Philadelphiában a Super Bowl-győzelem után – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252392d2-d80b-4e56-b1ea-ec8528306847","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei Sziget egyik sztárfellépőjével.","shortLead":"Az idei Sziget egyik sztárfellépőjével.","id":"20180206_Fekete_parduc_Black_Panther_Kendrick_Lamar_SZA_film_zene_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252392d2-d80b-4e56-b1ea-ec8528306847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa4cf0c-6aad-4e81-939b-1a6d5f6a2a1f","keywords":null,"link":"/kultura/20180206_Fekete_parduc_Black_Panther_Kendrick_Lamar_SZA_film_zene_video","timestamp":"2018. február. 06. 20:55","title":"Megérkezett a Fekete párduc zseniális filmzene-klipje (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány propagandalapjánál úgy gondolták, cikket írnak a nyilvánvalóból, csak épp a leginkább közismert tényt elhallgatták.","shortLead":"A kormány propagandalapjánál úgy gondolták, cikket írnak a nyilvánvalóból, csak épp a leginkább közismert tényt...","id":"20180205_Schiffer_egyetlen_mondattal_semmisitette_meg_a_Magyar_Idoket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cb923c-223f-4041-a86f-c84cbb9f655e","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Schiffer_egyetlen_mondattal_semmisitette_meg_a_Magyar_Idoket","timestamp":"2018. február. 05. 12:08","title":"Schiffer egyetlen mondattal semmisítette meg a Magyar Időket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]