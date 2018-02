[{"available":true,"c_guid":"200a5d08-cca4-4f79-8eca-76cc337923b5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Még meg sem nyitotta kapuit az MNB doktori iskolája a Budai Várban, máris kitört a szomszédháború: a közvetlenül mellette található társasház lakói szerint az új létesítmény a nyugalmuknak és az ingatlanuk értékének is betesz. A hvg.hu birtokába kerültek az elfajuló vita dokumentumai, csakhogy ezek alapján Matolcsyék „interdiszciplináris oktatási centruma” az üvegtetővel befedett udvarral, étteremmel és borozóval sokkal inkább egy pénzes elitnek és turistáknak szánt vendéglátóhelyre emlékeztet.","shortLead":"Még meg sem nyitotta kapuit az MNB doktori iskolája a Budai Várban, máris kitört a szomszédháború: a közvetlenül...","id":"20180219_Panelfiling_a_Varban_utaljak_Matolcsyek_iskolajat_a_szomszedok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200a5d08-cca4-4f79-8eca-76cc337923b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67df9d6b-d2d1-4848-a3ae-94dde9864d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Panelfiling_a_Varban_utaljak_Matolcsyek_iskolajat_a_szomszedok","timestamp":"2018. február. 19. 06:30","title":"Panelfíling a Várban: utálják Matolcsyék iskoláját a szomszédok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d74a91-4b5e-4fd6-9904-1dacd332bc22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"163-ig jutott. Nem érti, hogy a javítás helyett miért sebességkorlátozással próbálják kezelni a problémát.","shortLead":"163-ig jutott. Nem érti, hogy a javítás helyett miért sebességkorlátozással próbálják kezelni a problémát.","id":"20180219_kiakadt_a_sofor_aki_megszamolta_az_m1es_katyuit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d74a91-4b5e-4fd6-9904-1dacd332bc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bf2156-8ec6-4503-8c4f-af3010e3b90c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180219_kiakadt_a_sofor_aki_megszamolta_az_m1es_katyuit","timestamp":"2018. február. 19. 14:05","title":"Kiakadt a sofőr, aki megszámolta az M1-es kátyúit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1985e86c-f690-49aa-8b59-4b25f9fb3a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszatért a politikai elemző a blogíráshoz, a választási kampány indulásakor, Orbán évértékelője után azt írta, a mostani felállás csak három esetben bukhat meg.","shortLead":"Visszatért a politikai elemző a blogíráshoz, a választási kampány indulásakor, Orbán évértékelője után azt írta...","id":"20180219_Torok_Gabor_A_Fidesz_levalthatatlan_de","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1985e86c-f690-49aa-8b59-4b25f9fb3a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c007b3b-2767-4e5e-8cc9-c7ddba3e7833","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Torok_Gabor_A_Fidesz_levalthatatlan_de","timestamp":"2018. február. 19. 09:06","title":"Török Gábor: A Fidesz leválthatatlan, de","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180219_teli_olimpia_10_nap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5f0f56-17e8-402a-afa0-b987dde50978","keywords":null,"link":"/sport/20180219_teli_olimpia_10_nap","timestamp":"2018. február. 19. 05:15","title":"Három számban avattak győztes az olimpia tizedik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság elégedett lehet.","shortLead":"Az adóhatóság elégedett lehet.","id":"20180220_Nagy_magyar_siker_tobb_hazi_palinkat_foztunk_tavaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b78bdba-db16-4f23-a6c7-8163c74cf691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_Nagy_magyar_siker_tobb_hazi_palinkat_foztunk_tavaly","timestamp":"2018. február. 20. 06:21","title":"Nagy magyar siker: több házi pálinkát főztünk tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae477d1-bc9d-4f91-8203-41d2406eb072","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Újhartyánban épít új üzemet az autóipari beszállító.","shortLead":"Újhartyánban épít új üzemet az autóipari beszállító.","id":"20180220_Rehau_hetszaz_uj_munkahelyhez_hetmilliard_allami_tamogatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ae477d1-bc9d-4f91-8203-41d2406eb072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39138bd9-6166-440f-9a1d-3c09bdee0900","keywords":null,"link":"/kkv/20180220_Rehau_hetszaz_uj_munkahelyhez_hetmilliard_allami_tamogatas","timestamp":"2018. február. 20. 13:14","title":"Rehau: hétszáz új munkahelyhez hétmilliárd állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97f72bf-c758-426c-a146-bdfece90b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja derítette ki a Magyar Nemzet, hogy az eddigieknél is szigorúbb válságkommunikációs utasítást kaptak a fideszes honatyák és pártközeli emberek azzal kapcsolatban, mit szabad mondaniuk, ha az Elios, a miniszterelnök vejének volt cégét érintő botrányról kérdezik őket. Ebben a helyzetben tehát most mi sem az információra, hanem inkább az előadásmódra voltunk kíváncsiak két helyen is, a miniszterelnöki évértékelő helyszínén, illetve hétfőn a parlamentben. Ne felejtsen el szavazni a videó után!\r

","shortLead":"Pár napja derítette ki a Magyar Nemzet, hogy az eddigieknél is szigorúbb válságkommunikációs utasítást kaptak...","id":"20180220_Zsenialis_kiteresek_bravuros_elterelesek__Ki_a_jobb_Szavazzon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c97f72bf-c758-426c-a146-bdfece90b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fefa138-c8f0-46eb-988c-ad55953e875c","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_Zsenialis_kiteresek_bravuros_elterelesek__Ki_a_jobb_Szavazzon","timestamp":"2018. február. 20. 13:00","title":"Csillag születik! Íme, a Tiborcz-ügyi hárítás bajnokai – Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6838514c-3c14-4ab1-bc0c-b2451015654c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki egy igazán ritka kékvérű brit luxusautóra vágyik, annak érdemes néhány pillantást vetnie erre a hazai példányra.","shortLead":"Aki egy igazán ritka kékvérű brit luxusautóra vágyik, annak érdemes néhány pillantást vetnie erre a hazai példányra.","id":"20180219_szuper_ritka_bentleyt_arulnak_pecsett_mutatjuk_a_65_millio_forintos_kulonlegesseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6838514c-3c14-4ab1-bc0c-b2451015654c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c4a44b-5997-41c5-9c3a-9bd997f56894","keywords":null,"link":"/cegauto/20180219_szuper_ritka_bentleyt_arulnak_pecsett_mutatjuk_a_65_millio_forintos_kulonlegesseget","timestamp":"2018. február. 19. 06:41","title":"Szuper ritka Bentley-t árulnak Pécsen, mutatjuk a 65 millió forintos különlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]