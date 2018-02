[{"available":true,"c_guid":"debf3163-7478-4f28-a8c1-be8380a09f7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált a VLC harmadik főverziója, amelynek újdonsága például, hogy alacsony CPU-használat mellett is képes 4K-s videókat lejátszani. És ez még csak a jéghegy csúcsa.","shortLead":"Elérhetővé vált a VLC harmadik főverziója, amelynek újdonsága például, hogy alacsony CPU-használat mellett is képes...","id":"20180212_vlc_3_0_mediaplayer_lejatszo_frissites_letoltese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debf3163-7478-4f28-a8c1-be8380a09f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d501c57-508d-4948-8809-66c2e0555b34","keywords":null,"link":"/tudomany/20180212_vlc_3_0_mediaplayer_lejatszo_frissites_letoltese","timestamp":"2018. február. 12. 07:02","title":"Töltse le, megéri: az eddigi legnagyobb frissítést kapta meg sokak kedvenc lejátszója, a VLC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztői már javában tesztelik a Your Emoji nevű új funkciót, ami messengeres fényképünk mellett jelenít majd meg egy emojit – ha akarjuk.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztői már javában tesztelik a Your Emoji nevű új funkciót, ami messengeres fényképünk mellett...","id":"20180213_facebook_messenger_your_emoji_hangulatjel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35866ee-fec9-4af1-a6b6-a1b944ac72b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180213_facebook_messenger_your_emoji_hangulatjel","timestamp":"2018. február. 13. 07:02","title":"Új funkció jön a Facebook Messengerbe: egy kis jelet tehet majd ki saját profilképe mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Befogadott menekültek, Tiborcz István és az elcsalt közvilágítás. Az elmúlt hetekben tálcán kapta az ellenzék az olyan ügyeket, amelyek hatékony támadási lehetőséget kínálnak a kormány ellen. Ha tudnának élni vele, valódi politikai versenyről kezdenénk beszélni, nem pedig lefutott választásról. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Befogadott menekültek, Tiborcz István és az elcsalt közvilágítás. Az elmúlt hetekben tálcán kapta az ellenzék az olyan...","id":"20180211_Hiaba_kap_atombombakat_az_ellenzek_csak_onmagat_falja_fel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31674cd-e3da-49c6-b8d7-e07ab3996b64","keywords":null,"link":"/itthon/20180211_Hiaba_kap_atombombakat_az_ellenzek_csak_onmagat_falja_fel","timestamp":"2018. február. 11. 17:31","title":"Hiába kap az ellenzék bevetésre kész atombombákat, csak önmagának okoz károkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Érdekes interjút adott Trump a közel-keleti helyzetről. ","shortLead":"Érdekes interjút adott Trump a közel-keleti helyzetről. ","id":"20180212_Trump_Valoszinuleg_Izrael_sem_akar_beket_a_palesztinokkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889e7793-b20b-415a-bce3-f0eaff54d703","keywords":null,"link":"/vilag/20180212_Trump_Valoszinuleg_Izrael_sem_akar_beket_a_palesztinokkal","timestamp":"2018. február. 12. 07:02","title":"Trump: Valószínűleg Izrael sem akar békét a palesztinokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e1b830-311a-465f-962f-a72b786e6aa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi kreativitással valóban tetszetős képeket lehet készíteni az Instagramon, csakhogy egy most megjelent videó ennek éppen az ellenkezőjét sugallja: a felhasználók jelentős része lényegében másokat utánozva igyekszik még több lájkra szert tenni, ahelyett, hogy saját fantáziájára támaszkodna.","shortLead":"Némi kreativitással valóban tetszetős képeket lehet készíteni az Instagramon, csakhogy egy most megjelent videó ennek...","id":"20180212_instagram_fotok_utazas_bikini","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e1b830-311a-465f-962f-a72b786e6aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd37780a-b2a5-4ea7-8173-455730e8ff19","keywords":null,"link":"/tudomany/20180212_instagram_fotok_utazas_bikini","timestamp":"2018. február. 12. 08:03","title":"Elgondolkodtató videó: mindenki mindig ugyanazt teszi ki Instagramra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5c35ec-422e-4664-ace1-8f7cd752a1e4","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A madridi karnevál totemállata a hal. Csokoládéból.","shortLead":"A madridi karnevál totemállata a hal. Csokoládéból.","id":"20180212_Csokihal_a_farsang_farkan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5c35ec-422e-4664-ace1-8f7cd752a1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f78dfc4-57bc-4170-bfa3-5c783662b3eb","keywords":null,"link":"/elet/20180212_Csokihal_a_farsang_farkan","timestamp":"2018. február. 12. 19:33","title":"A csokihal és a farsang farka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokkal drágábbak már a közepes minőségű panellakások is a rossz állapotúaknál, lassan a felújítás is jobban megéri, mint egy jó minőségűt venni.","shortLead":"Sokkal drágábbak már a közepes minőségű panellakások is a rossz állapotúaknál, lassan a felújítás is jobban megéri...","id":"20180213_Ugy_dragul_a_jo_allapotu_panel_hogy_lassan_lelakottat_is_megeri_venni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f150d91-c275-447b-b6ee-4da345f38686","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180213_Ugy_dragul_a_jo_allapotu_panel_hogy_lassan_lelakottat_is_megeri_venni","timestamp":"2018. február. 13. 05:19","title":"Úgy drágul a jó állapotú panel, hogy lassan lelakottat is megéri venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd7ffbd-2885-41ba-8560-3dc262d7c1c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sportolók egyelőre nem betegedtek meg. ","shortLead":"Sportolók egyelőre nem betegedtek meg. ","id":"20180212_Norovirusjarvany_van_a_teli_olimpian","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfd7ffbd-2885-41ba-8560-3dc262d7c1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e87b62a-2fb0-4bd8-8c73-ee9cef30adec","keywords":null,"link":"/vilag/20180212_Norovirusjarvany_van_a_teli_olimpian","timestamp":"2018. február. 12. 08:45","title":"Norovírusjárvány van a téli olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]