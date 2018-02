[{"available":true,"c_guid":"a8efb80f-f73c-4c03-825b-1991dc647e8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkérdezték tőle, mi lenne, ha Katalin ikreket várna. Kiborult.\r

\r

","shortLead":"Megkérdezték tőle, mi lenne, ha Katalin ikreket várna. Kiborult.\r

\r

","id":"20180210_Vilmos_herceg_kiborulna_ha_ikrei_lennenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8efb80f-f73c-4c03-825b-1991dc647e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27de2350-7aab-4944-9927-887be2a1eab9","keywords":null,"link":"/elet/20180210_Vilmos_herceg_kiborulna_ha_ikrei_lennenek","timestamp":"2018. február. 10. 17:33","title":"Vilmos herceg kiborulna, ha ikrei lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c766f3-7125-4852-8230-5829462c04bd","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Jóhann Jóhannsson 48 éves volt. Az ő zenéje hallható A hentes, a kurva, és a félszemű és az Ópium című hazai filmben is.","shortLead":"Jóhann Jóhannsson 48 éves volt. Az ő zenéje hallható A hentes, a kurva, és a félszemű és az Ópium című hazai filmben is.","id":"20180210_Meghalt_Johann_Johannsson_Erkezes_A_mindenseg_elmelete_izlandi_filmzeneszerzo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c766f3-7125-4852-8230-5829462c04bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91927ff6-7b23-473c-967d-2c835cfa8387","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_Meghalt_Johann_Johannsson_Erkezes_A_mindenseg_elmelete_izlandi_filmzeneszerzo","timestamp":"2018. február. 10. 20:39","title":"Meghalt Jóhann Jóhannsson, az egyik legfontosabb filmzeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcb1566-400a-4142-9cbd-6c68ce0efd02","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Németországot a minap alaposan kiosztó kormánybiztos most azon dolgozik, hogyan lehet egyszerre ápolni az antiszemiták és a holokauszt áldozatainak emlékét.

","shortLead":"A Németországot a minap alaposan kiosztó kormánybiztos most azon dolgozik, hogyan lehet egyszerre ápolni...","id":"201806__schmidt_maria__kormanybiztos__apart_tortenesze__allamfarm","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffcb1566-400a-4142-9cbd-6c68ce0efd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec8b533-f85c-43e3-b39e-5e454a29e666","keywords":null,"link":"/itthon/201806__schmidt_maria__kormanybiztos__apart_tortenesze__allamfarm","timestamp":"2018. február. 10. 15:15","title":"Schmidt Mária tudhat valamit: az udvari történészt hibái csak még erősebbé teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Február 26-ig kell eljuttatniuk szja-bevallásukat a NAV-hoz.","shortLead":"Február 26-ig kell eljuttatniuk szja-bevallásukat a NAV-hoz.","id":"20180209_Egyeni_vallalkozok_fontos_hatarido_kozeleg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d866fe5d-4cca-4421-bd05-d1d9f2396c32","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180209_Egyeni_vallalkozok_fontos_hatarido_kozeleg","timestamp":"2018. február. 09. 12:54","title":"Egyéni vállalkozók: fontos határidő közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395503d3-6be7-408e-b4c2-09ec0f2539d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnőtt a szürkehályog-műtétre várók száma, több mint 12 ezren vannak már. Térdízületi beavatkozásra majdnem hatezren várakoznak most.","shortLead":"Megnőtt a szürkehályog-műtétre várók száma, több mint 12 ezren vannak már. Térdízületi beavatkozásra majdnem hatezren...","id":"20180209_csak_szurke_halyogja_es_terdproblemaja_ne_legyen_a_magyar_betegnek_mert_akkor_sokaig_varhat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395503d3-6be7-408e-b4c2-09ec0f2539d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ea73d1-1c65-441e-bf39-3288df0aebcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180209_csak_szurke_halyogja_es_terdproblemaja_ne_legyen_a_magyar_betegnek_mert_akkor_sokaig_varhat","timestamp":"2018. február. 09. 10:16","title":"Csak szürke hályogja és térdproblémája ne legyen a magyar betegnek, mert akkor sokáig várhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf1cbd2-846a-4a0c-8b5c-e372c403816a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha eljön a tél, beköszönt a szánkózó autók évszaka.","shortLead":"Ha eljön a tél, beköszönt a szánkózó autók évszaka.","id":"20180210_autos_video_orosz_tel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bf1cbd2-846a-4a0c-8b5c-e372c403816a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7cd65d-1a85-4d15-a763-866d228e041a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180210_autos_video_orosz_tel","timestamp":"2018. február. 10. 16:49","title":"Ez a legőrültebb utcácska Oroszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39617f0e-eeaa-4eba-b60d-5d1c87b0114a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jill Messick 50 éves volt, a családja szerint nagyon megviselte, hogy a neve felmerült a Weinstein-botrányban.","shortLead":"Jill Messick 50 éves volt, a családja szerint nagyon megviselte, hogy a neve felmerült a Weinstein-botrányban.","id":"20180209_Ongyilkos_lett_a_menedzser_aki_Weinstein_zaklatasa_idejen_volt_Rose_McGowan_mellett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39617f0e-eeaa-4eba-b60d-5d1c87b0114a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19265320-12ba-49fe-b21c-45bd6450913e","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Ongyilkos_lett_a_menedzser_aki_Weinstein_zaklatasa_idejen_volt_Rose_McGowan_mellett","timestamp":"2018. február. 09. 11:37","title":"Öngyilkos lett a menedzser, aki Weinstein zaklatása idején volt Rose McGowan mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999811f6-3a77-4121-a9a9-ec9253065871","c_author":"Révész Sándor","category":"vilag","description":"Nagy Sándorként, Napóleonként istenítették, a nemzeti mitológia része volt, a szovjet blokk államaitól időnként eltérő politikájáért Nyugaton is értékelték. A bálványt végül megsemmisítették, de nem a nép, nem az ellenzék, hanem saját káderei. ","shortLead":"Nagy Sándorként, Napóleonként istenítették, a nemzeti mitológia része volt, a szovjet blokk államaitól időnként eltérő...","id":"201803__ceausescu_100__akarpatok_geniusza__masodik_mao__feltisten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=999811f6-3a77-4121-a9a9-ec9253065871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9153fb-ec8c-4fc5-af23-89bf3eb422c9","keywords":null,"link":"/vilag/201803__ceausescu_100__akarpatok_geniusza__masodik_mao__feltisten","timestamp":"2018. február. 10. 09:15","title":"A legázsiaibb európai diktátor, akit saját emberei végeztek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]