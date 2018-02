[{"available":true,"c_guid":"97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Még tart a karácsonyi, két ünnep közötti és szilveszteri ételbűnözés miatt indított diéta- és kondiszezon, bár lehet, hogy februárra sokaknál kifulladni látszik. Szalai Ádám segíthet új lendülethez jutni. ","shortLead":"Még tart a karácsonyi, két ünnep közötti és szilveszteri ételbűnözés miatt indított diéta- és kondiszezon, bár lehet...","id":"20180210_szalai_adam_friss_fotoi_lattan_mindenki_edzoterembe_rohan_vagy_fogyozni_kezd","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5b6de6-a750-4a7f-8415-9e27cec2523f","keywords":null,"link":"/sport/20180210_szalai_adam_friss_fotoi_lattan_mindenki_edzoterembe_rohan_vagy_fogyozni_kezd","timestamp":"2018. február. 10. 18:50","title":"Szalai Ádám friss fotói láttán mindenki edzőterembe rohan vagy fogyózni kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a817692-b2ba-4bc1-94f1-15e80df0ad29","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az elmúlt húsz évben soha nem voltak ilyen nyitottak a lapok a KAP-ban.","shortLead":"Az elmúlt húsz évben soha nem voltak ilyen nyitottak a lapok a KAP-ban.","id":"20180209_Agrarcegvezetok_Itt_a_lehetoseg_most_tessek_befolyasolni_az_unios_agrarpolitikat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a817692-b2ba-4bc1-94f1-15e80df0ad29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed17130a-904b-4c44-915c-d5d9cf1aee8a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180209_Agrarcegvezetok_Itt_a_lehetoseg_most_tessek_befolyasolni_az_unios_agrarpolitikat","timestamp":"2018. február. 09. 11:31","title":"Agrárcégvezetők! Itt a lehetőség, most tessék befolyásolni az uniós agrárpolitikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdb999d-3818-4724-bc05-90c80231c56e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Erős a verseny a londoni ingatlanfejlesztők között, akik nem győznek újabb és újabb, sokszor teljesen felesleges szolgáltatásokat kitalálni a lakóparkokhoz. Most végre előálltak valami hasznossal.","shortLead":"Erős a verseny a londoni ingatlanfejlesztők között, akik nem győznek újabb és újabb, sokszor teljesen felesleges...","id":"20180209_Otthonrol_dolgozik_Itt_a_legujabb_orulet_ami_raveszi_hogy_ne_pizsamaban_tegye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bdb999d-3818-4724-bc05-90c80231c56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a1a6c0-a542-4b45-beb8-7df01600b765","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180209_Otthonrol_dolgozik_Itt_a_legujabb_orulet_ami_raveszi_hogy_ne_pizsamaban_tegye","timestamp":"2018. február. 09. 15:28","title":"Otthonról dolgozik? Itt a legújabb őrület, ami ráveszi, hogy ne pizsamában tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait.","shortLead":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait.","id":"20180210_megvannak_a_lottoszamok_valaki_lehet_gazdag_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e02c03-b6fe-4693-8f2a-dd87e7ec6b91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180210_megvannak_a_lottoszamok_valaki_lehet_gazdag_lett","timestamp":"2018. február. 10. 19:31","title":"Nem volt teliltalálatos szelvény az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legfeljebb Tiborcz Istvántól tudhatjuk meg, miről beszélgetett vele Lázár János, a miniszter ugyanis nem árulta el.","shortLead":"Legfeljebb Tiborcz Istvántól tudhatjuk meg, miről beszélgetett vele Lázár János, a miniszter ugyanis nem árulta el.","id":"20180209_Maradjon_a_kettonk_titka__Lazar_hallgat_arrol_mirol_beszelt_Orban_vejevel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0ad9ad-76d7-4650-a053-eafc1654fd6c","keywords":null,"link":"/kkv/20180209_Maradjon_a_kettonk_titka__Lazar_hallgat_arrol_mirol_beszelt_Orban_vejevel","timestamp":"2018. február. 09. 16:48","title":"„Maradjon a kettőnk titka” – Lázár hallgat arról, miről beszélt Orbán vejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a1c9d4-3563-4d9b-b510-ffb00dfe6cab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár már 2018-at írunk, még mindig téma, hogy az olimpián induló meleg sportolók közül ki az, aki felvállalja nemi orientációját. Sokan vannak ugyanis, akik már sokadik olimpiájukon vesznek részt, de csak az utóbbi években bújtak elő. Adam Rippon személyében például most indul először olyan amerikai műkorcsolyázó téli olimpián, aki már coming outolt. ","shortLead":"Bár már 2018-at írunk, még mindig téma, hogy az olimpián induló meleg sportolók közül ki az, aki felvállalja nemi...","id":"20180209_Olimpikonok_es_buszken_vallaljak_hogy_az_LMBTQkozosseg_tagjai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a1c9d4-3563-4d9b-b510-ffb00dfe6cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa26870f-e097-4906-82b5-2ae7cacfb46e","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Olimpikonok_es_buszken_vallaljak_hogy_az_LMBTQkozosseg_tagjai","timestamp":"2018. február. 09. 13:28","title":"Olimpikonok, és büszkén vállalják, hogy melegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6dfe89-e04d-4869-b816-a84634b93d8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy ez a vontató most egész biztosan nem volt túlterhelve.","shortLead":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy ez a vontató most egész biztosan nem volt túlterhelve.","id":"20180210_a_nap_fotoja_a_gigantikus_kamion_es_aranyos_kis_szallitmanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab6dfe89-e04d-4869-b816-a84634b93d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2212289f-e95b-43f5-b03e-db2bfe785a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180210_a_nap_fotoja_a_gigantikus_kamion_es_aranyos_kis_szallitmanya","timestamp":"2018. február. 10. 08:21","title":"A nap fotója: a gigantikus kamion és aranyos kis szállítmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Januárban majdnem 960 ezer utas fordult meg a ferihegyi reptéren, ez 17 százalékos emelkedés tavaly januárhoz képest. ","shortLead":"Januárban majdnem 960 ezer utas fordult meg a ferihegyi reptéren, ez 17 százalékos emelkedés tavaly januárhoz képest. ","id":"20180209_megdolt_az_eddigi_januari_utasforgalmi_csucs_a_ferihegyi_repteren","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f17882-3a97-4284-aabe-2b3b81a08260","keywords":null,"link":"/kkv/20180209_megdolt_az_eddigi_januari_utasforgalmi_csucs_a_ferihegyi_repteren","timestamp":"2018. február. 09. 13:54","title":"Megdőlt az eddigi januári utasforgalmi csúcs a ferihegyi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]