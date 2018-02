[{"available":true,"c_guid":"8f37b748-2a5a-4a4e-a1f1-e315a26e32ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszavonul a világ egyik legnagyobb élelmiszergyártó cége, a Kraft Heinz Co igazgatótanácsából Warren Buffett amerikai milliárdos.","shortLead":"Visszavonul a világ egyik legnagyobb élelmiszergyártó cége, a Kraft Heinz Co igazgatótanácsából Warren Buffett amerikai...","id":"20180224_Buffett_tavozik_a_ketchuporiastol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f37b748-2a5a-4a4e-a1f1-e315a26e32ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18391db-608f-461a-b41d-a4cc03a966ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Buffett_tavozik_a_ketchuporiastol","timestamp":"2018. február. 24. 08:47","title":"Buffett távozik a ketchupóriástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb66a5b-a514-47f6-b83c-cce4fbebaeb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katalóniában csökkent azok száma, akik támogatják, hogy az autonóm közösség Spanyolországtól független állammá váljon – derült ki a katalán vélemény-tanulmányi központ (CEO) felméréséből.","shortLead":"Katalóniában csökkent azok száma, akik támogatják, hogy az autonóm közösség Spanyolországtól független állammá váljon –...","id":"20180223_kataloniaban_csokkent_a_fuggetlenseg_tamogatottsaga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eb66a5b-a514-47f6-b83c-cce4fbebaeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570a503b-ce6f-43eb-94ba-7748b7153476","keywords":null,"link":"/vilag/20180223_kataloniaban_csokkent_a_fuggetlenseg_tamogatottsaga","timestamp":"2018. február. 23. 15:23","title":"Elszálltak a függetlenségi álmok Katalóniában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd958816-f80e-4862-bf91-5ff7a4ca19f1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Megannyi kíméletlen tett, a háttérben asszonyok és a legkülönfélébb magyarázatok. Öt XX. századi történet.","shortLead":"Megannyi kíméletlen tett, a háttérben asszonyok és a legkülönfélébb magyarázatok. Öt XX. századi történet.","id":"201808_gyilkos_nok_amult_szazadban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd958816-f80e-4862-bf91-5ff7a4ca19f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1001ea11-f333-42a1-b3ef-e85acb2bbe73","keywords":null,"link":"/elet/201808_gyilkos_nok_amult_szazadban","timestamp":"2018. február. 24. 10:30","title":"A k*rva, a kurtizán, a bérgyilkos és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a választási bizottsághoz fordult, amely a jogsértést megállapította, de nem szabott ki büntetést.","shortLead":"A párt a választási bizottsághoz fordult, amely a jogsértést megállapította, de nem szabott ki büntetést.","id":"20180223_Jogszerutlenul_vette_el_a_Tesco_biztonsagi_ore_a_Momentum_alairasgyujto_iveit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc2f619-1761-40e2-953b-9a06d9bc19d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_Jogszerutlenul_vette_el_a_Tesco_biztonsagi_ore_a_Momentum_alairasgyujto_iveit","timestamp":"2018. február. 23. 16:39","title":"Jogszerűtlenül vette el a Tesco biztonsági őre a Momentum aláírásgyűjtő íveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33702cf0-6e8c-479c-9a30-d5a7ef0ed0b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HP elindította az előrendelési lehetőséget a világ első olyan, mindig online (always connected) notebookjára, amelyik Windows 10-es rendszert futtat a Qualcomm Snapdragon chipkészletén.","shortLead":"A HP elindította az előrendelési lehetőséget a világ első olyan, mindig online (always connected) notebookjára, amelyik...","id":"20180225_elorendelheto_az_elso_snapdragon_processzoros_notebook_h_envyx2","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33702cf0-6e8c-479c-9a30-d5a7ef0ed0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7deebb86-8d6a-4ea3-a35f-f919a718a38f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180225_elorendelheto_az_elso_snapdragon_processzoros_notebook_h_envyx2","timestamp":"2018. február. 25. 10:14","title":"Előrendelhető az első Snapdragon processzoros notebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kórház orvos-igazgatója hangsúlyozta, elszigetelt esetről van szó.","shortLead":"A kórház orvos-igazgatója hangsúlyozta, elszigetelt esetről van szó.","id":"20180223_Kanyaros_beteget_apoltak_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4745b39-366a-4647-a994-b615ea4fe338","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Kanyaros_beteget_apoltak_Budapesten","timestamp":"2018. február. 23. 17:58","title":"Kanyarós beteget ápoltak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olcsó ukrán tojás megjelenése a lengyel piacon felháborította a helyi termelőket, akik szerint versenytársaik rosszabb minőségű termékkel csábíthatják el vevőiket.","shortLead":"Az olcsó ukrán tojás megjelenése a lengyel piacon felháborította a helyi termelőket, akik szerint versenytársaik...","id":"20180224_Kitort_a_lengyelukran_tojashaboru","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14be7ce-4825-4804-bc2e-0a5a3b93d5e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180224_Kitort_a_lengyelukran_tojashaboru","timestamp":"2018. február. 24. 19:54","title":"Kitört a lengyel-ukrán tojásháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eadabdc-634c-41bc-b1a8-ac54b7dcc073","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valaki nemcsak úszni szeret, de gyönyörködni is a kilátásban a medence üvegből készült alján keresztül, akkor azt immár Hawaii székhelyén is megteheti a nemrég felépült Anaha toronyházban.","shortLead":"Ha valaki nemcsak úszni szeret, de gyönyörködni is a kilátásban a medence üvegből készült alján keresztül, akkor azt...","id":"20180224_Uveg_feneku_medence_bator_furdozoknek_Honoluluban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eadabdc-634c-41bc-b1a8-ac54b7dcc073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d06a600-6dbd-4983-990a-e8b7da2e9f93","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180224_Uveg_feneku_medence_bator_furdozoknek_Honoluluban","timestamp":"2018. február. 24. 15:15","title":"Üveg fenekű medence bátor fürdőzőknek Honoluluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]