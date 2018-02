[{"available":true,"c_guid":"d1dc1183-edd1-4b0b-bcbe-337cb2ca58f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Zala megyében okozhat gondot a hófúvás a közlekedésben. A Dunántúlon akár 8 centiméter friss hó hullhat még szerdán.","shortLead":"Vas és Zala megyében okozhat gondot a hófúvás a közlekedésben. Több tízezer forint rezsikiadástól tudta volna a kormány megvédeni a családokat, de a gázár világpiaci csökkenését csak a haveri cégek élvezhették.
A Dunántúlon akár 8 centiméter friss hó hullhat még... Itt a bizonyíték, nagyobb lehetett volna a rezsicsökkentés
Az univerzum legnagyobb fekete lyukai gyorsabban nőnek, mint a galaxisukban formálódó csillagok, így végül a falánk fekete lyukak felfalják a nagy tömegű galaxisokat – állapította meg két egymástól független kutatás.
Rájöttek a tudósok, hogy az univerzum fekete lyukai egyszerűen felfalják a nagy tömegű galaxisokat
Profitálhat-e egy cég, és ha igen, hogyan abból, ha beépíti a dizájnt üzleti stratégiájába és gondolkozásába?
Hogyan járul hozzá a dizájn az üzleti sikerhez?
Akkor mondta ezt, amikor a Fehér Házban fogadta diákok egy csoportját, köztük a múlt heti floridai iskolai lövöldözés túlélőit, az áldozatok szüleit és tanárait.
Fegyvert adna a tanároknak Trump, hogy ne legyen több iskolai vérengzés A videóban a Fidesz úgynevezett "Támogatói aláírásgyűjtő íveit" íratják alá a meglátogatott családokkal. A Kubatov-listára gyűjtött aláírásokat Orbán Viktor mai videójában A mozgalmat diákok hívták életre a floridai iskolai lövöldözés után. Oprah Winfrey is sok pénzzel támogatja őket. Clooney-ék rengeteg pénzzel támogatják fegyvertartás szigorításáért küzdő mozgalmat Balog Zoltán ígérete szerint a két forintot kedden persze meg is kapta "munkabér-átutalásként".
Nem elírás: 2 forintos béremelést kapott egy ápoló a kormánytól