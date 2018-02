[{"available":true,"c_guid":"e2da7439-9582-47da-9187-ca819686d76d","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"Továbbra is a korrupció a legfőbb kifogás az EU soros elnökségét 11 éves uniós tagsága során első ízben ellátó Bulgáriával szemben, ahol Bojko Boriszov szélsőjobboldali pártokat is bevont a kormányba.","shortLead":"Továbbra is a korrupció a legfőbb kifogás az EU soros elnökségét 11 éves uniós tagsága során első ízben ellátó...","id":"201802__bolgar_unios_elnokseg__korrupcio__szelsoseges_miniszterek__helyben_jarnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da7439-9582-47da-9187-ca819686d76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046554a7-516c-47f6-b157-89270912f204","keywords":null,"link":"/vilag/201802__bolgar_unios_elnokseg__korrupcio__szelsoseges_miniszterek__helyben_jarnak","timestamp":"2018. február. 10. 15:30","title":"Az ország, amely a mienknél is jobban szúrja az OLAF szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szervezett csalás rendszerét találták meg az Elios győzelmével zárult közbeszerzéseknél, a repülőtéren poggyászokat fosztogatnak, Németországban pedig 28 órás munkahéttel kísérleteznek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Szervezett csalás rendszerét találták meg az Elios győzelmével zárult közbeszerzéseknél, a repülőtéren poggyászokat...","id":"20180211_Es_akkor_az_OLAF_megtalalta_Orban_Viktor_vejet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a434f0f-881a-449b-96be-0d89088c0ac7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180211_Es_akkor_az_OLAF_megtalalta_Orban_Viktor_vejet","timestamp":"2018. február. 11. 07:00","title":"És akkor az OLAF felkapcsolta a villanyt Orbán Viktor vejénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Azzal védekezett, hogy nem látta a jelzést.","shortLead":"Azzal védekezett, hogy nem látta a jelzést.","id":"20180211_At_a_piroson_sorompoval_egyutt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc556fa-b97a-48f0-a796-5de4edcaa5ae","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180211_At_a_piroson_sorompoval_egyutt","timestamp":"2018. február. 11. 09:59","title":"Át a piroson, sorompóval együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legutóbb még arról adtunk hírt, hogy összeállhat az 1994 és 2000 között működő, majd 2007–2008-ban rövid időre összeállt, legutóbbi a 2012-es londoni olimpia nyitóeseményén fellépő Spice Girls – most azonban rossz híreink vannak a rajongóknak.","shortLead":"Legutóbb még arról adtunk hírt, hogy összeállhat az 1994 és 2000 között működő, majd 2007–2008-ban rövid időre...","id":"20180211_Victoria_Beckham_A_Spice_Girls_nem_fog_ujra_turnezni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdcfbe9-3d86-41af-b845-03158c13a22a","keywords":null,"link":"/kultura/20180211_Victoria_Beckham_A_Spice_Girls_nem_fog_ujra_turnezni","timestamp":"2018. február. 11. 13:13","title":"Victoria Beckham: A Spice Girls nem fog újra turnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cafaa6-d923-492f-80ea-d58cc8120e3b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Skizofrén egy autó ez a svéd divatterepjáró. Ha kell, teljesen hangtalanul és kristálytisztán halad, ha pedig megtiporjuk a gázpedált, akkor beleprésel az ülésbe és nyakizmokat szaggat. És mindvégig elhiteti velünk, hogy éppen egy skandináv nappaliban ejtőzünk.","shortLead":"Skizofrén egy autó ez a svéd divatterepjáró. Ha kell, teljesen hangtalanul és kristálytisztán halad, ha pedig...","id":"20180210_zold_rendszam_es_400_loero_teszten_a_volvo_xc60_t8","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00cafaa6-d923-492f-80ea-d58cc8120e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a93122-d179-42ce-a48d-963e654a9ee8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180210_zold_rendszam_es_400_loero_teszten_a_volvo_xc60_t8","timestamp":"2018. február. 10. 09:30","title":"Zöld rendszám és 400+ lóerő: teszten a Volvo XC60 T8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340d7f4d-1dea-4ee7-b957-8044cf9b1310","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Orbán technokrata, Kaczynski büszke, de mindketten kihasználják, hogy választóiknak a stabilitás és a szociális biztonság számít a jogállam, a szabadság és a független bíróságok helyett – mondta a HVG-nek a lengyel Tomasz Koncewicz, a Princeton Egyetem professzora. Interjú.","shortLead":"Orbán technokrata, Kaczynski büszke, de mindketten kihasználják, hogy választóiknak a stabilitás és a szociális...","id":"201803__tomasz_koncewicz_lengyel_professzor__kaczynskirol__a_biztonsag_ara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340d7f4d-1dea-4ee7-b957-8044cf9b1310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18e9410-7fb9-4363-a2fa-6b0839593f9c","keywords":null,"link":"/vilag/201803__tomasz_koncewicz_lengyel_professzor__kaczynskirol__a_biztonsag_ara","timestamp":"2018. február. 10. 17:30","title":"\"Orbán a barátját tette nagyon gazdaggá, Kaczynskinek egy macskája van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3eec02-8172-43f2-8f8e-649757fffca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neve még nincs, de rajongani már ér.","shortLead":"Neve még nincs, de rajongani már ér.","id":"20180210_Bocs_de_ez_a_zsirafbebi_elvitte_a_heti_cukisagi_dijat_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf3eec02-8172-43f2-8f8e-649757fffca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f34b131-3e80-4cb8-b392-29a972e6c1cd","keywords":null,"link":"/elet/20180210_Bocs_de_ez_a_zsirafbebi_elvitte_a_heti_cukisagi_dijat_video","timestamp":"2018. február. 10. 14:38","title":"Bocs, de ez a zsiráfbébi elvitte a heti cukisági díjat (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdeec1d-9612-4fdf-bc5f-2dc094b9884c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szél folyamatosan hótorlaszokat emel, emiatt nem lehet rendesen tisztítani az utakat. Ahol szükséges, katonák segítenek. ","shortLead":"A szél folyamatosan hótorlaszokat emel, emiatt nem lehet rendesen tisztítani az utakat. Ahol szükséges, katonák...","id":"20180210_elesett_a_hoviharban_japan_kozepso_resze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdeec1d-9612-4fdf-bc5f-2dc094b9884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5162a80f-30db-4893-bac5-6f5e8ed100ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180210_elesett_a_hoviharban_japan_kozepso_resze","timestamp":"2018. február. 10. 18:13","title":"Elesett a hóviharban Japán középső része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]