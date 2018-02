Az Audi mindenkit átver, de teszi mindezt úgy, hogy közben egyetlen pillanatig sem lehet haragudni rá. Nem, ezúttal nem a dízelbotrány egy újabb fejezetét nyitjuk meg, hanem egyszerűen csak arra célzunk, hogy a német gyártó az RS3 limuzin esetében mind a külső, mind a menetteljesítmény frontján altatni próbál. Azt ugyan már a laikus szemlélődő is látja, hogy ezúttal egy átlagosnál sportosabb szedánhoz van szerencséje és nem egy felspécizett Thaliához, azt viszont még csak nem is sejti, hogy ez az autó mire képes a gyakorlatban.



És ezzel kapcsolatban még a specifikációk átböngészését követően is legfeljebb csak halvány fogalmaink lehetnek.

© László Ferenc

Katapult

Az Audi RS3 szedán a hivatalos gyári adatok szerint 4,1 másodperc alatt képes felgyorsulni állóhelyzetből 100 km/h tempóra. Ez azonban csak akkor igaz, ha kicsit elrontjuk a rajtot, mi ugyanis – tessék megkapaszkodni – 3,62 másodperces 0-100-as szintidőt mértünk. 3 Celsius fokos hideg aszfalton, téligumival. Hagyunk egy kis időt a kapott információ feldolgozására.

Először a mérés pontatlanságára gyanakodtunk, de miután többször is sikerült 3,6-3,8 másodperc körüli gyorsulást produkálni, elkezdtünk hinni a dologban. Többek közt már csak azért is, mert a német AutoBild munkatársai korábban ugyancsak 3,7 másodpercre taksálták az RS3 0-100-as előadását.

Összehasonlításképp, a Porsche 911 Carrera 370 lóerős alapmodellje 4,6 másodperc alatt gyorsul fel 100-ra, és még a PDK-váltós 450 lóerős 911 GTS-nek is 3,7 másodpercre van szüksége ehhez. Versenypályán persze azért nem veri meg az RS3 a 911-est, de az AutoBild szerint egy Cayman S-t már simán, a BMW M2-ről nem is beszélve.

Joggal merül fel a kérdés, hogy az Audi miért kommunikál a valósnál 0,4-0,5 másodperccel szerényebb 0-100-as sprintidőt. A válasz talán ott keresendő, hogy az ingolstadtiak csúcssportolója, az 540 lovas R8 3,5 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-ra. És nehogy már a kis RS3 túlságosan ott lihegjen a nyakában.

És még egy apró adalék: az Audi RS3 szedán 12,8 másodperc alatt tudja le a 0-200 km/h-t. Sok autó a 0-100-at tudja le ennyi idő alatt, a több mint kétszer drágább Porsche 911 4S sportkocsi pedig csak 0,5 másodperccel fürgébb ennél.

Milyen a gyakorlatban?

A rajtelektronika aktiválása pofonegyszerű: bal láb a féken, jobb lább a gázon. Ennek hatására 3500-re ugrik a fordulatszám, és kellemes ropogás kíséretében marad is ez a fordulat egészen addig, míg le nem ugrunk a fékről. Aztán megfeszül az egész hajtáslánc, a 400 lóerő rászabadul a négy kerékre, melyek tapadáshatáron, enyhén túlpörögve viszik át az erőt az útra. E közben szinte érezni, ahogy a vér hirtelen felfelé tódul a lábunkban, a nyakizmaink pedig megfeszülve próbálják meg a helyén tartani a fejünket. Több-kevesebb sikerrel.

A tesztautóba megrendelték a 310 ezer forintos felárral kínált RS sportkipufogót, ami ugyan ebben a kategóriában alapáron is járhatna, de a hangok az igazi versenyautókat juttatják eszünkbe. Volt minden, mi hallószervnek ingere: ropogás, hörgés és durrogás. Sokszor azon kaptuk magunkat, hogy csak úgy élvezetből váltogattunk fel-le a kormány mögötti kis fülekkel, mert ennek hatására annyira kiváló petrolhead dallamokat játszott a gép.

A motor jellegzetes öthengeres orgánumából egyébként keveset hallani, a színteret egyértelműen a kipufogó uralja. Szerencsére adaptív a rendszer, vagyis Dymanicból Comfort módba váltva le lehet halkítani a kocsit, és ezt adott esetben érdemes is megtenni, nehogy a szomszédokat magunkra haragítsuk. No és persze autópályás használatkor sem hátrány, hogy nem ordít a fülünkbe a zabolázatlan kipufogó.

Kanyarvadászatkor érdemes a Dynamic módot aktiválni, ilyenkor ugyanis az autó összes elemét kihegyezett karakterűvé változtatja az elektronika. Nem mellesleg pedig játszani is engedi a sofőrt, aki a kellő tapasztalat birtokában kisebb táncokba is bele tudja vinni az RS3-ast. No, persze itt nem M2-féle hátsókerekes élvezkedésre kell gondolni, hiszen ez mégiscsak egy összkerekes Quattro, de szerencsére az unalmas sínautózástól nagyon messze van a győri csoda.

Mi hajtja?

Az öthengeres erőforrás 26 kilogrammal kevesebbet nyom a mérlegen, mint az elődje, így az orrtolási hajlam némileg csökkent. Abszolút nem mellesleg a teljesítmény 367-ről kereken 400 lóerőre nőtt, a nyomatékcsúcs pedig 465 helyett 480 Nm. A végsebességet 250 km/h-ra korlátozza az elektronika, de ha van felesleges 545 ezer forintunk, akkor az Audi 280-ra módosítja a maximális Autobahn-tempót.

Bár egy ilyen autó esetében teljesen másod-, vagy harmadrangú kérdés a fogyasztás, mi azért eláruljuk, hogy a haladósra vett tesztnapokat követően 15,6 literes átlagfogyasztást mértünk. Úgy, hogy óvatos pedálkezelés mellett akár 8-10 literrel is beéri az RS3, ami elgurult gyógyszerek esetén akár 20 litert is kérhet magának 100 kilométeren. Minimum 95-ös benzint igényel amúgy a gép, de illik ennél finomabb, 98-as üzemanyaggal itatni.

A tank mindössze 55 literes, tehát feszített tempó mellett gyakori vendégek lehetünk az üzemanyagtöltő állomásokon.

Egyben van

Az igen komoly motorteljesítmény mellé szerencsére korrekt fékeket is társított az Audi Sport. És ez nem merül ki annyiban, hogy a fékek brutálisan fognak, hanem kiterjednek arra is, hogy a fékek még a sokadik masszív lassítást követően sem veszítenek hatékonyságukból. A hétsebességes duplakuplungos automataváltó is felnőtt a feladathoz, a Dymanic módban történő kisebb rángatásokat pedig simán elnézzük egy ilyen autónak. A perverzebbek pedig talán még szeretik is.

A 19 colos kerekeken gördülő RS3-ban talán az a legjobb, hogy semmilyen izzadságszaga sincs az autónak. Egyes hasonlóan potens sportos autótól eltérően itt nem érezni azt, hogy a végletekig kihegyezett technikának kínszenvedés lenne a gyors haladás. Az RS3 számára mi sem természetesebb annál, minthogy néhány rajtelektronikás gyorsulást követően egy izgalmas szerpentinen feszegetjük a határait, és levezetésképp ismét leellenőrizzük, hogy tényleg 3,6 másodperc alatt van-e 100-on.

A műszerfal és az utastér már ismerős lehet az A3-as szedánból, nincsenek nagy meglepetések, de a kiváló tapintásérzetű sportkormány és váltógomb valós hozzáadott érték. A kormány mögötti digitális műszeregység alapáron járhatna az RS3-hoz, de végülis 113 ezer forintot kérnek érte.



A 14 hangszórós Bang & Olufsen hifi 287 ezer forintos áron kelleti magát, a hangminőségétől nem ájultunk el, bár igazság szerint inkább az RS3 saját sportos hangjait hallgattuk helyette. A mátrix LED fényszóró felára 650 ezer forint, és ha az ingyenes szürke helyett más fényezést szeretnénk, akkor az 250-364 ezer forintba kerül.

Elvileg öt utas fér a 4,47 méter hosszú RS3-ba, de hátul inkább csak két személynek kényelmes az utazás. Jöhetnek a csomagok is, de csak mértékkel, ugyanis a négykerékhajtás sok helyet elvesz a puttonyból. Míg az A3 limuzin 425, az ötajtós A3 pedig 380 literes csomagtartóval rendelkezik, addig az RS3-ba csak 315 liternyi pakk fér bele.

Riválisok

Az 1590 kilogrammos Audi RS3 szedán egyik fő riválisa a pályafutása végén járó Mercedes-AMG CLA45 4Matic. Ez az 1585 kilogrammos összkerekes stuttgarti sportoló 375 lóerőt csikar ki a 2 literes motorjából és 4,2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra. Ugyancsak hasonló ligában játszik a kizárólag csak hátul hajtó, 3 literes erőforrású BMW M2, mely 1570 kilogramm mellé 370 lóerőt társít, és ily módon 4,3 másodperc alatt oldja meg a 0-100-as sprintet.

Az Audi RS3 limuzin alapára 18,5 millió forint, a felextrázott tesztautó árcéduláján pedig 23 millió forintos összeg olvasható. Az említett Mercedes rivális 16,3 millió forinttól indul, a BMW M2 pedig 17,4 millió forintos kezdőáron lehet a miénk. Ha esetleg beérjük 310 lóerővel, akkor az Audi S3 már 14,5 millió forinttól hazavezethető.

Konklúzió

+ : elképesztő gyorsulás, komoly kanyartempó, adaptív felfüggesztés és kipufogó. –: kicsi csomagtartó, kicsi üzemanyagtartály, egyes extrák lehetnének alapárasak.

Hamarosan mindent eláraszthatnak a hangtalanul suhanó és egyre fejlettebb önvezető képességekkel rendelkező autók, és már javában ütik az első szögeket a "vezetési élmény" koporsójába. Szerencse, hogy azért akadnak még a piacon hamisítatlan élményautók, olyanok, mint amilyen az Audi RS3.

Ez a győri fenevad egyrészt átveri, másrészt kényezteti az érzékszerveinket, és teszi mindezt a legnagyobb természetességgel. Nem olyan faragatlanul vad, mint a BMW M2, de sokak számára pont ezért válhat szerethetőbbé, és ahhoz kétség sem férhet, hogy gyorsabb a bajor riválisánál.

Nem mellesleg pedig egy ötszemélyes puttonyos kompakt autó, amivel a hétvégi durrogós-hörgős szerpentines élvezkedést követően hétfő reggel kilágyított futóművel és lehalkított kipufogóval szolidan oviba és suliba lehet vinni a gyerekeket.