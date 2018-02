Bár van még néhány nap a Genfi Autószalon indulásáig, az elmúlt hetekben már több autógyártó is megszellőztette, milyen járművel készül a világ egyik legjobban várt autós eseményére. A Hyundai például egy elektromos Kona érkezését jelentette be, amiről egy dolgot már el is árultak, sokat azonban nem lehetett tudni a kocsiról. Egészen idáig.

A Hyundai korábbi ígéretéhez hűen február 27-én rántotta le a leplet arról az autóról, amit elsőként a Genfi Autószalonon mutatnak majd be. A korábbi Kona elektromos változata – ahogy korábban már jelezték – több mint 460 kilométeres hatótávval érkezik (egész pontosan 467 km-rel), de jön majd egy "kisebb" változat is.

© Hyundai

A bejelentés szerint az alapmodellt 133 lóerős motorral szerelik fel, ami egy 39.2 kWh-s akkumulátorból kapja az áramot. Ez utóbbi azt jelenti, hogy körülbelül 300 km-re elegendő elektromos áramot tud tárolni az egység. A nagyobb változat ezzel szemben 201 lóerős elektromotorral, valamint a korábban beígért 467 km-es távolság megtételére alkalmas 64 kWh-s akkumulátorral érkezik. A fejlesztők szerint a 100 kWh-s DC-töltővel 54 perc alatt lehet majd 80 százalékra tölteni az autókat.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

A kisebb és a nagyobb Kona között a gyorsulásban is lesz különbség. Előbbi 9,3 másodperc alatt teljesíti a 0-100 km/h-s gyorsulást, míg utóbbi 7,6 másodperc alatt teszi meg ugyanezt. A végsebességüket azonban 167 km/h-ra korlátozzák.

© Hyundai

© Hyundai

A kocsiból természetesen nem hiányozhat a regeneratív fékrendszer, az utastérben pedig egy 7 colos érintőkijelző várja majd az utasításokat. Az autó infotainment rendszere az Apple CarPlayhez és az Android Autóhoz is képes csatlakozni.

© Hyundai

Az autó biztonsági felszereltségére sem lehet panasz, van benne minden, ami ma elvárható: automata vészfékező rendszer, holttérfigyelő, gyalogosfigyelő rendszer és a többi finomság.

© Hyundai

Az áráról egyelőre semmit sem tudni, erről valószínűleg a Genfi Autószalonon beszélnek majd.

