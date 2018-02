[{"available":true,"c_guid":"65ff68cf-b637-48f1-b59e-c47e0ffa9fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közlekedő Tömeg szerint a Szentlélek térnél történt baleset miatt az egész Árpád híd és a Váci úti csomópont környéke is bedugult.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg szerint a Szentlélek térnél történt baleset miatt az egész Árpád híd és a Váci úti csomópont környéke...","id":"20180220_aszentlelek_ternel_leborult_rakomany_a_metropotlast_is_bedontotte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65ff68cf-b637-48f1-b59e-c47e0ffa9fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60af131-4861-4440-a587-a61a3a0ab070","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_aszentlelek_ternel_leborult_rakomany_a_metropotlast_is_bedontotte","timestamp":"2018. február. 20. 19:48","title":"A Szentlélek térnél leborult rakomány a metrópótlást is bedöntötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c518af-021d-4c59-a898-1632abe75391","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Sí Szövetség azt elismerte, hogy tavaly nem látták versenyezni, a helyszínen az edzéseken pedig látták, hogy mire képes, de mivel senkinek a helyét nem vette el, így nem érezték úgy, hogy nem szabad elindulnia az olimpián. ","shortLead":"A Magyar Sí Szövetség azt elismerte, hogy tavaly nem látták versenyezni, a helyszínen az edzéseken pedig látták...","id":"20180219_Si_Szovetseg_Swaney_sajat_penzbol_keszult_az_olimpiara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c518af-021d-4c59-a898-1632abe75391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a5a0e9-33dd-4870-81c1-90ab08220159","keywords":null,"link":"/sport/20180219_Si_Szovetseg_Swaney_sajat_penzbol_keszult_az_olimpiara","timestamp":"2018. február. 19. 20:11","title":"Megszólalt a síszövetség Elizabeth Swaney olimpiai szerepléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aba00dd-895b-4606-8cd2-45de76accadc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maguk a rendőrök is kiakadtak azon a videón, amin egy társuk durván megüt, majd a szolgálati autója csomagtartójába vág egy kis, fehér színű állatot. Már be is azonosították, és felfüggesztették a rendőrt, akiről úgy tudjuk, hogy valószínűleg a saját állatával bánhatott így. A videót feltöltő szerint az eset Dányon történt, a település polgármestere nem kívánta kommentálni, szerinte a hatóságoknak kell eljárniuk..","shortLead":"Maguk a rendőrök is kiakadtak azon a videón, amin egy társuk durván megüt, majd a szolgálati autója csomagtartójába vág...","id":"20180220_Mar_tudjak_ki_a_kutyat_csomagtartoba_bevago_rendor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aba00dd-895b-4606-8cd2-45de76accadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493d649b-7bb3-4716-8d27-516720d7cd05","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_Mar_tudjak_ki_a_kutyat_csomagtartoba_bevago_rendor","timestamp":"2018. február. 20. 12:39","title":"Felfüggesztették a rendőrt, aki verte és csomagtartójába dobta a kiskutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e95473-45b2-446b-b723-920e3c95e25f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb fellépők neveit jelentették be a Sziget Fesztivál szervezői. A jelenlegi állás szerint az Arctic Monkeys mellett a Gorillaz lesz a másik húzónév. ","shortLead":"Újabb fellépők neveit jelentették be a Sziget Fesztivál szervezői. A jelenlegi állás szerint az Arctic Monkeys mellett...","id":"20180220_Jon_a_Gorillaz_a_Szigetre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e95473-45b2-446b-b723-920e3c95e25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a5737a-a5be-460c-9255-0c84eb34f182","keywords":null,"link":"/kultura/20180220_Jon_a_Gorillaz_a_Szigetre","timestamp":"2018. február. 20. 13:05","title":"Jön a Gorillaz a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6068c1ca-09c5-42d3-9eb0-64ff3f121397","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Sikerült összegyűjtenie és már le is adta az országgyűlési választáson való részvételhez szükséges aláírásokat a csalás gyanúja miatt előzetesben ülő Czeglédy Csaba – tudta meg a hvg.hu. Ha nyilvántartásba veszik, akkor függetlenként indul a választáson – és nem mellesleg kijöhet a börtönből.\r

\r

","shortLead":"Sikerült összegyűjtenie és már le is adta az országgyűlési választáson való részvételhez szükséges aláírásokat a csalás...","id":"20180221_Mar_le_is_adta_az_alairasokat_Czegledy_aki_a_bortonbol_indul_a_valasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6068c1ca-09c5-42d3-9eb0-64ff3f121397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05297259-0191-4b95-96ab-e30ee9d8b696","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Mar_le_is_adta_az_alairasokat_Czegledy_aki_a_bortonbol_indul_a_valasztason","timestamp":"2018. február. 21. 11:30","title":"Már le is adta az aláírásokat Czeglédy, aki a börtönből indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Az elmúlt évek hanyatlása nem az ügyetlenség és a szervezetlenség, hanem Orbán Viktor akaratának közvetlen következménye. Vélemény.","shortLead":"Az elmúlt évek hanyatlása nem az ügyetlenség és a szervezetlenség, hanem Orbán Viktor akaratának közvetlen...","id":"20180219_marosan_akiknek_magyarorszag_az_elso_orban_beszed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df91bfba-ac00-4ce3-867b-d7b0b365a9a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_marosan_akiknek_magyarorszag_az_elso_orban_beszed","timestamp":"2018. február. 19. 12:15","title":"Akiknek \"Magyarország az első\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77269886-e80c-4684-ba09-ad500c608a2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országjárásba kezdett Orbán Viktor, amely során lopni saját bevallása szerint nem akar, de közös fényképpel mindenkit szívesen megajándékoz.","shortLead":"Országjárásba kezdett Orbán Viktor, amely során lopni saját bevallása szerint nem akar, de közös fényképpel mindenkit...","id":"20180221_Orban_Viktor_megalazza_a_Fidesz_jeloltjet_majd_megorvendezteti_nepet__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77269886-e80c-4684-ba09-ad500c608a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433752d1-6cf8-42ae-a2e3-b55cc9ac90f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Orban_Viktor_megalazza_a_Fidesz_jeloltjet_majd_megorvendezteti_nepet__video","timestamp":"2018. február. 21. 09:42","title":"Orbán Viktor megalázza a Fidesz jelöltjét, majd megörvendezteti népét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1269bb-8c94-4bac-abe7-200bf55345e8","c_author":"Lengyel Nagyk.","category":"brandchannel","description":"A több mint egy évszázadra elveszett Lengyelország kalandos körülmények között nyerte vissza függetlenségét. Első vezetője, Józef Piłsudski már életében legenda lett. Nem csoda. A volt gerilla, hadvezér és diktátor élettörténete tényleg nem mindennapi.","shortLead":"A több mint egy évszázadra elveszett Lengyelország kalandos körülmények között nyerte vissza függetlenségét. Első...","id":"lengyelnk_20180219_Jozef_Pilsudski_regenyes_elete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1269bb-8c94-4bac-abe7-200bf55345e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ce3c5-1d25-4be0-a08e-cce5ff55dced","keywords":null,"link":"/brandchannel/lengyelnk_20180219_Jozef_Pilsudski_regenyes_elete","timestamp":"2018. február. 21. 07:05","title":"Postavonatot rabolt, újságot írt és hadvezérként legyőzte Leninéket – Józef Piłsudski regényes élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lengyel Nagykövetség","c_partnerlogo":"9fdf713e-a50b-46e3-adf5-234b4a565371","c_partnertag":"lengyelnk"}]