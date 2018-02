Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"051ec4ba-d74d-4271-91e2-328f1338fcdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház vezetősége határozottan elhatárolódik a sértő megjegyzéstől. ","shortLead":"A kórház vezetősége határozottan elhatárolódik a sértő megjegyzéstől. ","id":"20180226_Elhatarolodik_a_satoraljaujhelyi_korhaz_a_migrancsozo_foorvostol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=051ec4ba-d74d-4271-91e2-328f1338fcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99411b2-aaee-47d1-8e48-4df1d4618df3","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Elhatarolodik_a_satoraljaujhelyi_korhaz_a_migrancsozo_foorvostol","timestamp":"2018. február. 26. 18:45","title":"Elhatárolódik a sátoraljaújhelyi kórház a migráncsozó főorvostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e9d3a-df2f-4710-a6e6-60555b689944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leggyorsabb vezetékes internet-hozzáférésekhez hasonlóan gyors, de vezeték nélküli technológiát dolgozott ki partnereivel a Facebook. Az újdonságot a világon két helyen tesztelik, ezek közül az egyik Budapest és vonzáskörzete, ahol a Magyar Telekom száll be a projektbe.","shortLead":"A leggyorsabb vezetékes internet-hozzáférésekhez hasonlóan gyors, de vezeték nélküli technológiát dolgozott ki...","id":"20180226_facebook_terragraph_telecom_infra_project_tip_gyors_vezetek_nelkuli_internet_1_gbps_sebesseg_savszellesses","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19e9d3a-df2f-4710-a6e6-60555b689944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c3a36f-3e50-48cc-84fb-e0cfc853fd6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_facebook_terragraph_telecom_infra_project_tip_gyors_vezetek_nelkuli_internet_1_gbps_sebesseg_savszellesses","timestamp":"2018. február. 26. 17:03","title":"Nagy dolog készül Budapesten: nálunk próbálja ki új, szupergyors internethálózatát a Facebook és a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8ee25-765a-47b0-9d7e-bae904512c60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bajai vízszolgáltató szerint nem ártalmas az egészségre az a büdös, sötét víz, amit a helyiek kapnak.","shortLead":"A bajai vízszolgáltató szerint nem ártalmas az egészségre az a büdös, sötét víz, amit a helyiek kapnak.","id":"20180227_Milliardokbol_javitottak_a_vizhalozatot_Bajan_most_budos_sotet_viz_jon_a_csapbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a8ee25-765a-47b0-9d7e-bae904512c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da7707-4a33-4758-8622-c0b1dda4fec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Milliardokbol_javitottak_a_vizhalozatot_Bajan_most_budos_sotet_viz_jon_a_csapbol","timestamp":"2018. február. 27. 11:48","title":"Milliárdokból javították a vízhálózatot Baján, most büdös, sötét víz jön a csapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64461a1a-d6ba-45df-9f8d-f35b376a8af7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A döntés több millió autótulajdonost érinthet, és nem csak ez a gond: a használat korlátozásával a kocsik értéke is csökkenhet. ","shortLead":"A döntés több millió autótulajdonost érinthet, és nem csak ez a gond: a használat korlátozásával a kocsik értéke is...","id":"20180227_Dontottek_ki_lehet_tiltani_a_dizelautokat_a_rossz_levegoju_nemet_varosokbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64461a1a-d6ba-45df-9f8d-f35b376a8af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea3cdbe-1018-4302-804a-6c0ca39edc7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180227_Dontottek_ki_lehet_tiltani_a_dizelautokat_a_rossz_levegoju_nemet_varosokbol","timestamp":"2018. február. 27. 13:20","title":"Döntöttek: ki lehet tiltani a dízelautókat a rossz levegőjű német városokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7121f67-6308-4863-8e6b-17452e00bc68","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A traumát túlélőknél a legfontosabb kérdés az, hogy miként integrálható az énképbe a trauma tapasztalata, hogyan dolgozható fel, hogy lehet értelmet találni a szenvedésben. ","shortLead":"A traumát túlélőknél a legfontosabb kérdés az, hogy miként integrálható az énképbe a trauma tapasztalata, hogyan...","id":"20180227_Mindent_atszinezo_szemuveg_mi_tortenik_ha_traumat_elunk_at","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7121f67-6308-4863-8e6b-17452e00bc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef3f247-9d66-459a-841a-e12d8c53c980","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180227_Mindent_atszinezo_szemuveg_mi_tortenik_ha_traumat_elunk_at","timestamp":"2018. február. 27. 12:15","title":"Mindent átszínező szemüveg: ez történik velünk, ha traumát élünk át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2248fa-6927-4791-b08d-19a7c36d3e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A húsvéti szezonra készülve jóval olcsóbban adja a Legót az Aldi, mint a hivatalos kockaboltok.","shortLead":"A húsvéti szezonra készülve jóval olcsóbban adja a Legót az Aldi, mint a hivatalos kockaboltok.","id":"20180227_Aldi_nemsokara_hianycikk_lesz_a_Lego","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc2248fa-6927-4791-b08d-19a7c36d3e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8454167-deb0-4373-a660-68e705d896e9","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Aldi_nemsokara_hianycikk_lesz_a_Lego","timestamp":"2018. február. 27. 09:36","title":"Az Aldiban nemsokára hiánycikk lesz a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7127bbe9-4865-4db5-b04c-45c214c67c2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon különleges csapatról van szó.","shortLead":"Nagyon különleges csapatról van szó.","id":"20180228_Lesz_egy_igazi_meglepetesvendeg_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvojen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7127bbe9-4865-4db5-b04c-45c214c67c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2118c2ec-0bc5-4cba-9803-8f0be6c76b15","keywords":null,"link":"/elet/20180228_Lesz_egy_igazi_meglepetesvendeg_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvojen","timestamp":"2018. február. 28. 08:32","title":"Lesz egy igazi meglepetésvendég Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fde6dd8-366c-491e-94f7-289b23d956e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több olyan áfacsökkentés is volt, amely nem érte el a kívánt hatást, a közeli jövőben is csak egyedi csökkentésekről lehet szó.","shortLead":"Több olyan áfacsökkentés is volt, amely nem érte el a kívánt hatást, a közeli jövőben is csak egyedi csökkentésekről...","id":"20180227_Varga_elismerte_az_EU_legmagasabb_afaja_marad_a_magyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fde6dd8-366c-491e-94f7-289b23d956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d8b81c-6d85-4c8f-8960-519e71cd244b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Varga_elismerte_az_EU_legmagasabb_afaja_marad_a_magyar","timestamp":"2018. február. 27. 05:08","title":"Varga elismerte, az EU legmagasabb áfája marad a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]